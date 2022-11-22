Tuesday, 22 November 2022, 15:57 HKT/SGT Share: 力勤資源開啟招股 上半年淨利潤同比增長近25倍

香港, 2022年11月22日 - (亞太商訊) - 10月以來，港股IPO市場有所回暖，近期上市的11只新股中，僅1只首日破發。市場復蘇之際，又一隻優質新股進入招股期。11月21日，全球最大的鎳產品貿易商寧波力勤資源科技股份有限公司（下稱「力勤資源」，股份代號：2245.HK）在港開啟招股，招股價介乎15.60港元至19.96港元之間，每手200股，預期於12月1日登陸港交所。



根據招股書，力勤資源是一家全球領先的鎳全產業鏈公司，同時進行鎳產品的貿易及生產業務。按2021年的鎳產品貿易量計，公司是全球最大的鎳產品貿易商；按2021年的鎳礦貿易量計，是中國最大的鎳礦企業。



業務覆蓋鎳全產業鏈 持續強化競爭優勢



力勤資源深耕鎳產業鏈多年，憑藉多年積累的深厚行業認知，形成全面的產品服務體系，業務涵蓋上游鎳資源採購、鎳產品貿易、冶煉生產、設備製造與銷售等在內的多個產業環節。與此同時，公司還不斷向鎳行業上下游延伸，完成了對鎳產業鏈環節的垂直整合，產品廣泛地應用於新能源汽車、不銹鋼行業等下游領域。



在上游，力勤資源建立了穩固的供應渠道，能够帶來持續穩定的鎳資源供應，為公司長遠健康發展及業務拓展提供了重要基礎。



在中游，有序優化生產流程和工藝，改進生產技術。例如，在鎳產品生產領域，該公司與印度尼西亞合作夥伴合作開發的HPAL項目是全球技術最先進的鎳鈷化合物濕法冶煉項目之一，大幅降低了鎳產品生產成本，顯著提升了公司的盈利水平。2022年上半年，力勤資源毛利率達到30.9%，較去年同期的8.6%大幅提高了22.3個百分點。



在下游，力勤資源與國內領先的三元電池材料生产商、大型鋼鐵集團建立了長期的戰略合作關係，並不斷向下游產業價值鏈延伸，特別是快速增長的新能源電池材料領域，既提升了其在下游市場的供應能力，也進一步提高了公司的綜合實力和盈利能力。



業績強勁增長 行業高需求下加速成長可期



依託全產業鏈的生態佈局，力勤資源得以逐步深化其在鎳產品相關領域的佈局，強化在供應鏈重點環節的競爭優勢，從而推動業績強勁增長。



2020年、2021年以及2021年及2022年上半年，力勤資源的收入分別為人民幣7,755.2百萬元、人民幣12,449.3百萬元、人民幣4,088.3百萬元及人民幣9,978.3百萬元，同比分別增長60.5%以及144.1%。同期公司淨利潤分別為人民幣518.3百萬元、人民幣1,260.0百萬元、人民幣89.0百萬元及人民幣2,289.6百萬元，同比分別增長143.1%以及2472.6%，呈現出優異的成長性。



行業方面，受益於電動汽車市場發展以及不鏽鋼消耗量的增加，全球鎳需求量快速增長。根據灼識諮詢報告，預計到2026年全球鎳消耗量達4,789.0千金屬噸，2021年至2026年的複合年增長率為10.6%。其中，由鋰電池帶動的全球鎳消耗量的複合增長率高達32.2%，因此，鎳產業景氣度將維持高企。



力勤資源作為市場上少有的業務覆蓋鎳全產業鏈的優質企業，具備很強的稀缺性。且其能夠向市場長期提供低成本的鎳資源以及高性價比鎳產品，核心競爭力突出。未來，公司有望借著行業發展東風，迎來加速成長，全方面釋放其投資價值。





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