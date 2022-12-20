中國抗體榮獲「第七屆金港股」評選中「最具價值醫藥及醫療公司」獎項



香港, 2022年12月19日 - (亞太商訊) - 中國抗體製藥有限公司（「中國抗體」或「公司」，連同其附屬公司，統稱「集團」；股份代號：3681.HK），專注研究、開發、製造及商業化免疫性疾病創新療法的香港生物製藥公司，欣然宣佈，今天在杭州舉辦的「第七屆金港股年度頒獎盛典」上榮獲「最具價值醫藥及醫療公司」獎項。

公司榮獲「最具價值醫藥及醫療公司」獎項

「最具價值醫藥及醫療公司」獎項旨在表彰公司行業地位顯著、治理結構健全、主營業務良好，能為投資者提供持續、穩定價值回報的醫藥及醫療類港股上市公司。此次中國抗體獲得「最具價值醫藥及醫療公司」獎項，突顯行業和投資者對公司價值和創新能力的關注與認可，對中國抗體是極大的鼓勵與鞭策。



中國抗體是專門研究丶開發丶生產及商業化免疫性疾病療法的第一家以香港為基地的生物製藥上市公司，主要研製以單克隆抗體為基礎的生物製劑。公司的研發總部位於香港、生產基地位於中國，憑藉在香港的創新研發能力及在中國的生產製造能力，致力成為開發創新藥物以填補未滿足醫療需求的全球領先生物製藥公司。



目前，中國抗體佈局自身免疫疾病全領域適應症的多款候選產品已陸續開展臨床試驗，並穩步推進。其中，公司的旗艦產品SM03（Suciraslimab）是全球同類靶點中首個潛在用於治療類風濕關節炎（「RA」）及其他免疫性疾病（如阿茲海默症（「AD」）、系統性紅斑狼瘡（「SLE」）丶乾燥綜合症（「SS」）以及非霍奇金淋巴瘤（「NHL」））的單抗藥物。SM03治療RA的III期臨床試驗已於二零二一年十二月三十一日完成招募，預計於二零二二年十二月完成最後一例受試者訪視（FV），於二零二三年第一季度臨床資料讀出，最早於二零二三年下半年中國國家藥品監督管理局 (「國家藥監局」)提交新藥上市申請（「NDA」）。



在人體免疫系統正常運行的前提下，當外來抗原入侵時，B細胞受體通路會被激活，向B細胞傳遞抗原刺激信號，引發一系列B細胞免疫反應。而在面對自身抗原時，正常的機體會招募免疫抑制分子如SHP-1，通過阻止或是減弱B細胞受體通路向B細胞傳遞抗原刺激信號來抑制B細胞相關免疫反應。SM03可以通過轉變CD22的結合方式，從順式結合轉變為反式結合，形成穩定的CD22反式結合結構，實現招募這類免疫抑制分子如SHP-1的功能，進而恢復B細胞對自身抗原的容忍度，抑制B細胞發生一系列相關免疫反應攻擊自身機體，進而達到抑制相關免疫反應的作用。



目前現有RA療法的作用機理大多會在一定程度上引發B細胞的耗竭或是衰亡，對人體自身免疫系統產生一定的副作用，但SM03是通過調節B細胞的功能來抑制自身相關免疫級聯反應的發生，並未損傷到B細胞本身，不影響B細胞在免疫系統中發揮作用。SM03在II期臨床試驗中的資料顯示其應答率與市場上的現有競品相當，在安全性方面有顯著的優勢。



另外，公司主要產品SN1011現時已取得四項由國家藥監局獲批的不同適應症的新藥臨床研究申請（「IND」），分別針對系統性紅斑狼瘡（「SLE」）、天皰瘡（「PV」）、多發性硬化症（「MS」）及視神經脊髓炎譜系疾病（「NMOSD」）。公司亦正準備在美國提交SN1011針對MS的新藥研究申請。公司另一主要產品SM17（注射用人源化抗IL-17RB單克隆抗體）亦於今年六月在美國完成其I期臨床試驗之首例健康受試者給藥，目前受試者情況正常。



此前，中國抗體委任王善春先生為中國區總裁，主要負責中國區業務。王善春先生在醫藥行業有逾三十年的豐富經驗，曾任中國生物製藥有限公司執行董事、正大天晴藥業集團股份有限公司總裁，為享受國務院特殊津貼專家，被授予「全國勞動模範」稱號。中國抗體專注深耕自身免疫疾病領域，「成為免疫性疾病創新療法的全球領先者」的願景與王善春先生過往服務企業的發展模式非常吻合。王善春先生作為中國生物製藥企業的領導者之一，在企業戰略管理、組織管理、創新研發和產品商業化等方面有著豐富的經驗和實踐成果，加入中國抗體擔任中國區總裁，將幫助公司加快實現從全球藥品研發型企業向具有國際視野的商業化能力的生物製藥公司邁進。



中國抗體主席、執行董事兼首席執行官梁瑞安博士表示:「公司在『第七届金港股』評選中獲頒『最具價值醫藥及醫療公司』獎項深感榮幸，反映了資本市場對公司的價值丶創新能力和發展潛力的肯定，對公司是極大的鼓勵。未來，公司將不忘初衷，致力發現及開發創新型藥物靶點，開拓針對免疫疾病的療法，加快推進各項產品的研發工作和臨床試驗，同時進一步擴大產品管線及潛在適應症，加快實現產品商業化目標，為患者謀求福祉、為股東創造價值。隨著公司旗艦產品SM03 III期臨床試驗的即將完成，公司的價值將會迎來新的飛躍。」



關於「第七屆金港股」評選

「第七屆金港股」由國內領先的港美股資訊平台智通財經與同花順財經丶中國銀河證券聯合主辦。是次評選經過嚴格篩選，吸引了超過1000家港股上市公司參會報名，涵蓋石化、金融、汽車等傳統產業，又囊括了晶片、互聯網、醫療醫藥等引領中國經濟轉型的新興產業。



關於中國抗體製藥有限公司

中國抗體製藥有限公司專注於研究、發展、製造及商業化免疫性疾病療法。公司注重科技研發，其旗艦產品SM03為全球首項用以治療類風濕關節炎的潛在抗CD22單抗，已在中國進入類風濕關節炎三期臨床試驗，並被列為國家十三五重大新藥創制專項重大項目。此外還有多個同類靶點首創（First-in-target）及同類首創（First-in-class）在研藥物，部分已處於臨床階段，適應症覆蓋類風濕性關節炎、阿茲海默症、系統性紅斑狼瘡、天皰瘡、多發性硬化症、視神經脊髓炎譜系疾病、非霍奇金氏淋巴瘤、哮喘等具有重大未滿足臨床需求的疾病。





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