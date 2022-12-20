Monday, 19 December 2022, 15:27 HKT/SGT Share:

來源 CITIC Telecom CPC 中信國際電訊CPC 榮獲兩項2022年度亞洲通訊大獎 “AI視覺化安全解決方案”及“認知物件辨識系統”顛覆性科技引領創新價值

香港, 2022年12月19日 - (亞太商訊) - 中信國際電訊集團有限公司（「中信國際電訊」，香港交易所股份代號：1883）全資擁有的中信國際電訊(信息技術)有限公司(「中信國際電訊CPC」)，欣然宣佈於2022年度亞洲通訊大獎（Asia Communication Awards 2022）中榮獲兩項殊榮，憑藉AI可視化安全解決方案（AI Visual Security）勇奪「網絡安全獎（Cyber Security Award）」，與認知物件辨識系統（Cognitive Object Recognition System，簡稱CORS）獲得「人工智能創新獎項（AI Innovation Award）」，充分肯定了中信國際電訊CPC多年來深研先進技術的努力，勢以創新力量取得豐碩成果，開創行業未來。



中信國際電訊CPC戰略總裁藍泰來表示：「 中信國際電訊CPC很榮幸2個創新項目分別在 “網絡安全獎”和“人工智能創新獎”類別，同時獲得2022年度亞洲通訊大獎 。是次獲獎不但是對我們的一個肯定，更是表揚團隊勇於創新的文化和核心價值。面對急速進化的網絡安全威脅，創新能力及卓越的安全挑戰應對能力至關重要，此次佳績彰顯了我們專業團隊努力不懈、融合豐富資源及經驗為企業重塑創新解決方案。」



AI可視化安全解決方案「眼見為實」，顛覆網路安全生態

憑藉AI Visual Security方案，中信國際電訊CPC於 2022年度亞洲通訊大獎獲得了網絡安全獎。透過融合先進的顛覆性技術，AI Visual Security方案以其「快而準（“Quick to Catch”）」的識別功能，重新建構「眼見為實（“Seeing is believing”）」的信息安全模式。在人工智能及電腦視覺技術的支持下，AI Visual Security方案讓企業「看得見（SEEING）」潛在威脅，「快速（QUICKLY）」識別惡意程式變體，極速「攔截（CATCH）」惡意程式家族，保護當下企業遭受複雜的惡意程式攻擊，同時維護未來安全風險。AI Visual Security方案充分融合了專利的人工智能算法，多年的IT營運實戰經驗及深入的行業專業知識， 以前所未有的高效性能重塑行業的「視覺能力」。



AI驅動的物件辨識技術將顛覆各行各業

中信國際電訊CPC的認知物件辨識系統（COR）由AI驅動，運用了突破性的算法和技術改善對象映射（Object mapping），因而榮獲人工智能創新獎項。認知物件辨識技術在智能行業應用方面取得了重大突破，重新構建了智慧醫院及智慧倉庫等多個行業運作模式，跨越傳統商業價值。得獎項目融合了人工智能、大數據分析及深度學習構建創新的機器學習模型，最快在93毫秒內能識別、定位和統計物件，準確率高達99%，得益於此模型，認知物件辨識技術通過機器學習辨識物理外觀、標記變形及功能缺陷，助力驅動智慧醫院轉型重塑，為手術後的工具庫存檢查流程提升效率，減少人為錯誤。



在智慧倉庫方面，認知物件辨識技術顛覆了倉庫的運作模式，通過自主研發的流動應用程式讓企業能夠隨時使用手機掃描設備條碼，不但提升客戶終端設備管理（Customer End Equipment Management, CEEM），更能有效追蹤設備位置、維修狀態、庫存轉移，同時讓工程師可改善流程，提高準確度。先進的人工智能技術融合創新演算法，實現了智慧倉庫平台的設備可視性及技術規格計算能力，協助工程師為維修設備時能準確地識別正確部件，讓整體營運效率大幅提升，如設備庫存檢查及倉庫管理的時間節省了近90%，體現真正降本增效，優化客戶體驗。



藍先生續指：「作為服務在地、連接全球的數智通訊服務供應商，我們秉承以客為本的宗旨，堅守『創新‧不斷』的企業理念，致力拓展先進服務貼合客戶所需。我們期待以新興技術、創新能力和領導力為企業賦能，突破傳統價值，加速數碼轉型，創造一個可持續的未來。」



關於亞洲通訊大獎

亞洲通訊獎創立於2011年，旨在表揚該地區領先的通訊服務供應商和電訊運營商，以及針對該地區提供產品和解決方案的 OEM製造商、供應商和其他服務提供商。



中信國際電訊CPC簡介

中信國際電訊（信息技術）有限公司（「中信國際電訊CPC」）是中信國際電訊集團有限公司的全資附屬公司（香港交易所股份代號：1883），公司一直矢志透過先進技術及旗艦解決方案，包括TrueCONNECT™專用網絡服務、TrustCSI™信息安全解決方案、DataHOUSE™全球統一雲數據中心解決方案及SmartCLOUD™雲端運算解決方案，為全球跨國企業提供綜合數碼解決方案， 滿足不同行業的ICT服務需求。



憑借「創新‧不斷」的服務理念，中信國際電訊CPC積極利用創新技術，將人工智能、擴增實境、大數據，物聯網和其他尖端新興技術的強大潛力轉化為企業客戶的業務價值，協助客戶透過數碼化發展保持市場領先優勢、業務更具靈活性及成本效益，成為企業推動數碼轉型的重要策略夥伴。



中信國際電訊CPC以「服務在地，連接全球」的優勢，承諾為客戶提供最優質的全球化一站式ICT服務。全球化網絡資源連接超過160個服務據點、21個雲服務中心、30多個數據中心及2個全天候運作的安全運作中心，服務遍布約150個國家，無縫連接亞洲、歐美、非洲、中東以及中亞等地區 。透過全球化服務佈局，多年不斷深耕各個行業與領域經驗，一系列國際標準服務認證（SD-WAN Ready, ISO 9001、14001、20000、27001 及27017），確保為企業提供國際化標準及服務資源，專業的在地服務及交付能力，同時，優質的客戶體驗和服務質量，成為領先的綜合信息智能化服務供應商。

請瀏覽 www.citictel-cpc.com 獲取更多資訊。



媒體查詢：

Catherine Yuen (阮穎珊)

中信國際電訊CPC

電話 (852) 2170 7536

電郵 catherine.yuen@citictel-cpc.com





話題 Press release summary



部門 电信运营商, Cloud & Enterprise, Artificial Intel [AI]

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

