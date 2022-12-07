Wednesday, 7 December 2022, 06:00 HKT/SGT Share:

來源 Novotech Health Holdings Pte Ltd Novotech 榮獲 2022 年亞太地區 CRO 臨床試驗最佳實踐獎

澳大利亞悉尼, 2022年12月7日 - (亞太商訊) - Novotech 是亞太地區領先的生物技術專家合同研究機構，因其在亞太地區合同研究組織行業的最佳實踐而榮獲 2022 年 Frost & Sullivan 年度公司獎。自 2006 年以來，Novotech 一直是 Frost & Sullivan 亞太最佳實踐獎的獲得者。



Frost & Sullivan 確定了那些基於對未來的遠見卓識不斷制定增長戰略並有效應對新挑戰和機遇的公司。



Frost & Sullivan 表示：“我們的方法涉及在整個價值鏈中部署最佳實踐和戰略分析。在此背景下，Frost & Sullivan 認可了 Novotech 的寶貴成就。 Novotech 以強大的領導力為重點，將以客戶為中心的戰略與最佳實踐實施相結合，以滿足全球藥物開發市場未滿足的需求。從可行性評估到監管提交支持、數據管理、醫療監測和項目管理，該公司為其生物技術客戶提供 360 度全方位的藥物開發方法。”



在回應年度公司獎的宣佈時，Novotech 首席執行官 John Moller 博士說，這個獎項是對我們擁有數十年生物技術藥物開發經驗的整個全球團隊的認可。



“每天，我們的團隊都以無與倫比的監管知識、龐大的站點和研究人員網絡、技術驅動的臨床數據管理以及專注於解決問題、所有權和靈活性的項目管理方法，為生物技術公司的藥物開發計劃提供支持。我們的全球客戶受益於我們在亞太地區的專家團隊，由於其龐大的患者群體和先進的醫學研究基礎設施，亞太地區是臨床試驗增長最快的地區。我們對高級培訓和技術系統的持續投資相結合，提供專業的全方位服務生物技術 CRO 解決方案。”



Novotech 定期製作有關東西方戰略的專家報告。一份新的出版物現在可供考慮在中國進行臨床研究的國際生物技術公司以及在中國開展研究的中國生物技術公司使用。



Novotech 可以提供專門設計用於支持美國 FDA 批准流程的相關監管知識和藥物開發途徑，避免延誤和額外費用。該報告詳細介紹了生物技術的監管要求，包括NDA和IND流程，以及成功獲得USFDA批准途徑的美國前研究指南。



在此處下載白皮書 https://novotech-cro.com/whitepapers/china-biotech-landscape-opportunities-china-and-path-usfda-approval



Novotech 最近被評為世界領先合同研究組織中的前十名合同研究組織，是著名的 Scrip 獎的決賽入圍者，並且剛剛獲得了基因與細胞治療卓越獎。在亞太地區，Novotech 與主要醫學研究機構簽訂了 50 多項領先的合作夥伴協議，為贊助商提供獨家優惠。



關於Novotech健康控股

Novotech健康控股有限公司（“Novotech”）是亞太地區及美國領先的生物技術專家 CRO。 Novotech 是一家 CRO，擁有綜合實驗室和 I 期設施，提供藥物開發諮詢和臨床開發服務。它有助於在所有試驗階段和廣泛的治療領域成功進行大約 4,000 項臨床試驗。 Novotech具有明顯優勢，可以為在亞洲及美國進行臨床試驗的生物製藥客戶提供服務。詳細信息請訪問 https://novotech-cro.com/contact



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