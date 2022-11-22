Tuesday, 22 November 2022, 15:51 HKT/SGT Share: 力勤資源啟動招股：業績強勁增長 全產業鏈佈局彰顯核心競爭力

香港, 2022年11月22日 - (亞太商訊) - 11月21日，寧波力勤資源科技股份有限公司（「力勤資源」或「公司」，股份代號：2245.HK）正式啟動港股招股，拟全球发行232,547,600股股份，最高發售價為每股19.96港元。本次IPO由中金公司與招銀國際聯席保薦。



據悉，力勤資源是一家鎳全產業鏈公司，同時進行鎳產品的貿易及生產業務。在鎳產品貿易領域，按2021年的鎳產品貿易量計，公司在全球排名第一；按2021年的鎳礦貿易量計，公司在中國排名第一，2021年的市場份額為26.8%。



深耕鎳礦及鎳鐵貿易領域多年 具備全產業鏈佈局能力



力勤資源在鎳礦及鎳鐵貿易領域深耕多年，積累了行業知識並具備了全球化的前瞻性佈局能力，不斷地向上下游延伸，完成了對鎳產業鏈的垂直整合，業務涵蓋鎳礦及鎳鐵貿易、冶煉生產、設備製造、銷售等環節。



在上游鎳資源採購與貿易方面，力勤資源在全球鎳礦及鎳鐵主要出口國菲律賓和印度尼西亞建立了穩固的上游供應渠道，與亞洲鎳業（Nickel Asia Corporation）及CTP Construction and Mining Corp.等菲律賓領先的鎳礦開採商均建立了長期且穩定的合作關係，使公司的鎳礦資源得到長期穩定的供應。



根據灼識諮詢報告，於2019年、2020年及2021年，公司在菲律賓的鎳礦出口量均為全球第一，2021年的市場份額為28.2%，為其業務拓展打下了牢固的根基。



在冶煉生產、設備製造與銷售方面，力勤資源高度重視對現有生產流程和工藝的優化以及對先進技術的探索，在中國及印度尼西亞均佈局了自有生產基地，有效對接上下游資源。



力勤資源與印度尼西亞合作夥伴在印度尼西亞奧比島合作開發的HPAL項目主要用於生產MHP，未來亦將能夠生產硫酸鎳、硫酸鈷等鎳鈷化合物。目前，HPAL項目一期已於2021年投產，根據灼識諮詢報告，在鎳產品生產領域，HPAL項目是全球技術最先進的鎳鈷化合物濕法冶煉項目之一，也是全球現金成本最低的鎳鈷化合物生產項目。



在下游鎳產業價值鏈的延伸方面，力勤資源的鎳鈷化合物產品被廣泛地用作新能源汽車三元電池的核心原材料。HPAL項目一期兩條生產線的達產，使公司在印度尼西亞佈局鎳濕法冶煉項目的中國公司之中佔據了先發優勢。同時，HPAL項目的終端市場新能源汽車產業的快速增長，亦使得HPAL項目生產的鎳鈷化合物產品具有較強的市場需求及稀缺性。



此外，力勤資源的鎳礦及鎳鐵產品主要應用於不銹鋼等終端市場，公司計劃將鎳產業鏈進一步延伸至新能源汽車電池及不銹鋼煉鋼領域。



客源穩定財務數據靚麗 新一輪騰飛指日可待



憑藉多年來對鎳產業鏈的參與，力勤資源積累了良好的信譽和口碑，與眾多客戶建立了長期的戰略合作關係，包括國內領先的三元電池材料生產商和大型鋼鐵集團，使公司能夠受益於下游領域強勁增長，不斷延伸下游產業價值鏈。



財務方面，近年來力勤資源的業績實現了強勁增長。於2020年、2021年以及截至2021年及2022年6月30日止六個月，公司的收入分別為人民幣7,755.2百萬元、12,449.3百萬元、4,088.3百萬元及9,978.3百萬元，而淨利潤分別為人民幣518.3百萬元、1,260.0百萬元、89.0百萬元及2,289.6百萬元，顯示出2021年度、2022年上半年的收入和淨利潤同比均大幅提升。



從行業角度來看，近年來全球及中國的鎳消耗量持續增長。根據灼識諮詢報告，全球鎳年消耗量於2021年至2026年的複合年增長率預計將達10.6%。中國鎳年消費量於2021年至2026年的複合年增長率預計將達11.2%，於2026年佔全球鎳消費量的比例將達51.3%，發展前景十分廣闊。



依託多年的行業認知積累，力勤資源搭建起不同路徑的產品組合、全產業鏈佈局及優質客戶群體，伴隨IPO的順利推進，正逐步增強在全球鎳行業的領先地位並擴展及深化在產業鏈的業務，進而實現新的一輪騰飛。





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