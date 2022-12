Global ESG Monitor（GEM）發佈恒指成分股ESG透明度報告和評分 安踏體育、恒生銀行、騰訊控股並列三甲

香港, 2022年12月15日 - (亞太商訊) - 恒生指數成分股中的企業在其ESG報告質量方面排於全球中等水平。這是Global ESG Monitor(GEM)2022年香港區域報告最新所得出的研究。GEM最新研究發現,作為恒生指數成分股的港股上市公司在非財務報告的透明度方面平均得分爲57分(以最高分100分計),此意味著恒生指數成分股在此方面的排名處於同樣被GEM調研的歐洲、北美、亞洲和澳洲的10大股票市場多個國際指數當中中檔偏下的位置,排名僅僅高於標準普爾亞洲(56分)和澳洲ASX50(53分)的水平。



GEM香港區域報告指出,在恒生指數當中,名列前茅的三家公司分別為,安踏體育(02020.HK)、恒生銀行(00011.HK)和騰訊控股(00700.HK),三者得分均為77分,並列成以ESG透明度而言,是次調研的藍籌之冠。金沙中國(01928.HK)及滙控(00005.HK)則分別以75分及74分,位列藍籌第四及第五位。其他列於首十位的上市公司包括:聯想集團(00992.HK)、電能實業(00006.HK)、恒基地產(00012.HK)、中國移動(00941.HK)及恒隆地產(00101.HK)。



上述報告提及,在恒生指數當中,較多公司(97%)願意將其非財務報告建基於標準的國際框架上,不過,與全球比較而言,恒指成分股公司往往會較專注於平均6.7個參考框架和標準。而在所考察的10個指標當中,亦可見其他指標在報告長度上較為簡潔。



「當你瀏覽恒生的數據時,你會發現這種專注並不一定會成為一種優勢。」GEM聯合創始人兼研究和數據科學主管Ariane Hofstetter評論道:「不少情况變成,報告淪為欠缺重要細節,而這些細節本身能夠令整體數據具有更好的可理解性、可靠性及可比性。」



報告指出,如公司規模、員工數以及産品和服務組合等背景信息在非財務報告中相對完善。81%所調研公司亦有描述其經營的環境參數。不過,恒指成分股相關公司較少涉及其社會經濟或政治狀態(分別爲75%和54%)。而僅得32%報告了其價值鏈。



GEM聯合創始人Michael Diegelmann認為:「事實上,企業實踐可持續性,也需要整個供應鏈的緊密合作。恒指相關的公司在這方面,仍在缺乏能夠對信息進行分類的信息。雖然83%的報告包含對供應鏈的描述,但同樣缺乏與供應鏈相關的細節來評估其相關風險。例如,略低於三分之一的公司提供了與其業務相關的供應商類型信息,僅不足一半的公司說明了供應鏈上所估算的供應商的數量。」



GEM香港區域報告指出,在社會議題方面,員工和人權的話題並不是恒指相關公司的報告當中,出現得最多的一個。例如,82%的公司沒有說明歧視和騷擾的具體事件發生的程度。相比之下,相關報告在健康和安全問題上展示出更大的透明度,89%的公司表明其在此方面的立場,儘管十間當中只有七間公司更具體地報告了「因工傷而死亡的人數和比率」,僅四分之一的公司提供了「造成嚴重後果的工傷人數和比率」的信息。



GEM香港區域報告提及,至於治理方面,恒指相關公司的報告往往更多地關注結構,並較少關注監事會的運作。大約七成公司報告了其如何確保或促進監事會對財務和非財務議題及决策的集體認識。只有64%公司報告了監事會在評估環境及社會風險管理方面的作用,並在向監事會報告的重大關注議題上的分數特別低。僅得四分之一的公司在這方面提供了信息,只有4%公司具體說明了向監事會報告的關鍵需關注議題的總數。



Michael Diegelmann認為:「許多ESG報告缺乏細節和透明度的原因之一是,有關報告是依據香港交易所的ESG報告準則去編制。有關準則的最低披露要求較低,故令部份報告未有深入披露,尤其是與全球報告所倡議的要求去比較的話。」



GEM香港區域報告亦指出,在恒生指數相關公司中,同樣值得留意的是,很少公司願意將其非財務報告提交予審計師。僅得32%的發行人作出相應的審計委托。而在70%的案例中,並沒有提供審計深度的信息,只得16%的報告披露是以「合理保證(reasonable assurance)」進行審計。



GEM香港區域報告區域合作夥伴、達博思傳訊顧問有限公司董事總經理陳鎧瑤女士總結道:「恒指相關公司普遍會認爲,其向可持續發展方向發展邁進的同時,必須有恰當的報告披露相配合。無可厚非,恒指相關公司仍需做大量的工作及努力,以確保其報告能夠藉著提升透明度來帶動其企業在可持續發展上作出改變。」



GEM 2022香港區域報告完整內容: https://globalesgmonitor.com/download-report-form/

有關報告的更多評級準則和細項請瀏覽: https://lbs-comm.com/global-esg-monitor-2022-report-scorings-is-out-now-two-hong-kong-companies-were-ranked-top-ten/



關於 Global ESG Monitor (GEM)

Global ESG Monitor(GEM) 是一個致力於調查非財務報告透明度的研究專案,結合分析特定時間內之可審計定量及定性資訊。本系統采用特意爲監測透明度而開發的研究工具GEM Assay™ ,並根據不斷變化的條件和發展,逐年因應改變作出調整。GEM Assay™所依據的透明度是基於全球報告倡議組織 (GRI) 的相關準則、ISO標準26000和Accountability and Transparency, 2010a.



如有查詢,請聯絡達博思傳訊顧問有限公司

www.lbs-comm.com

陳鎧瑤 (Joanne Chan) 電話:(852)3679 3671 電郵:jchan@lbs-comm.com





