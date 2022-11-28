Monday, 28 November 2022, 09:56 HKT/SGT Share: 針對現時主流變異株Omicron BA.4-5復必泰二價新冠疫苗已運抵港澳並即將開打

香港, 2022年11月28日 - (亞太商訊) - 針對新冠病毒奧密克戎Omicron變異株BA.4-5的復必泰二價mRNA疫苗已於11月25日運抵港澳。同日，供6個月至4歲幼兒接種的復必泰mRNA疫苗劑型也運抵澳門。



根據澳門衛生局早前發佈的通知，為應對新冠病毒變異株Omicron的疫情，澳門特區政府已購買針對新冠病毒Omicron變異株BA.4-5的復必泰二價mRNA疫苗，根據資料，該疫苗暫時批准用於12歲或以上人士的加強劑，暫未有建議用於初種系列；同時，澳門特區政府亦已購買可供6個月至4歲幼兒接種的復必泰mRNA疫苗劑型，幼兒劑型的成份與現時成人劑型的成份相同，為原始株的單價mRNA疫苗，但接種劑量較成人配方每劑為低10倍。另外幼兒劑型的基礎接種為3針（每針含3微克）。



香港方面，公務員事務局局長楊何蓓茵說，市民11月27日起網上預約接種第四劑新冠疫苗時，可選擇復必泰二價疫苗，12月1日正式開打，當日起以即日籌到接種中心打第四針，亦可選擇接種二價疫苗。



復必泰二價疫苗可全面覆蓋奧密克戎病毒變異株

復星醫藥與BioNTech SE於11月18日共同發佈的新聞稿上指出，復必泰原始株／Omicron變異株BA.4-5二價疫苗（每劑30微克）（「復必泰二價疫苗」）是已上市復必泰BNT162b2的迭代和補充。復必泰二價疫苗每劑含有15微克編碼原始毒株刺突蛋白的mRNA和15微克編碼奧密克戎BA.4/BA.5變異毒株刺突蛋白的mRNA。由於奧密克戎BA.4和BA.5亞變種包含相同的刺突蛋白氨基酸序列，因此可以使用單個mRNA鏈同時靶向這兩個亞變種。除了添加奧密克戎BA.4/BA.5刺突蛋白的mRNA序列外，疫苗的所有其他成分保持不變。臨床前數據表明，復必泰二價疫苗作為加強劑接種後，針對奧密克戎 BA.1、BA.2和BA.4/BA.5變體以及原始野生型等病毒株均可產生強烈的中和抗體反應。



復必泰二價疫苗針對現時主流變異株Omicron BA.4和BA.5。有政府專家顧問稱，根據美國研究顯示，55歲以上人士若第四針接種「一價疫苗」，一個月後抽血驗到防感染抗體水平上升2.9倍；若第四針打「二價疫苗」，抗體水平會急增13倍。



按香港專家建議，復必泰二價疫苗可供12歲或以上合資格人士按現時的接種時間表，用作第四劑疫苗（或康復人士接種第三劑疫苗）的另一選擇，但他們仍可選擇接種科興或復必泰原始病毒株疫苗。專家建議兩類人士應接種第四劑疫苗（或康復人士作為接種第三劑疫苗）：（一）50歲或以上人士；及（二）12歲或以上免疫力弱人士。此外，18至49歲人士經考慮對自身的風險和益處，例如有較高暴露風險或個人需要，亦可接種第四劑疫苗。



港澳引入復必泰幼兒劑型疫苗，專家呼籲家長在冬季感染高峰期前儘快為子女完成接種

11月22日，澳門兒科專科醫學會聯同香港兒科醫學會、香港婦產科學會等10個港澳醫護組織發出聯合聲明，呼籲各嬰幼童、孕婦和喂哺母乳的婦女儘快接種新冠疫苗，亦應同時接種季節性流感疫苗，以預防新冠病毒和流行性感冒病毒冬季同時來襲所導致的重症、急性併發症、入院、死亡和中、長期後遺症。聲明指出，現時嬰幼兒自出生後已接種多種疫苗，以預防多類型有關的疾病。新冠疫苗和流感疫苗亦是利用同樣原理，接種後可避免嬰幼兒染疫後出現重症、併發症甚至死亡。新冠疫苗已於去年開始於全球廣泛接種，臨床效果非常有效，嚴重不良的疫苗反應相當罕見，所以家長和照顧者毋須擔心。



