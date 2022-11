Tuesday, 22 November 2022, 16:00 HKT/SGT Share: 力勤資源正在招股 深度佈局鎳全產業鏈高成長性引人矚目

香港, 2022年11月22日 - (亞太商訊) - 在國內持續推進雙碳目標浪潮下,新能源汽車市場迎來提速發展時期,高鎳三元電池亦同步開啟發展「新紀元」,提早進軍鎳產業的企業站上新能源汽車發展風口,成為了市場「寵兒」。11月21日,寧波力勤資源科技股份有限公司(「力勤資源」或「公司」;股份代碼:2245.HK)開啟招股,現在招股進行中,中金公司、招銀國際為聯席保薦人。



招股書資料顯示,力勤資源是一家鎳全產業鏈公司,同時進行鎳產品的貿易及生產業務。鎳產品貿易領域,按2021年的鎳產品貿易量計,力勤資源在全球排名第一,按2021年的鎳礦貿易量計,公司在中國排名第一;鎳產品生產領域,公司與印度尼西亞合作夥伴在印度尼西亞奧比島合作開發的HPAL項目是全球技術最先進的鎳鈷化合物濕法冶煉項目之一,也是全球現金成本最低的鎳鈷化合物生產項目。



構建完整鎳產業生態系統 掘金新能源車市場



伴隨著綠色低碳經濟的轉型,我國新能源汽車市場具備了高速增長基礎,未來景氣度將居高不下。中汽協最新數據顯示,在9月産銷雙雙突破70萬輛大關後,10月新能源汽車產銷再創歷史新高,新能源汽車產銷量分別達76.2萬輛和71.4萬輛,同比增長87.6%和81.7%,市場佔有率達28.5%。



對此,力勤資源順勢而為,掘金新能源汽車市場,構建了完整的鎳産業生態系統。上游鎳資源採購與貿易方面,在全球鎳礦及鎳鐵主要出口國菲律賓和印度尼西亞建立了穩固的上游供應渠道,為其業務拓展奠定了堅實基礎;冶煉生產、設備製造與銷售方面,在中國及印度尼西亞均佈局了自有生產基地可生産鎳鈷化合物以滿足下游三元電池材料廠商的需求,也可生産鎳鐵應用於不銹鋼等終端市場。



下游鎳產業價值鏈的延伸方面,力勤資源同國內領先的三元電池材料生產商和大型鋼鐵集團建立了長期的戰略合作,亦計劃將鎳產業鏈延伸至新能源汽車電池及不銹鋼煉鋼領域。至此,公司打通了從鎳資源開採到鎳産品銷售的全産業鏈環節,挖深了競爭護城河,從而開闢業績强勁增長曲線,跨向公司發展史上的新里程碑。



管理團隊遠見卓識 業務規模迎來大爆發



企業的長足發展離不開經驗豐富、遠見卓識的管理層團隊,力勤資源的行穩致遠亦得益於此。據了解,公司的管理團隊在鎳行業具有豐富的從業經驗和行業洞察,具備合理預判市場波動、敏銳把握市場機會、高效執行應對戰略的能力,可助力公司成為行業領導者。例如,公司董事會主席兼創始人蔡建勇先生在國際商品貿易領域擁有十餘年經驗、總經理江新芳先生在金屬相關生產行業亦深耕十餘年。



憑藉强勁的綜合競爭實力,力勤資源業績迎來爆發性增長,潛力逐步釋放。招股書披露,2022年上半年,公司營業收入爲99.78億元,同比增長約144.07%,淨利潤達22.90億元。 毛利率由截至2021年6月30日止六個月的8.6%增加至2022年同期的30.9%,盈利能力強勁。



高成長的業績表現、鎳資源消耗長期增加的産業預期加持,爲力勤資源的成長性增添了許多確定性。面向未來,赴港IPO將令力勤資源成為港股鎳全産業鏈佈局的稀缺資産,資本市場的加持也將有利於公司進一步發揮自身綜合優勢,提升研發能力,擴大上游資源渠道,同時把握下游行業增長機遇,構建更為繁榮的鎳資源生態系統,從而助推我國鎳行業健康、可持續發展。





話題 Press release summary



部門 金属,矿产

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network