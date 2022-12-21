Tuesday, 20 December 2022, 19:43 HKT/SGT Share: 中國聯通摘多個獎項 「國家隊」實力搏擊數字革命浪潮

香港, 2022年12月20日 - (亞太商訊) - 12月20日，在由香港大公文匯傳媒集團主辦的第十二屆中國證券金紫荊獎評選活動中，中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司（以下簡稱中國聯通）摘得「最佳上市公司CEO、最佳上市公司CFO、最佳ESG實踐上市公司」三大獎項。中國聯通獲得上述多項殊榮，顯示出專業投資者和券商分析師對中國聯通在完善公司治理、提升ESG 管理水平、推動高質量發展等領域的充分肯定。



過去一年，中國聯通緊抓經濟社會數字化轉型大勢， 把握新機遇、擁抱新變化、實現新發展，升級「強基固本、守正創新、融合開放」為新戰略，明確「數字信息基礎設施運營服務國家隊、網絡強國數字中國智慧社會建設主力軍、數字技術融合創新排頭兵」為新定位，聚焦「大聯接、大計算、大數據、大應用、大安全」五大主責主業，全面發力數字經濟主航道，推動公司高質量發展躍上新台階。



今年前三季度，中國聯通全面貫徹新戰略，堅持市場和創新雙輪驅動，全面發力數字經濟主航道，在網絡能力、聯接規模、產品創新、服務水平等諸多方面取得了長足進步。



聚焦「四張精品網」建設 網絡能力顯著提升



面對國家「東數西算」工程和「雙千兆」網絡建設的窗口期，公司聚焦「四張精品網」建設，秉承「精准、積極」投資策略，「適度超前、建用結合」，著力提升公司核心競爭力、可持續發展能力和價值創造能力。



5G/4G精品網建設方面，總體覆蓋與行業相當，部分區域實現領先，農村覆蓋顯著提升；千兆寬帶精品網建設方面，網絡部署進度與行業同步，南方寬帶接入規模大幅提升，有力推動寬帶用戶規模和收入規模快速增長；政企精品網建設方面，覆蓋範圍和聯接能力不斷提升，持續打造政企客戶網絡差異化競爭優勢。中國聯通因在5G專網行業標準引領、技術能力創新和行業規模應用的卓越成績，榮獲Informa Tech第19屆5G World峰會「5G專網產業領導力獎」；算力精品網建設方面，持續完善「5+4+31+X」算力佈局，著力打造架構先進、安全可靠、服務卓越的算網一體化生態體系，國內互聯網平均時延連續79個月保持行業領先。



產品創新加快步伐 聯接規模再創新高



今年以來，中國聯通緊抓5G和寬帶「雙千兆」戰略機遇，不斷推進「基礎聯接」到「萬物互聯」的新躍升。深化面向細分市場的「平台+雲網+X」新模式，加速迭代數字鄉村、融合視頻等拳頭平台和產品。



堅持以5G為引領，不斷深化業務融合、市場融通、能力融智，持續提升營服體系效率和效能。加大數智生活和智慧家庭應用供給力度，榮獲2022年世界寬帶論壇（BBWF）「年度最佳數字家庭運營商」大獎。



持續提升視頻彩鈴、聯通助理和聯通雲盤億級產品體驗，推出5G新通信系列產品，創新應用規模價值發展成效初顯。前三季度，公司「大聯接」用戶規模再創新高，累計達到8.4億戶，其中5G套餐用戶超過2億戶。



公司加速推進人機物泛在互聯，堅持5G引領的網業協同策略，自主定制增強雁飛芯模能力，推動行業部件融入場景、實現突破，持續做大連接規模，前三季度物聯網終端連接數近3.7億個，物聯網業務收入達到人民幣61.7億元，同比提升35.6%。



積極擁抱數字經濟 動能轉換持續提速



國內國外市場環境大變局時代，中國聯通迎難而上、新舊動能轉換趨勢更加顯著，以產業互聯網為代表的創新業務蓬勃發展，公司在新時代下的新價值加快顯現。



今年前三季度，公司產業互聯網業務實現收入人民幣531.5億元，同比大幅提升29.9%，占服務收入比達到22.2%，收入結構持續優化。聚焦京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝、魯豫陝重點區域，公司提升算力服務質量和利用效率，持續豐富雲產品品類，服務多地數字政府政務雲建設和央企數字化轉型，聯通雲加速發展，實現收入人民幣268.7億元，同比提升142%；IDC實現收入人民幣186.1億元，同比提升12.9%。



中國聯通積極發揮數據治理和數據安全長板優勢，建設產品體系，深耕數字政府、數字金融等重點領域，前三季大數據實現收入人民幣27.7億元，同比提升56.3%。5G應用加速從「樣板間」走向「商品房」，5G虛擬專網服務客戶數達到2,785個，在5G+紡織製造、5G+車聯網、5G+智慧醫療等民生相關的多個領域成功打造標杆項目，進一步構建為客戶創造價值的數字化定制服務能力。



國家戰略擘畫新方向 擁抱巨大市場機遇



今年兩會通過的政府工作報告指出：促進數字經濟發展，加強數字中國建設整體佈局，建設數字信息基礎設施，推進5G規模化應用，促進產業數字化轉型，發展智慧城市、數字鄉村。國家大政方針的規劃為運營商發力數字經濟擘畫了新方向，也提供了巨大市場機遇。



按照工信部的部署，到2022年年底，中國5G基站總數將突破200萬個，千兆光網具備覆蓋超過4億戶家庭的能力；繼續實施工業互聯網創新發展行動，挖掘打造一批「5G＋工業互聯網」典型應用場景和5G全連接工廠標杆；開展5G+醫療健康、5G+智慧教育試點，向農業、文旅等領域不斷深化和拓展。



中國聯通董事長劉烈宏表示，信息通信運營商作為數字信息基礎設施建設、服務、運營的「國家隊」，有能力、更有義務以更加積極的態度參與到數字化革命浪潮中，為經濟社會發展暢通信息大動脈、構築數字新底座，推動數字經濟、數字生活和數字治理發展，為國家戰略科技升級貢獻力量。



他透露，2022年是中國聯通全面貫徹新戰略的「起跑之年」。中國聯通將持續全面貫徹新發展理念，服務構建新發展格局，推動高質量發展，圍繞「網絡強國、數字中國、智慧社會」建設，以貫徹落實中國聯通「1+9+3」戰略規劃體系為工作主線，聚焦五大主責主業，穩增長、優網絡、抓改革、提能力、強協同、防風險，為股東和社會創造更大價值。





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