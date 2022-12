呂志和獎捐資2.5億元人民幣支持上海交通大學張江科學園發展 新校園命名為「呂志和科學園」

香港, 2022年12月20日 - (亞太商訊) - 嘉華集團(「集團」)主席暨呂志和獎─世界文明獎創辦人呂志和博士透過「呂志和獎─世界文明獎」捐資2.5億元人民幣支持上海交通大學(「上海交大」)張江科學園發展,助力國家科技事業發展。為感謝呂博士的慷慨捐助,該新校區將命名為「呂志和科學園」。簽署儀式今天於香港舉行,出席簽署儀式的嘉賓包括以視像形式致辭的香港特別行政區行政長官李家超、前任行政長官林鄭月娥、嘉華國際執行董事呂耀華、嘉華國際執行董事暨上海交大校董呂慧瑜、上海交大黨委書記楊振斌以及副校長張安勝。上海交通大學校長林忠欽院士等校領導則透過網上直播參與是次簽署儀式。儀式結束後,上海交大常務副校長、中國科學院院士兼張江高等研究院院長丁奎嶺院士透過網上直播發表「中國前沿科技發展」專題演講,促進滬港科技發展交流。

效果圖 - 「呂志和科學園」所有工程完成後的外觀

1.「呂志和科學園」一座:人工智慧生物醫藥中心、DNA存儲研究中心;2.「呂志和科學園」二座:合成科學創新研究中心;3.「呂志和科學園」三座:人工智慧網路安全創新中心;4.「呂志和科學園」四座:變革性分子前沿科學中心、未來材料創制中心;5.「呂志和科學園」五座:超快科學中心;6. 科學園綜合樓;7. 師生宿舍;8. 師生宿舍;9. 毗鄰上海同步輻射光源

嘉華集團主席暨呂志和獎創辦人呂志和博士(中)與上海交大黨委書記楊振斌(左二)簽署捐贈協議,由嘉華國際執行董事呂耀華(右二)、嘉華國際執行董事暨上海交大校董呂慧瑜(右一),及上海交通大學副校長張安勝(左一)一同見證。

嘉華集團主席暨呂志和獎創辦人呂志和博士(前排右二)、上海交大黨委書記楊振斌(前排左二),前任行政長官林鄭月娥(前排右一)、上海交大副校長張安勝(前排左一) 與呂志和獎代表、上海交大校董及校方代表拍攝大合照。

嘉華集團主席暨呂志和獎創辦人呂志和博士致辭。

香港特別行政區行政長官李家超以視像形式致辭。

捐贈簽署儀式同時在上海交通大學「呂志和科學園」報告廳作網上直播。

携手交大培育新一代科學家,以科研造福人類



位於上海的上海交大為知名綜合性大學,在國家的創新戰略中擔當重要角色,支持科研發展對國家前途命運以及人民生活福祉具深刻影響。2014年國家主席習近平提出希望上海發展為科技創新中心,國家發展與改革委員會、科技部策劃以張江地區作為上海加快建設科創中心的關鍵舉措和核心任務。 「呂志和科學園」地處張江,成為上海交大積極融入張江地區國家科學中心建設的重要舉措,透過推動科技創新與經濟社會發展深度融合,打造面向全球的前沿研究高地,進一步增強中國在相關領域的國際地位和影響力。



嘉華集團主席暨呂志和獎─世界文明獎創辦人呂志和博士表示:「上海交通大學堪稱中國科技研究的表表者,作為中國歷史最悠久、享譽海內外的高等學府之一, 120多年以來,以「飲水思源,愛國榮校」之精神,培訓了無數頂尖人才。我熱切期待「呂志和科學園」逐步成為全球具影響力的科創中心,並與周邊其他國家大科學設施產生協同效應,尤其位於毗鄰的世界五大人工光源工程之一的上海同步輻射光源,從原子及分子結構的根源性科學領域創造新物質,與其他科學園共同尋求研究新突破。」



上海交大黨委書記楊振斌感謝呂博士對交大的慷慨支持,他表示:「呂志和博士以無私大愛推動人類進步,以超凡智慧鼓勵科技創新。他對『呂志和科學園』建設給予無私襄助,是對國家科技創新戰略佈局和交大教育事業發展寄予厚望。『呂志和科學園』是上海交通大學對接張江綜合性國家科學中心並參與建設具有全球影響力科創中心的前沿陣地。相信在呂志和博士及家族的持續關注下,『呂志和科學園』定將進一步煥發活力,成為前沿交叉研究的創新平台、重大科學突破的產出源泉、高端創新人才的集聚高地和產業技術成果的轉化熱土。」



優化科研條件以吸引及培養一流專才,鞏固國家於研究領域之國際地位



張江高科技園區作為上海科創中心核心區和國家級科技高地,聚集了一批大科學設施、科學平台和一流創新型院所。 「呂志和科學園」定位成為全球具影響力的科創中心,與張江其他國家大科學設施產生協同效應,預期將推動中國多個學科跨越性發展、打造前沿交叉研究平台,成為匯聚頂尖科學家的高地。



「呂志和科學園」建築面積達十萬平方米,其中科研空間佔一半,共有八幢大樓,將入駐各類科研人員約1,200人,包括約600名研究人員、博士後以及約600名博士、碩士階段研究人員,以健康研究、生物醫學工程及新材料為主要研究範疇。



