日清食品（香港）慈善基金與香港教育大學推出精英運動員獎學金

香港, 2022年12月19日 - (亞太商訊) - 日清食品有限公司(「日清食品」,連同其附屬公司統稱「集團」;股份代號:1475)欣然宣布日清食品(香港)慈善基金(「慈善基金」)與香港教育大學(「教大」)攜手推出日清食品精英運動員獎學金。

日清食品(香港)慈善基金主席安藤清隆先生(中間右)及教大校長張仁良教授(中間左)宣布攜手推出日清食品精英運動員獎學金,2022至2023學年得獎的四名精英運動員學生分別是譚祖廸先生(左一)、黃康程先生(左二)以及蔡鈞樂先生(右一)、傅智恩小姐(右二)。

該獎學金旨在鼓勵於教大修讀健康教育(榮譽)學士課程及學位教師教育文憑課程的精英運動員,在運動及學業上繼續追求卓越,成為推廣運動健康的教育工作者。2022至2023學年得獎的四名精英運動員學生分別是前香港單車隊代表蔡鈞樂先生、羽毛球代表傅智恩小姐、前三項鐵人代表譚祖廸先生以及足毽代表黃康程先生。



日清食品(香港)慈善基金主席安藤清隆先生表示:「作為領先的食品製造商,我們不僅探索食品的不同可能性以創造美妙的口味,亦透過為食品行業和社會培育人才以回饋社會,這也是我們創立精英運動員獎學金的初衷。我們相信通過食物和運動培養年輕一代的健康生活方式,這些精英運動員能夠延續日清團隊精神,並將其代代相傳。」



教大校長張仁良教授衷心感謝慈善基金的慷慨捐贈,他指:「設立獎學金能為現役及退役運動員實現職業多元發展。我們冀盼他們在學習過程中,展現出他們在運動場上的堅毅及不屈不撓精神,為其他學生樹立良好榜樣。」



日清食品運動大使及前香港首席女子網球手張玲女士表示:「很高興看見社會各界對運動員的關心及重視,提供不同的資源協助他們發展。作為一名職業網球運動員,我能理解精英運動員面臨的挑戰及需要。我很自豪能成為日清團隊的一員,為這些未來的教師創造更好的學習環境。在共同努力下,我們能積極培訓未來領袖,為香港帶來正面影響。」



關於日清食品(香港)慈善基金

日清食品(香港)慈善基金(“慈善基金”)於2020年 9月由日清食品有限公司(股份編號: 1475)以信託契約的形式成立。慈善基金於 2021年 9月獲得《稅務條例》(第 112章)第 88條賦予慈善機構的免稅地位。慈善基金的宗旨是: a) 推動教育、教學、學習、藝術、科學和學術研究; b) 援助有需要人士; c) 進行惠及香港社區的慈善工作。