此前，澳門兒科專科醫學會已聯同港澳多個醫學會發出聯合聲明，指出不少家長誤以為自己和子女感染新冠肺炎後，已得到永久的抵抗力而毋須再接種新冠疫苗，是非常錯誤的想法。研究已證實感染 Omicron 後的免疫保護並不長久，縱使感染新冠病毒後身體會產生對抗病毒的抗體，但這些抗體水平只能維持一段短暫時間，保護能力亦會隨之消失，並不足已保護他們免受另一次新冠病毒的感染，和感染後接踵而來的重症和後遺症的風險。



事實上，港澳兩地政府均引入復必泰幼兒劑型疫苗，相信有助推動6個月至11歲兒童的接種率。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明建議，儘早為半歲至11歲嬰幼兒接種三劑mRNA疫苗，在冬季感染高峰期前為幼童做好準備。他表示外國有研究發現兒童接種後產生的中和抗體，比成人更快下降; 並引述智利有研究發現，3至5歲兒童首兩針打滅活疫苗，第三針轉打mRNA疫苗，可推高抗體水平。



澳門衛生局：加強劑倡打mRNA疫苗

澳門衛生局長羅奕龍早前在慢性病防制委員會舉行2022年工作會議上強調，多項研究確定新冠疫苗的有效性和安全性，接種新冠疫苗能有效降低慢性病患者感染新冠病毒後重症和死亡的風險。因此，羅奕龍局長再次呼籲慢性病患者和老年人應盡早接種新冠疫苗。同時，已接種滅活疫苗的人士，以mRNA疫苗作為第三劑或第四劑，可以產生更高的抗體水平，預防效果更好，建議慢性病患者和老年人優先選用mRNA疫苗作第三劑或第四劑接種。



澳政府積極推「+旅遊」，促進本地經濟復甦

作為享譽海內外的世界旅遊休閒中心，澳門11月17-20日舉辦一年一度的體育盛事—澳門格蘭披治大賽車，當局表示4天賽程已圓滿結束並吸引了76,000人次入場。近日，澳門正在舉辦美食節，由2003年起美食節的舉辦日期與澳門格蘭披治大賽車配合，讓車迷遊客欣賞賽車之餘，也光臨美食嘉年華品賞各地美食。下月，澳門將舉辦「2022幻彩耀濠江」以「閃亮冬日」為主題，為旅客及市民帶來充滿閃亮幻彩的澳門冬日。



澳門提供復必泰原始株自費mRNA疫苗接種服務，將吸引外遊人士赴澳旅遊

事實上，澳門近年來也在積極發展醫療產業，配合「+旅遊」吸引大灣區、東南亞旅客來澳門享受高質素的醫療服務，有助大健康產業的發展。以往一直有很多內地旅客赴澳旅遊消費之餘，同時在澳門醫院接種流感或HPV疫苗。11月1日起內地恢復赴澳門旅遊電子簽注，而澳門科大醫院也公佈自11月1日起開放為非澳門本地居民提供復必泰mRNA新冠疫苗的自費接種服務，此新服務為希望「溝針」接種新冠疫苗的旅客，尤其是內地市民赴澳溝針帶來便利，可望有助進一步刺激澳門醫療旅遊及本地消費。可以預見的是，在海外旅行限制逐步放開，為了加強對新冠病毒的保護力，在出遊同時去澳門接種mRNA新冠疫苗，或將成為很多外遊人士的新選擇。





話題 Press release summary



部門 制药及生物技术

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