七中心、一平台支撐跨學科前沿科學研究



「呂志和科學園」建設七大研究中心,包括人工智慧生物醫藥中心、DNA存儲研究中心、合成科學創新研究中心、人工智慧網路安全創新中心、變革性分子前沿科學中心、未來材料創制中心及超快科學中心,建成後將充分助力張江綜合性國家科學中心的建設,促進中國在物理、材料、生物、醫藥和網路等多個交叉學科前沿領域的原創研發與相關產業的發展。



此外,為促進七大研究中心的合作,「呂志和科學園」特別建設公共儀器平台。目前設有65台,總價1.37億元人民幣,實驗室面積約1,300平方米,進一步提升元素、有機分子到分子功能分析等基礎技術水準,為學校在有機化學、藥學、生命科學、醫學、材料科學等領域的檢測和表徵水準提供更深入、更廣泛的技術支援。儀器全部供校內師生自主操作,以使用者為導向的培訓體系,並定期舉辦技術培訓與交流。



與上海光源合作,變革分子前沿科學中心研究成果



「呂志和科學園」 毗鄰被喻為世界五大人工光源工程之一的上海同步輻射光源,兩者為戰略合作夥伴關係,並將合作進行新分子及新材料的研究。上海光源的功能等同一台強大的「超級X光機」和「超級顯微鏡」,可用於醫學、物理、科學等多方面研究。



例如「呂志和科學園」的變革性分子前沿科學中心依託上海光源,發展超快原位表徵技術,透過分子電催化,研發新的物質或物料,應用於醫藥、清潔能源及綠色化工等範疇。單在2022年,變革性分子前沿科學中心研究團隊的研究成果已多次被國際頂級學術期刊如《Nature》、《Science》等刊登。



增強科技創新,協助國家實施創新驅動發展戰略



呂博士深深認同國家主席習近平所言「科學技術從來沒有像今天這樣深刻影響著國家前途命運,從來沒有像今天這樣深刻影響著人民生活福祉」。他認為有迫切需要增強科技創新,以協助國家在實施創新驅動發展戰略、加快新舊動能轉換中發揮重大作用。



呂博士參與慈善公益更已近半世紀,一直以來緊隨國家發展步伐於教育領域給予支持,近年較關注高端科研發展,冀能在國家崛起之過程作出貢獻。繼於2017年捐資1.2億元人民幣予北京大學生命科學學院後,又於2018年捐資2億元人民幣予清華大學生物醫學館興建兩棟全新大樓,致力推動生命科學發展。今再捐資2.5億元人民幣予上海交大,建設「呂志和科學園」,大力支持國家高新科技研究。



呂志和博士總結:「我四歲移居香港,經營嘉華集團近70年,見證了國家和香港在新世紀的成就,更深信『取諸社會,用諸社會』。科技發展一日千里,此乃人類未來文明的命脈,今有幸支持交通大學建設『呂志和科學園』,冀憑藉全面嶄新的設備以及一流人材,對上海以至全中國科研發展作出貢獻,並與國際科研機構合作交流,進一步加強國家科研在世界舞台的角色。」



關於「呂志和獎」

「呂志和獎-世界文明獎」由呂志和博士於2015年創辦,是一年一度的國際性跨界創新獎項,旨在促進世界文明,並激勵世人建構更和諧的世界。獎項基於「促進世界資源持續發展」、「促進世人福祉」以及「宣導積極正面人生觀及提升正能量」三大目標,表揚為人類文明作出恒久卓越貢獻的人士或團體。



如欲獲取更多詳情,請瀏覽:www.luiprize.org



關於嘉華集團

嘉華集團於1955年由呂志和博士於香港創立,至今已成為業務多元化之跨國綜合企業,主要從事房地產開發與投資、大型娛樂度假設施、酒店及建築材料,投資遍及中國內地、香港、澳門、東南亞及各地主要城市。集團旗下包括兩間香港上市公司──嘉華國際集團有限公司(股份代號:00173)及銀河娛樂集團有限公司(股份代號:00027,為恆生指數成份股)、仕德福國際酒店集團和嘉華建材有限公司,附屬公司逾200間。



公司網址:http://www.kwah.com



傳媒垂詢:



嘉華集團

張婉玲 電話:(852) 2960 3739 電郵:helencheung@kwah.com

謝家怡 電話:(852) 2960 3101 電郵:jennytse@kwah.com

梁凱琳 電話:(852) 2960 3364 電郵:andreyleung@kwah.com

傳真:(852) 2811 9710



呂志和獎-世界文明獎

簡潤如 電話:(852) 2960 3791 電郵:brendakan@luiprize.org



縱橫財經公關顧問有限公司

李慧媛 電話:(852) 2864 4829 電郵:iris.lee@sprg.com.hk

鄭松雪 電話:(852) 2864 4857 電郵:shelly.cheng@sprg.com.hk

梁頌欣 電話:(852) 2864 4862 電郵:vivienne.leung@sprg.com.hk

傳真:(852) 2527 1196





話題 Press release summary



部門 Real Estate & REIT, 酒店

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network