Tuesday, 6 December 2022, 15:15 HKT/SGT Share: 順豐同城與抖音生活服務達成合作,打造「即享即得」本地生活新體驗 順豐同城為抖音生活服務提供即配服務,「一鍵下單,即刻到家」

香港, 2022年12月6日 - (亞太商訊) - 順豐同城與抖音生活服務已正式達成「團購配送」合作,逐步實現團購套餐「全城平均1小時達」。



雙方將携手打造多元運力融合、覆蓋全城的高效彈性配送網絡,共建本地生活服務新生態,在滿足商家多樣化、全渠道配送需求,助力商家提高履約效率的同時,也為用戶帶來更高效、順暢的消費體驗。



抖音生活服務立足抖音平台,致力於高效鏈接用戶與商家,滿足用戶線下消費體驗、商家線下履約服務的兩端需求。同為商戶和消費者之間的第三方連接紐帶,順豐同城與抖音生活服務形成了速度與品質的天然結合。



此次合作打造同城「即享即得」的團購新體驗,完成了從「到店」到「到家」的進階服務提升,讓用戶在全時段全品類及多樣化內容種草時都能享受快捷的到家服務,也進一步豐富了抖音生活服務體系。



目前,順豐同城為抖音生活服務商家提供的「團購配送」服務已在多個城市試點上線。依托堅實的運力網絡、專業的精細化流程、開放的系統生態、高效彈性配送網絡等優勢,順豐同城助力用戶「一鍵下單」就能「即時到家」,讓看得見的美味,即享即得。



在本地消費持續豐富的背景下,即時物流已成為城市運轉不可或缺的「毛細血管」、基礎設施。作為國內最大的第三方即配平台,順豐同城「全」面布局,已覆蓋全國1900多個市縣,在全品類上,持續拓寬覆蓋本地餐飲、同城零售、近場電商、近場服務四大核心場景,且針對各個行業都有定制方案;在全時段上,目前已在全國770多個市縣實現24小時服務覆蓋;在全距離上,憑藉差異化的網絡能力和產品交付能力,滿足長距離、大重量、多點配送等非標配送場景和各類長尾服務需求。



未來,隨著消費場景及消費模式的不斷創新,順豐同城還將携手更多合作夥伴,為新消費商業的繁榮發展保駕護航。





