Tuesday, 22 November 2022, 20:51 HKT/SGT Share: 「越港新坐標 · 新機遇」論壇成功舉辦 抓機遇、促合作、謀創新 共迎越港合作新篇章

香港, 2022年11月22日 - (亞太商訊) - 由越南社會主義共和國駐香港領事館全力支持，CT Group主辦和新媒體發展基金會和Aliquantum Group承辦的「越港新坐標 · 新機遇」 論壇暨午宴（「論壇」）於今天下午在港島香格里拉大酒店成功舉辦。論壇匯集越港兩地政商學界精英，共商兩地合作機遇。



是次論壇榮邀了中國人民政治協商會議全國委員會委員和新媒體發展基金會名譽顧問胡定旭先生，GBS，JP，致開幕詞。胡先生提到越南多年來為更好的未來所經歷的改變，並認為此次論壇透過聚焦越港旅遊、文化及其他商業機會的合作，雙方定可藉此良機把握機遇。



隨後，越南社會主義共和國駐香港總領事范平談先生和第十二/十三屆全國人民代表大會港區代表和菱電發展有限公司主席胡曉明博士，SBS，JP均上台致辭，倡導越港合作的新機遇。列席的主禮嘉賓還包括：CT Group主席Tran Kim Chung 先生；Tran Ghue Giao 女士，CT Group及 CT Land董事會成員；CT Group 高級顧問Pham Khoi Nguyen博士；河內大學名譽博士林健忠博士；CT Land 首席運營官謝海加先生；大中華文化全球協會創會主席趙曾學韞教授，BBS，JP；新媒體發展基金會創始人兼主席何緯豐博士。



論壇隨著Tran Kim Chung 先生的演講進一步深入。以「越南新坐標 · 新機遇」為題，Tran Kim Chung 先生分享了他在中國與東盟國家背景下，發掘越南潛力和促進雙方深度商貿往來方面的洞見。CT Group是越南規模最大的發展商之一，在過去30年的發展歷程中，CT Group以高瞻遠矚的眼光，致力於不斷改革成爲未來科技界龍頭和全面的城市發展商。Tran Kim Chung 先生表示：「CT Group將繼續增強自身實力，力圖在商業合作中承擔重任，促進越港之間的合作，深耕兩地友誼。」



此次論壇的專題討論，洪爲民教授，JP為主持，龐寶林先生及林邦源教授為嘉賓講者，探討「新機遇」下的多元發展可能性。嘉賓講者高度評價香港作爲綜合性國際大都市所擁有的極具前瞻性的營商環境，並強調了越方在佈局未來發展和謀求雙方合作所做出的貢獻。



何緯豐博士為本次論壇作閉幕辭，他表示：「我謹代表新媒體發展基金會，感謝各位嘉賓的珍貴分享和各位的出席，相信此次論壇將對未來越港之間更多元、更深入的合作提供指引，越港必將同心合力、共創輝煌。」





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