香港, 2022年11月25日 - (亞太商訊) - 香港董事學會宣布2022年度傑出董事獎得獎者。「傑出董事獎」是學會的重點項目,為香港商界備受尊崇的獎項之一,同時也是亞洲首個相關獎項。傑出董事獎旨在表揚董事的傑出成就、加強和推動企業管治的公眾教育以及董事的專業操守。適逢董事學會及香港特別行政區同於1997 年 7 月 1 日成立,因此今屆頒獎典禮特別安排在共賀25 週年的銀禧晚宴上舉行,饒富意義。

主禮嘉賓財經事務及庫務局局長許正宇,GBS, JP (第一排第六位)頒發銀禧之星予香港董事學會之長期會員以示褒勉。他們是學會在97年創會之時的首批㑹員。

恭賀一眾實至名歸的得獎者!

今年的獎項主題為「適應轉變,持續發展」。正好反映這25年以来董事們深切領悟到適應力是瞬息萬變的世界形勢中最應具備的特質;持續發展則是所有企業追求的長遠目標。



今年的獲獎者無不積極培養企業文化,帶領企業未雨綢繆,從容面對變局中的跌宕起伏,展示了沉著應戰的韌力。他們同時以持續發展為主軸的卓越領導能力,堅定不移地推動企業邁步向前。



2022年度傑出董事獎各獲獎組別的得獎者如下:



上市公司

執行董事

-- 四洲集團 戴進傑先生

-- 登輝控股有限公司 鄧美華女士



董事會

-- 碧瑤綠色集團

-- 華潤啤酒(控股)有限公司

-- 太興集團



非上市公司

執行董事

-- 日本命力健康食品有限公司 連舜香女士



董事會

-- 康業控股有限公司



法定/非分配利潤組織

執行董事

-- 內部審計師協會(香港分會) 李深女士



非執行董事

-- 香港科技園公司 鍾郝儀女士

-- 香港科技園公司 何超平先生

-- KELY Support Group Andrew JONES 先生



董事會

-- 競爭事務委員會

-- 消費者委員會

-- 香港工業總會

-- 香港科技園公司



有關傑出董事獎

傑出董事獎於2001年推出,為亞洲首個同類獎項選舉,自此成為企業社群一年一度具影響力的盛事。傑出董事獎選舉旨在宣揚良好企業管治的重要性,表揚董事及董事會的優秀董事實務及企業管治,以及提高香港各界對優秀企業管治及董事職能專業化方面的關注。所有獎項均由公眾提名。良好的企業管治對各類型組織皆具重要性,為鼓勵所有董事實踐專業董事守則,此獎項按公司類別及職責劃分為不同組別,並從各組別中選出表現卓越的得獎者。公司組別包括上市公司、非上市公司及法定/非分配利潤組織,職責組別則包括執行董事、非執行董事及董事會。

有關傑出董事獎詳情,請瀏覽 https://www.hkiod.com/chn/dya-awardees.html。



有關香港董事學會

香港董事學會為香港代表專業董事的首要組織,其宗旨是促進所有公司的持久成就;為達成使命,學會致力提倡優秀企業管治與釐訂相關標準,以及協助董事的專業發展。作爲非分配利潤組織,憑藉由來自上市公司及非上市公司的會員基礎,香港董事學會致力於為董事提供教育項目及資訊服務,並代表董事發表有影響力的聲音。學會具備國際視野及多元文化環境,會務以兩文三語進行。學會為「全球董事學會網絡」 的成員,該網絡為世界性聯盟,擁有22家具領導地位的成員學會,代表15萬名董事。

網址: http://www.hkiod.com。



新聞垂詢:

縱橫公共關係顧問集團有限公司

陳 練 +852 2114 4396 / brenda.chan@sprg.com.hk

邱澤勤 +852 2114 4395 / chak.yau@sprg.com.hk



2022年度傑出董事獎查詢:

香港董事學會

蘇佩君 +852 2889 9986/ odessa.so@hkiod.com

任綺欣 +852 2889 1414/ joanne.yam@hkiod.com





話題 Press release summary



部門 金融, 业务, Banking & Insurance, Legal & Compliance, Local Biz

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network