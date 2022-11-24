Wednesday, 23 November 2022, 17:31 HKT/SGT Share: 完美醫療公佈2022/23中期業績 在疫情及消費趨勢放緩的陰霾下仍能保持良好的盈利能力

香港, 2022年11月23日 - (亞太商訊) - 全球最大的醫療美容營運商之一，完美醫療健康管理有限公司（「完美醫療」或「公司」；股票代碼：1830.HK）連同其附屬公司（統稱「集團」）欣然宣佈其截至2022年9月30日止的中期業績。



業績亮點

-- 本集團收益減少16.6%至668.3百萬港元，此乃受到Covid-19疫情影響，香港業務暫停營運20天，澳門業務暫停營運39天，以乃廣州、深圳、上海及北京業務分別平均停業14天、23天、63天及19天。

-- 隨著Covid-19疫情漸趨緩和，第二季度香港業務收益按季錄得增長52.1%。

-- 集團EBITDA下跌25.5%至229.7百萬港元。

-- 本集團錄得純利下跌30.4%至為150.7百萬港元，純利率為22.5%。每股基本盈利為12.1港仙。

-- 董事會建議派付中期股息每股13.0港仙，派息比率為107.4%。

-- 本集團於香港、中國、澳洲及新加坡營運面積合共307,000平方呎，並於期內在香港、廣州及北京增設三間店舖。



於回顧期內，本集團的表現受到香港消費趨勢放緩及中國疫情反彈的影響。本集團的收益減少16.6%至668.3百萬港元（二零二二財政年度中期：801.6百萬港元）。在EBITDA水平方面，本集團下跌25.5%至229.7百萬港元（二零二二財政年度中期：308.2百萬港元）。本集團在業務擴張方面採取審慎態度，首重增強營運效率、業務流動性及適應能力，以便更好地保障本公司的資產及盈利能力。本公司權益持有人應佔利潤為150.7百萬港元，按年下跌30.4%（二零二二財政年度中期：216.4百萬港元），純利率為22.5%（二零二二財政年度中期：27.0%）。每股基本盈利為12.1港仙（二零二二財政年度中期：17.7港仙）。



截至二零二二年九月，本集團在香港、中國及海外營運面積合共307,000平方呎。



香港業務



來自香港業務的收益減少21.5%至492.4百萬港元（二零二二財政年度中期：627.5百萬港元），部分原因是於二零二二年四月一日至二零二二年四月二十日暫停業務，以及於我們恢復業務營運的第一季度復甦緩慢。隨著疫情漸趨緩和，本集團第二季度香港業務收益按季增長52.1%。



於二零二二年九月三十日，本集團於香港設有完善的服務中心網絡，覆蓋合共189,000平方呎。鑒於新界的需求日益增加，本集團於期內在元朗增設服務中心，藉以抓緊周邊地區的額外需求。



隨著我們的業務於過去數月逐步恢復，我們見證醫療美容業務的顧客消費力及店舖利用率漸見起色。本集團繼續致力透過結合線上及線下營銷的方式，接觸現有及新顧客。



就醫療業務而言，我們目前的範圍包括一系列互補服務，包括生髮療程、痛症治療、健康檢查服務及其他，讓本公司可透過交叉銷售從現有顧客獲得額外的收益來源，並進一步鞏固本集團作為香港一站式美容及醫療的形象。



香港以外地區



來自香港以外地區的收益增加1.0%至175.9百萬港元（二零二二財政年度中期：174.1百萬港元），主要受中國及澳門業務的停擺影響，惟由新加坡及澳洲錄得令人鼓舞的表現所抵銷。於二零二二年九月三十日，本集團的網絡廣泛，遍佈中國、澳門、悉尼、墨爾本及新加坡，服務總面積約為118,000平方呎。



於回顧期內，我們於中國的業務於期內在此艱難環境下繼續錄得可觀利潤。目前，本集團專注於北京、上海、廣州及深圳等一線城市，以維護我們在業內的卓越品牌形象。誠如報告所述，本集團於期內在廣州及北京的戰略地點開設兩間店舖，藉以擴大我們的業務覆蓋範圍。



前景



完美醫療執行董事、主席兼首席執行官歐陽江醫生說：「作為一家成立超過19年的本土企業，本集團對醫療美容及醫療服務業務模式的長遠前景充滿信心。未來，本集團將投放更多資源於內部增長及外部併購，為顧客提供額外及互補服務。



儘管疫情將於短期內反復波動，惟本公司於未來幾年將審慎擴大業務的覆蓋地域，並複制我們高效的業務模式，成功應用於中國內地及海外地區發展。



展望未來，公司將增加醫療服務比重的同時，也會推進國際業務的發展，令公司進一步成為跨國醫療集團。」



有關集團2022/23上半財年業績的進一步信息，請參考公司在香港聯交所網站的年度業績公告：https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/1123/2022112300240_c.pdf



關於完美醫療健康管理有限公司

完美醫療健康管理有限公司成立於2003年，是一家跨國醫療集團，是全球最大的醫療美容營運商之一。集團主要專注於無創醫療美容服務及醫療服務，現主要分佈於香港、中國、澳門、澳洲和新加坡，服務總面積約為307,000平方呎。我們的專業服務涉及廣泛，並保證最大的安全性和療效。公司於2021年5月27日獲納入MSCI香港小型股指數，顯示資本市場對本公司表現及投資價值的認可和肯定。





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