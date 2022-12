Tuesday, 20 December 2022, 19:59 HKT/SGT Share: 領跑行業創新發展 上海醫藥向高質量發佈步伐持續邁進

香港, 2022年12月20日 - (亞太商訊) - 作為業務範圍覆蓋醫藥工業、醫藥商業等多領域的綜合產業集團,上海醫藥集團股份有限公司(簡稱「上海醫藥」)是滬港兩地上市的大型醫藥產業集團,集團多項業務水平領先行業。憑藉獨特的產業鏈綜合優勢,上海醫藥能最大程度地分享中國醫藥健康行業的持續增長機會,並能通過業務板塊間的資源共享產生協同效應。



秉承「創新、誠信、合作、包容、責任」的企業核心價值觀,多年來,上海醫藥經營業績穩步增長。在疫情防控進入新常態的環境大背景下,2022年上半年,上海醫藥實現營業收1,117.07億元(幣種為人民幣,下同),同比增長6.15%;其中醫藥工業實現收入130.50億元,同比增長3.56%;醫藥商業實現收入986.57億元,同比增長6.50%;公司實現歸屬於上市公司股東的淨利潤36.96億元,同比增長3.58%。



上海醫藥的優異表現也得到了資本市場的高度認可,12月20日,公司在第十二屆中國證券「金紫荊」獎評選中摘得「最具投資價值高質量發展上市公司」殊榮。此外,上海醫藥在《財富》世界500強的排名穩步提升至430位(上一年為437位),全球製藥50強排名穩步提升至41位(上一年為42位),蟬聯2021年度中國化藥企業前三甲,並連續三年登榜由Brand Finance發佈的全球最有價值制藥品牌25強,行業知名度和品牌美譽度與日俱增。



在藥品流通行業(2021-2022年)信息發佈暨發展形勢報告會上發佈的「全國藥品流通行業批發、零售企業百強榜單」,上海醫藥榮登藥品流通批發企業排名第二,上海華氏大藥房位列藥品流通零售企業第七位,上藥雲健康益藥藥業(上海)有限公司位列藥品流通零售企業第十九位。2022年7月,在第七批國采上海配送名額中,上海醫藥成功拿下28個品種,位列第一。



作為推動公司高質量發展的核心,上海醫藥高度重視企業研發,近年來持續加大研發投入,保持領先行業的研發投入強度,堅持自主研發和BD雙輪驅動,通過內部資源和外部合作的有機融合,構建符合臨床需求、具有技術優勢的產品鏈。



截至目前,上海醫藥創新成果頗豐。中報顯示,臨床申請獲得受理及進入臨床研究階段的新藥管線已有50項,其中創新藥42項,改良型新藥8項。在創新藥管線中,已有6項處於關鍵性研究或臨床III期階段。同時,在臨床前階段,公司也通過自研與合作開發等方式,儲備了一批特色品種,包括益生菌新藥KBL697、KBL693(已在美國、澳大利亞進入臨床I/II期)以及噬菌體裂解酶ClyO等。



深挖上海醫藥在創新方面領先行業原因,主要受益於上海醫藥開放式的研發模式,公司以「自主研發+對外合作」的模式持續拓展具有臨床價值的創新藥產品群,以市場化體制機制為基礎,與多家知名高校、科研院所、醫療機構達成戰略合作,共建創新平台。上海醫藥與復旦大學藥學院、復旦大學附屬中山醫院、瑞金醫院、上海交通大學醫學院、上海交通大學醫學院附屬上海兒童醫學中心、上海交通大學醫學院附屬新華醫院、上海科技大學、四川大學華西醫院、瀋陽藥科大學、中國科學院分子細胞科學卓越創新中心等多家機構的合作都在正常推進中。



2022年8月2日,上海醫藥、香港科技園、上海生物醫藥基金在香港科學園召開戰略合作交流會,探討在生物醫藥領域開展深度合作,並簽署戰略合作備忘錄。上實集團、上海醫藥積極攜手,進一步深化在香港的合作,共建生物醫藥國際創新平台,共同加快香港生物醫藥基礎研究孵化與轉化,助力香港建設國際創新科技中心。



展望未來,公司表示,上海醫藥集團股份有限公司、上海生物醫藥前沿產業創新中心有限公司、上海生物醫藥產業基金三方正不斷探索與更多新平台展開新合作,共同探索並推動生物醫藥創新發展的有效路徑。伴隨進入「十四五」發展新階段,在國內醫藥行業改革發展的背景下,公司將積極把握國家戰略機遇,順應產業變革,加快轉型發展,提出「以科技創新為驅動,成為具有國際競爭力的中國領先藥企」的發展戰略,深入推進「創新發展、國際化發展、產融結合發展、集約化發展」的四大轉型發展舉措,全面建設數字化上藥,保持國內醫藥行業領先地位,為民眾的健康做出積極貢獻。





