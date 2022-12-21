呂志和獎捐資2.5億元人民幣支持上海交通大學張江科學園發展 新校園命名為「呂志和科學園」

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|K. Wah Group
|Oct 25, 2018, 20:21 HKT/SGT
|香港嘉華集團主席呂志和博士捐資2億元人民幣建設清華大學生物醫學館
|May 15, 2018, 21:44 HKT/SGT
|呂志和博士為五邑大學校董會學生綜合服務中心大樓剪綵揭幕
|May 4, 2018, 14:37 HKT/SGT
|香港特別行政區行政長官林鄭月娥女士出席「東華三院歷屆主席會」晚宴，與該會主席呂志和博士以及近80名歷屆主席、副主席、總理等就香港民生社福及東華善業作交流
|Mar 11, 2018, 19:21 HKT/SGT
|呂志和博士獲委任為北京大學名譽校董
|Nov 8, 2017, 19:18 HKT/SGT
|呂志和博士捐資人民幣1.2億元予北京大學生命科學學院 為中國建設重大科研及教學基地
|Apr 2, 2017, 19:02 HKT/SGT
|「呂志和獎」創辦人呂志和博士及董事會成員 與諾貝爾獎創辦人Alfred Nobel家族後人在香港會面
|Feb 24, 2017, 20:20 HKT/SGT
|嘉華集團新春慶祝酒會 「喜迎新歲 共譜嘉程」
|July 20, 2015, 17:13 HKT/SGT
|嘉華國際上海市中心豪宅「嘉御庭」及「嘉天匯」熱銷160餘伙 均價再創新高
|Mar 26, 2014, 18:12 HKT/SGT
|嘉華國際公佈2013年全年業績
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