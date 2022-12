德勤香港成立50周年 承諾未來五年賦能一萬名香港中學生

Wednesday, 7 December 2022, 10:52 HKT/SGT Share:

中國香港, 2022年12月7日 - (亞太商訊) - 今年為香港回歸祖國25周年,亦適逢德勤中國於香港成立 50周年,德勤宣布推出「躍動香港 — 智啟青才」全新人才發展計劃,致力於未來五年賦能一萬名香港中學生,成為立足本土、放眼全球的未來人才。計劃以提升「未來技能」為重點,通過獨一無二的多元化學習體驗,提高青年人才對先進科技的知識,同時培養他們的創新能力,為香港培育更多具備國際視野,推動國家發展的新一代人才。

德勤中國首席執行官曾順福先生(左);德勤中國華南區主管合夥人歐振興先生(右)

德勤中國首席執行官曾順福先生

隨著全球步入數碼經濟時代,近年各國紛紛推出爭奪人才的戰略,以刺激創新型經濟發展。為應對人才短缺,特區政府在最近的《施政報告》中推出了一系列進取的措施,搜羅國際優秀人才來港發展,以加快推動「八大中心」建設,積極融入國家發展大局,為經濟多元化增長注入新動力。



德勤中國首席執行官曾順福表示:「作為立足本土、連接全球的綜合性專業服務機構,德勤中國一直履行企業社會責任,助力人才強國戰略,全力支持國家高質量可持續發展。香港是孕育德勤中國至今成就的磐石,我們定當繼續積極貢獻自身力量,為培育本地青年人才盡一分力,以支持香港未來增長和繁榮發展。德勤擁有龐大的本地及全球網絡,精深的市場洞察力和領先的科技知識等優勢,除了參與支援特區政府的『共創明「Teen」計劃』 (1)外,『躍動香港 — 智啟青才』計劃將能夠為香港打造具影響力的未來人才培訓平台。」



作為德勤「躍動香港」戰略(2) 的重要組成部分,「躍動香港 — 智啟青才」計劃開放予本地中四至中六學生,通過一系列多元化培訓和指導項目,幫助他們提升國際視野,了解新興科技和商業趨勢,並接觸跨地域的工作環境。計劃將會結合理論和實踐,提供互動式網上及實體學習課程、工作影子、參觀德勤在中國各地的辦公室、到訪位於北京以至全球的德勤大學遊學等活動。



除了教授傳統商業和金融知識外,課程亦會圍繞香港「八大中心」定位,涵蓋ABCDEF概念(即人工智能、區塊鏈、雲計算、數據分析、ESG、金融科技等),協助學生提升可持續發展、創新科技和數碼知識等關鍵「未來技能」,成為有「迎接未來能力」的優秀人才。同時,計劃也會幫助學生加深了解各地市場的發展狀況及前景,鼓勵他們拓闊眼界,鍛鍊創新思維和多角度視野,開啟更多未來發展機會。



曾順福表示:「基於『立足本土,放眼全球,智啟青才,成就未來』的理念,『躍動香港 — 智啟青才』計劃不但貫徹了德勤對人才發展的承諾,更體現了我們紮根香港五十年,對香港市場實現可持續增長的信心,為香港建設更美好未來貢獻力量。」



