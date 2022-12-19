天韵國際成功研發新品水果粒維生素運動飲料及水果酵素運動飲料 加速佈局功能飲料大市場



香港, 2022年12月19日 - (亞太商訊) - 中國領先的品牌加工水果產品銷售商及製造商天韵國際控股有限公司 (「天韵國際」或「公司」及其附屬公司統稱「集團」) (股份代號 : 6836.HK) 欣然宣佈，繼集團自家品牌成功推出「享派Shiok Party」維生素運動飲料及「妖果季」大果粒飲料後，即將隆重推出集團最新研發的新品水果粒維生素運動飲料及水果酵素運動飲料。目前，該系列新品飲料已經完成研發，正進入生產和銷售工作的準備階段，預計將於2023年初推出市場，加速佈局市場需求日益上升的功能飲料大市場。

新品水果粒維生素運動飲料效果圖(僅供參考)

新品水果酵素運動飲料效果圖(僅供參考)

即將登場的水果粒維生素運動飲料系列，是將桃子、蘋果等水果加工成水果粒融入飲料之中。該產品不僅可以提升人體的能量代謝，更有幫助抗疲勞、緩解身體困乏的作用。此外，在此特色產品中添加的水果粒，給消費者提供良好的咀嚼感和豐富的水果風味，適應多種場景，包括日常生活、運動健身、學習、娛樂、出外遊玩，是激發潛能、提高效率的必然之選。



同時，全新研發的水果酵素運動飲料系列，選用桃子、蘋果等作為原材料，產品主打提供符合大眾日常生活所需的酵素理念，具備多種不同的健康功效，是配合大眾健康意識日益增強所推出的功能飲料。據悉，該系列產品屬於《山東省新舊動能轉換重大工程實施規劃》「十強」產業中的「醫養健康–健康食品加工」產業，符合國家和山東省產業的發展方向。



集團主席兼行政總裁楊自遠先生表示：「隨着人們健康意識日益增強，消費者的消費觀念及飲食喜好和習慣的改變，近年來功能飲料市場增長迅速，飲用場景不斷擴大，為市場提供了前所未有的發展機遇。在實施《健康中國2030》重大戰略的社會背景下，集團善用自身的行業經驗和優勢，研發出不同於現有市場同類產品的兩種新型特色飲料。這不僅符合集團一貫豐富產品類別及品牌組合的戰略方針外，另一方面亦滿足客戶需求以及消費者的全新口味。隨着我們產品日益多樣化，預計集團在特色飲料細分市場尤其是功能飲料領域的競爭力將會進一步提升。」



楊主席續道：「集團新研發的特色飲料系列新品，以現代營養學和運動醫學理論為依據，提供營養補充和維持身體健康包括提高免疫力、瘦身、抗衰老、運動增肌、腸道調理等各種功效，相信產品正式推出市場後，將會引起積極反應。而隨着特色飲料及加工水果產品的市場需求持續上升，集團將繼續積極研發創新，持續為客戶及消費者帶來更多不同種類的特色飲料及休閒食品，滿足市場所需，積極帶動行業踐行高質量發展，以回饋社會和消費者對我們的支持和信任。」



關於天韵國際控股有限公司(股份代號﹕6836.HK)

天韵國際控股有限公司（「本公司」集團「統稱（及其附屬公司）」主要從事(i)生產及銷售包裝於金屬罐、塑料杯、玻璃瓶及鋁箔袋的加工水果產品，(ii)生產及銷售飲料產品及(iii)新鮮水果買賣。加工水果產品以自家品牌「繽果時代」、「天同時代」和「果小懶」及原廠委託製造代工銷售的方式出售。飲料產品以自家品牌「享派 Shiok Party」及「妖果季」出售。



集團致力爲客戶提供健康安全的產品，作爲國內外資質認證最爲齊全的食品企業之一，時刻緊貼嚴格的國際生產標準，並就生產設施、質量監控及管理獲授BRC(A)、IFS食品（高級）、FDA、HALAL、SC、KOSHER、BSCI及ISO22000認證，集團同時通過多個英國及美國超市內部的食品生產標準審核。同在國內，集團作爲「同綫、同標、同質」工程出口食品企業，供應國內市場和供應國際市場的產品達到相同的品質水準。自2016年起，集團自家品牌的優質加工水果產品一直獲得市場的高度認可，並獲國家級機構頒授「中國罐頭產品品質證明標誌」的榮譽及資格。



集團在2017年分別被國際知名財經雜誌《福布斯》評選為福布斯中國百強潛力上市公司及榮獲「2017年度臨沂市市長質量獎」榮譽。集團全新自有研發的純水果休閒食品在2018年也榮獲國家級的「發明專利證書」。於2019年，集團榮獲國家級的《高新技術企業證書》。於2020年，集團連續第四年入選中國品牌價值評價榜單。



欲瞭解更多集團詳情，請瀏覽集團網站 www.tianyuninternational.com





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