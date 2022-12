Tuesday, 6 December 2022, 15:27 HKT/SGT Share: 陽光保險IPO衝刺:創新文化驅動企業成長 創業基因構築強勁綜合實力

香港, 2022年12月6日 - (亞太商訊) - 11月30日至12月05日,陽光保險集團股份有限公司(「陽光保險」或「公司」;股份代號:6963.HK)進行全球發售,招股價介乎5.83港元至6.45港元,擬最多募資74.18億港元(超額配股權行使前),IPO進程已进入最后衝刺階段。公司預計於12月9日正式在主板掛牌上市,屆時將為港股保險板塊增添一支優質標的。



創業驅動價值成長 綜合實力不斷壯大



據悉,陽光保險是一家創業驅動型公司,是業內少有的以創業方式尋找股東並獲得批籌的金融企業。公司原始創業期間形成的“敢於挑戰、堅韌不拔”的創業精神,發展過程中形成的堅守市場化機制、價值成長原則,成為日後陽光不斷發展壯大的基因力量。



自成立以來阳光一直聚焦主業,產壽險均衡發展,且壽險、產險、資管三家子公司在各自領域均表現優異,成功打造突出的盈利能力,為公司創造價值利潤。



陽光保險高度關注價值增長,堅持專業、專注與價值發展不動搖。2022年上半年,公司的壽險新業務價值約20億元,同比增速优于上市险企;2021年較2020年增長4.3%,超過可比上市公司平均增速20個百分點以上。內含價值方面,2021年公司达到937.76亿元,較2020年增長15.5%,超過可比上市公司平均增速約7個百分點。



從業務結構和收入來源來看,2021年陽光人寿的保費收入為601億,產險的保費收入為405億,形成了一個比較良性且均衡的業務格局。按照2020年的原保險保費收入計算,陽光財險在87家保險公司之中,排名第7位;陽光人壽在91家保險公司中,排名第12位。



不難看出,陽光保险良好的增长态势离不开最初创业时期打下的良好基础,纯市场化创业方式、发展历程也为这家企业注入更多活力,赢得未来发展先机。



文化引领发展壮大 持續提升股東回報



阳光保险还是一家文化引领的公司,公司以“让人们拥有更多的阳光”为使命,以“做专业领先的家庭保险保障服务提供商与值得信赖的企业风险管理伙伴”为商业追求。历经十八载,从创业时的基因文化,到开业时的基础的核心文化和开业后完整的核心文化,直至逐步发展成为覆盖集团各领域的分项文化和岗位文化,阳光保险不断丰富文化内涵与创新的活力,可以说正是阳光文化的进一步滋养,阳光保险才能获得如此巨大的发展。



在高速發展的同時,陽光保險始終注重與股東分享公司改革發展成果,堅持穩健的現金分紅政策,持續維護股東權益和公司長期投資價值。數據顯示,公司的淨資產從2019年的511.43億元,增長至2021年的592.16億元,年複合增長率達到了7.6%;平均淨資產收益率連續三年超過10%;過往的三年,逐步提升對股東的分紅,集團分派股息的年均複合增長率達到了22.47%。



總體而言,陽光保險堅守主業經營,堅持價值發展,重視科技創新,且高度市場化,拥有丰厚的文化底蕴,深刻而純粹。這一系列的堅守和特色,使公司業績逐步增長,始終保持在同業公司中發展的前列,具有很明顯的獨特性和不可替代性,未來具備較大發展空間,前景遠闊。而对于即将成功登陆香港资本市场的阳光保险而言,此次港股IPO是一个全新起点,也将为公司注入新动力,推动新发展。





