Tuesday, 6 December 2022, 15:35 HKT/SGT Share: 卫龙上市在即：品牌影響力強勁業績增速亮眼 有望乘風而起

香港, 2022年12月6日 - (亞太商訊) - 12月5日，中國辣味休閒食品行業的領導者——卫龙美味全球控股有限公司（「卫龙」或「公司」，09985.HK）开启招股，將于12月8日結束招股，預計12月15日在港交所掛牌上市，距離上市咫尺之遙。



根據招股書，卫龙是中國領先的辣味休閒食品企業，擁有強勁的增長勢頭。根據弗若斯特沙利文的資料，按2021年零售額計，公司在中國所有辣味休閒食品企業中排名第一，市場份額達到6.2%，且在調味麵製品及辣味休閒蔬菜製品細分品類的市場份額均排名第一。



產品組合豐富 品牌影響力強勁



卫龙致力於讓中國傳統美食娛樂化、休閒化、便捷化、親民化，以及推出更多辣味休閒食品，為消費者創造愉悅的消費體驗。多年來，公司不斷改進配方，改善生產工藝技術，以保持在調味麵製品細分品類中的領先地位。



憑藉強大品類拓展能力，卫龙已成功拓展到蔬菜製品和豆製品等品類，推出了包括風吃海带、親嘴燒、麻辣麻辣系列等多種品牌。於2021年，公司有兩個品類即調味麵製品及蔬菜製品的年零售額超過人民幣10億元，其中四個單品的年零售額均超過人民幣5億元。



通过打造中國倍受年輕消費者喜愛的休閒食品品牌，卫龙積累了一批忠實的粉絲。公司的產品緊密契合消費者偏好並通過全渠道覆蓋使消費者能夠隨時隨地觸達，實現了高頻消費，其獨立包裝的產品在2021年達到約110億的消費頻次。就品牌知名度而言，公司是25歲及以下年輕人心目中休閒食品的第一品牌。



全面業務佈局 財務數據表現亮眼



在營銷渠道方面，卫龙根據消費行為的變化，迅速擴張到年輕消費者廣泛接觸的商超、連鎖便利店、電商渠道。同時，加強對各大電商平台的佈局，並借助電商和社交媒體渠道，讓年輕人自發地成為品牌的傳播者，持續拓展經銷網絡的廣度和深度。



截至2022年6月30日，卫龙與超過1,830家線下經銷商合作且公司經銷商的銷售網絡覆蓋了中國約735,000個零售終端。線上線下的全面佈局，為公司的業務拓展帶來了廣闊的成長空間。



此外，卫龙一直致力於通過推出新產品、升級現有產品及引入新的產品種類，滿足消費者不斷變化的需求及提升消費者體驗。經過不懈的努力，於2021年，卫龙已成長為中國最大的辣味休閒食品企業，市場份額為6.2%，按零售額計，是第二大企業的3.9倍，產品核心競爭力有效增強。



財務方面，於2019年、2020年及2021年，卫龙的總收入分別為人民幣33.85億元、人民幣41.20億元及人民幣48.00億元，年複合增長率達到19.1%，增速遠超中國休閒食品行業同期4.2%的年複合增長率。



於2019年、2020年及2021年，衛龍的經調整淨利潤分別為人民幣6.59億元、人民幣8.21億元、人民幣9.08億元。2022年上半年，公司實現總收入人民幣22.61億元，經調整淨利潤為人民幣4.25億元，業績靚麗。



中長期來看，隨著居民可支配收入的上升及辣味休閒食品新產品的逐步推出，辣味休閒食品行業的零售額持續增長。根據弗若斯特沙利文報告，預計2021年至2026年中國的辣味休閒食品的零售額將以9.6%的年複合增長率增長，至2026年將達到人民幣2,737億元，未來成長潛力十分巨大。



豐富的產品組合、極具影響力的品牌及全渠道業務佈局，令卫龙在辣味休閒食品行業的發展如魚得水。在港上市後，公司競爭優勢將進一步擴大，盈利能力和綜合實力也將穩步提高，勢必乘風而起，加速成長。





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