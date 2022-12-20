Tuesday, 20 December 2022, 19:38 HKT/SGT Share: 踐行“雙碳”目標，大唐發電加快綠色轉型升級

香港, 2022年12月20日 - (亞太商訊) - 大唐國際發電股份有限公司（以下簡稱“大唐發電”）成立於1994年，是由中國大唐集團公司控股的中外合資企業，也是第一家在倫敦上市的中國企業、第一家在香港上市的中國電力企業，同時更是第一家在香港、倫敦、上海三地上市的中國企業。公司所屬運營企業及在建項目遍及全國19個省區，經營產業以火電、水電、風電、光伏為主的發電業務，同時涉及煤炭、交通、迴圈經濟、售電等領域，已從單一的火力發電企業成長為涉足多個領域、多種產業的綜合能源上市公司。截至2021年底，大唐發電資產總額約為人民幣2960億元，裝機容量達到68.77GW。



隨著近年來國家“雙碳”政策陸續推出，作為中國大型獨立發電公司之一，大唐發電大力推進低碳清潔能源轉型，加大優質資源的獲取力度，加速資源轉化，加快建設投產。2022年中報顯示，報告期內，大唐發電新增裝機 224.2 兆瓦，均為新能源機組，低碳清潔能源占比進一步提升至 30.5%。同時，新能源項目核准合計 3,727 兆瓦，其中風電項目 1,302 兆瓦、光伏項目 2,425 兆瓦；公司新投產容量 224.2 兆瓦，其中風電項目 79 兆瓦、光伏項目 145.2 兆瓦；公司在建新能源項目3,680.7 兆瓦，其中風電項目 2,586 兆瓦，光伏項目1,094.7 兆瓦。



為了進一步深入踐行國家“雙碳”行動方案， 大唐發電始終堅定綠色能源轉型發展理念，堅定不移走生態優先、綠色低碳的高品質發展道路。為了加速向新能源發電轉型升級，助推高品質發展，大唐發電大力佈局新能源項目，其中正如火如荼建設中的內蒙古大唐托克托200萬千瓦新能源外送項目可以看作大唐發電轉型綠色能源最為堅實的步伐之一。據悉，內蒙古大唐托克托200萬千瓦新能源外送項目是國家第一批大型風電光伏基地專案之一。大唐托電總裝機612萬千瓦，供應著京津唐電網約三分之一的電力。該電廠是西部大開發和“西電東送”的重點工程，也是世界在役最大的火力發電廠。同時，大唐發電還在河北成功取得張家口蔚縣100萬千瓦外送新能源基地專案，並在廣東、安徽、江西、天津等多個地區實現新能源產業佈局優化和突破性進展，公司轉型發展大幅提質提速。隨著大唐發電新能源項目的不斷投產，綠色能源在公司整體裝機占比將不斷提升，綠電貢獻也將在未來的經營效益中不斷體現。



打贏疫情“攻堅戰”，提質增效彰顯發展潛力



在踐行“低碳”路線，勇擔電力領軍企業“綠色職責”的同時，大唐發電勇當安全“壓艙石”、保供“頂樑柱”、增效“主力軍”，疫情“霧霾”下，重點把控好安全生產和疫情防控的總體穩定，同時全力以赴穩增長、調結構、防風險、促改革，取得了穩中有進、穩中向好、穩中提質的優良業績。



面對煤炭供需偏緊、煤價高位運行的嚴峻形勢，大唐發電統籌抓好電煤供應、資金保障、生產組織、防汛減災等關鍵環節，全面打贏了各階段保安全保供應攻堅戰。慎終如始防控疫情，嚴抓疫情常態化管控，完善應急體系，確保了疫情防控形勢總體穩定。同時，大唐發電始終把穩增長放在更加突出的位置，統籌保供增效，開展勞動競賽，強化激勵約束，牢牢把握經營主動權。堅持精益化管理，建立“日調度”管控，開展全流程、全要素經營指標對標分析，穩步實現了既定經營目標。同時，積極拓展綜合能源服務新領域，大力開展虛擬電廠建設，全力打造了新的效益增長點和戰略支撐點。2022上半年，大唐發電實現營業收入555.98億元，實現歸屬于上市公司股東的淨利潤14.00億元，較2021年大額虧損相比實現實質性扭轉。



立足當下，展望未來，大唐發電將繼續堅持優存量、拓增量，由傳統火力發電加快向綠色能源轉型升級，大力推進風電光伏規模化、基地化開發，加快建設海上風電專案，統籌打好新能源提速增效攻堅戰和新產業振興拓展攻堅戰，讓“大唐綠電”源源不斷輸送各地、點亮綠水青山，為加快構建清潔低碳、安全高效的現代能源體系貢獻大唐力量。





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