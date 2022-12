Thursday, 8 December 2022, 12:39 HKT/SGT Share:

來源 Hypebeast Limited Hypebeast宣布將業務拓展至拉丁美洲

香港, 2022年12月8日 - (亞太商訊) - Hypebeast,全球時尚流行文化平台,今天宣布於社交媒體Instagram平台開設全新帳號Hypebeast Latin America (@hypebeastlatam)。以西班牙語言聯繫文化愛好者,該平台將為拉丁美洲的追隨者帶來多個全球引人入勝的故事與專門針對其拉丁美洲市埸的獨家內容,發放最新潮流文化資訊,包括時裝、藝術、音樂、設計、生活等。



Hypebeast拉丁美洲帳號將成為探索與連繫文化的橋樑,平台更特別成立專業的團隊,緊貼關注未來新興文化潮流,並提供拉丁美洲特定專題,如聚焦及採訪當地藝術家與時尚品牌。在Hypemedia旗下社交媒體超過3240萬追隨者的支持下,Hypebeast在拉丁美洲的擴張將開拓更多機會讓更廣泛的觀眾接觸到Hypebeast的潮流觸覺。



Hypebeast Group內容策略副總裁 Arby Li 表示:「我們很高興推出 Hypebeast 拉丁美洲帳號,將我們的媒體版圖開拓至該地區,為一眾熱愛文化的讀者服務。 拉丁美洲是一個繁華的文化中心,我們看到媒體平台在該地區的用戶數量穩步增長; Hypebeast在拉丁美洲的存在將使我們能夠通過不同生活方式類別的可信內容進一步擴大我們的用戶增長。」



Hypebeast Group首席營收官 Huan Nguyen表示:「在拉丁美洲推出 Hypebeast是我們全球擴張計劃的一個關鍵部分。 拉丁美洲的社區與全球趨勢相連,並具有強烈的地方特色; 這裡有無窮無盡的機會讓我們與品牌、文化愛好者、時尚和藝術家一起創造各式精彩故事。 我們非常期待在該地區發展。」



Hypebeast 是 Hypemedia 旗下的旗艦平台,提供最新的時尚、藝術、設計和文化資訊。 業務覆蓋至全球超過 15 個市場,並提供 9 種語言服務,今年 2 月更將業務拓展至巴西地區。



關於 Hypebeast Ltd.

Hypebeast 是全球知名的文化及生活潮流資訊平台,以編輯為主導的角度提供不同內容及推介最新的潮流商品。Hypebeast 成立於2005年,並於2016年正式成為上市公司。至今Hypebeast 在北美、亞太地區以及歐洲等地擁有龐大的讀者群。近年Hypebeast 積極發展更多元化的業務,當中包括Hypebeast以及多個資訊平台、網上商店HBX.com, 及創意製作公司 Hypemaker。更多資訊請參閱 https://hypebeast.ltd/。





話題 Press release summary



部門 时尚服装

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network