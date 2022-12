Friday, 16 December 2022, 08:42 HKT/SGT Share:

來源 Gotion High-tech 泰國新國軒成立 國軒欲打造電池出口東盟基地 與泰國PTT集團旗下Nuovo Plus合作成立合資公司

產品將包括電池模組及pack,適用車用及儲能系統

香港, 2022年12月16日 - (亞太商訊) - 12月15日,國軒高科與泰國PTT集團旗下能源解決方案公司Nuovo Plus簽訂合作協定,雙方合資成立泰國新國軒有限公司(暫定名,以下簡稱泰國新國軒),專注電池模組及Pack產品的設計、開發、製造、銷售和出口,共同探索東盟新能源市場,致力於打造電池出口東盟基地。泰國PTT集團是泰國最大的國家控股能源和石油化工公司,此次合作將推進泰國全面電氣化進程,助力泰國實現2065年淨零排放的承諾。



15日上午,雙方以視頻的方式完成了此次協定的簽署。根據協定約定,國軒高科旗下國軒新加坡公司與泰國PTT集團旗下Nuovo Plus有限公司達成戰略合作,擬在泰國東部經濟走廊地區合資建立泰國新國軒能源解決方案有限公司(NV Gotion Co., Ltd.,簡稱“NV Gotion”、“泰國新國軒”)。合資公司的業務包括電池模組和電池Pack的設計、開發、驗證和製造,以及電池管理系統,產品適用于各類車用及儲能系統。根據規劃,泰國新國軒計畫于泰國東部經濟走廊地區建設鋰離子動力電池的Pack生產線,預計到2023年第四季度,一期產線將投產並向市場提供高品質的電池產品。泰國新國軒在泰國實現電池當地語系化生產製造與市場開拓的同時,將積極探索東盟新能源市場,致力於打造電池出口東盟基地。



泰國PTT集團是泰國最大的國家控股能源和石油化工公司,世界500強企業,旗下Nuovo Plus是一家致力於能源解決方案的公司。泰國PTT集團首席新業務和基礎設施官兼 Nuovo Plus 董事長布蘭甯·拉塔納斯巴特博士在致辭中表示:Nuovo Plus的使命是根據PTT公司“用未來能源為生活提供動力”的願景來投資電池業務領域,推動全社會使用可再生能源。泰國新國軒在開展電池業務、加強可再生能源生產和支持電動汽車行業供應鏈發揮著重要的作用。合資公司的成立,將有助於提高泰國使用可持續能源的水準,有助於支持PTT集團到2050年實現淨零排放和泰國到2065年實現淨零排放的目標。通過此次合作,PTT集團與國軒高科發揮各自優勢,發展可持續的供應鏈、企業、產品和行銷,提高產品的成本優勢和競爭力,提供專業技術支援進行研究和開發,並為客戶提供一站式服務。



國軒高科董事長李縝在致辭中表達了此次合資的重要意義及對未來的期許,他表示:合作共贏,是合資公司設立的基礎,相信本次合作將助力國軒高科全球佈局,助力PTT集團加速新能源發展,實現共贏,為雙方後續更多合作打下堅實基礎;產品為王,是合資公司成功的關鍵,希望雙方發揮各自優勢,強強聯合、優勢互補,共同推進產品技術進步,實現性能提升,服務完善;推廣應用,是合資公司發展的靈魂,合資公司將響應泰國政府發展綠色經濟號召,服務泰國汽車電動化,助推泰國汽車產業國際化進程。國軒高科與PTT集團攜手,以合資公司為平臺,用一流的技術、一流的產品、一流的管理,讓搭載泰國新國軒電池的電動車,享譽東南亞,並走向國際。





