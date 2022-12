Tuesday, 6 December 2022, 15:22 HKT/SGT Share: 獨特文化基因增持 優質內險股陽光保險即將登陸港股

香港, 2022年12月6日 - (亞太商訊) - 近些年,隨著我國居民生活水平不斷提高,保險意識逐漸增強,保險行業持續高質量發展。黨的十八大以來,銀保監會亦始終堅持保險保障本源,持續推動保險業走高質量發展道路。伴隨市場熱度不減,港股IPO市場又即將迎來一隻保險業明星股——陽光保險(6963.HK)。11月30日,陽光保險在港正式開啟招股,預期將於12月9日於港交所主板買賣。上一次有內地大型保險集團來港上市還是18年前的平安保險。



招股書顯示,陽光保險是中國一家快速成長的民營保險服務集團。自成立以來,陽光保險始終以價值創造為主線,致力於為客戶提供專業的風險保障及綜合服務解決方案,成立不到5年便躋身中國500強企業、中國服務業500強企業,成為中國金融業的新銳力量。集團目前擁有財產保險、人壽保險、信用保證保險、資產管理、醫療健康等多家專業子公司。



文化引领创新发展 创业型驱动推动高质量发展



自成立以来,阳光保险始终以“让人们拥有更多的阳光”为使命,以“做专业领先的家庭保险保障服务提供商与值得信赖的企业风险管理伙伴”为商业追求。公司原始创业期间形成的“敢于挑战、坚韧不拔”的创业精神,发展过程中形成的坚守市场化机制、价值成长原则,奠定与形成了阳光的价值主张与企业家精神,成为日后阳光不断发展壮大的基因力量。



值得一提的是,公司表示在开始筹备的第一天,就專門拿出時間研究制定企業文化,這在創業者中較為罕見。董事長張維功明确了“五十字箴言”,并逐渐成为指引和引领公司发展走向的重要的航标。可以说,阳光从开始到现在都始终以文化为指引,都充满着文化的力量,没有阳光文化,就没有阳光的与众不同。



“文化治司”是陽光保險的獨特之處,其也用十幾年的發展實踐來驗證這句話。按照2022年的原保险保费收入计算,阳光财险在87家保险公司之中,排名第7位;阳光人寿在91家保险公司中,排名第12位,寿险、产险业务均衡发展。



上半年總保費收入逾600億元 清晰戰略佈局顯創業底色



在堅守保險主業和聚焦創新發展齊頭並進的情況下,陽光保險錄得了龐大的客戶群體和亮眼業績表現。數據顯示,截至2022年6月30日止六個月,公司擁有約3,150萬名個人客戶和約80萬家團體客戶。同期,陽光保險總保費收入及歸屬於母公司股東的淨利潤分別為人民幣629.52億元及人民幣17.27億元。截至2022年6月30日,公司的資產總額為人民幣4,736.37億元。



从招股書中不難看出,在既有的獨特競爭優勢和優異業績基礎上,陽光保險對其未來業務發展具有清晰的規劃,涵蓋個人用戶戰略、團體客戶戰略、渠道戰略、數據科技戰略、投資資管戰略、醫養健康戰略等各個方面,從客戶主體到渠道建設,從加強科技到各版塊業務系統運營,再到面對老齡化的社會趨勢佈局醫養板塊,均體現出一家俱有創業底色的公司的戰略眼光。



長期來看,根據Sigma報告,從保險深度及保險密度看,相較於全球主要發達國家保險市場,作为全球保險市場最重要的增長引擎之一的中國保險業仍處於發展初期,具有巨大的增長潛力。未來,陽光保險將繼續提供差異化綜合服務,加強渠道專業化建設,全面強化數據科技能力,盡情施展自身特色,打造國內一流保險品牌,助力中国保險業煥發新活力,邁上新高度。





