中國萬天控股公佈二零二二年度中期業績



香港, 2022年11月18日 - (亞太商訊) - 中國萬天控股有限公司（「中國萬天控股」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：01854.HK）宣佈其截至2022年9月30日止六個月（「報告期間」）的未經審核之中期業績。隨著2021年8月完成全面要約後，集團正式邁向了新的里程碑，先後於深圳市及中山市成立了業務運營點，以及於粵港澳大灣區（「大灣區」）設立總部並拓展大灣區業務。2022年是集團發展的新一章，集團著力在大灣區市場發展供應鏈、餐飲及環保科技三大重點業務。



報告期間，中國萬天控股開始拓展大灣區業務，並繼續在香港從事採購、加工及食材供應，專注提供蔬菜及水果予香港餐飲服務經營商，向逾480家客戶店舖供應食材，且向其客戶提供逾1,300種食材。報告期間，集團現有業務的收入保持穩定，總收益按年上升0.74%至約68.7百萬港元（2021年9月30日止六個月：約68.2百萬港元）。報告期間，集團產品組合有所改善，毛利同比大幅上升約33.4%至約14.9百萬港元（2021年9月30日止六個月：約11.2百萬港元），而毛利率則由去年同期的約16.4%上升至約21.7%。然而，由於集團分別在深圳市及中山市成立總部和分公司，並積極拓展大灣區業務，營運開支有所增加，集團錄得約8.1百萬港元之淨虧損, 其中包含3.8百萬港元的購股權開支 （2021年9月30日止六個月：淨虧損約1.4百萬港元）。營運開支的投入有利於集團擴展業務，助力集團的長遠發展。



今年5月，集團在深圳市南山區設立灣區總部，標誌著中國萬天控股正式進軍潛力龐大的大灣區市場。繼設立灣區總部後，集團繼續多管齊下加快大灣區業務的發展步伐，同時宣佈重點發展供應鏈、餐飲及環保科技三大業務，積極打造大灣區綠色龍頭品牌。另外，集團的中山分公司於今年6月正式啟業，意味著集團將中山市作為珠海市、中山市和江門市的區域總部。集團亦相當看好中山市的發展前景，並視作三大重點業務的起始點，繼而逐步將業務拓展至整個大灣區市場。



供應鏈方面，集團積極發揮原有香港供應鏈業務優勢，提升各環節效率，實現以最快時間、最低成本，安全高效地將海產、肉類和蔬菜等生鮮食材送達。同時，集團有意將在香港累積的成功經驗複製至大灣區市場，並於今年11月宣佈擬收購冠源有限公司旗下於國內從事生鮮供應鏈的服務商深圳豐源貿易發展有限公司（「深圳豐源」），此舉標誌著集團將供應鏈業務擴展至大灣區市場。深圳豐源在中國從事活牛、水果、蔬菜、海鮮及食材的貿易，主要從內蒙古獲得活牛，並將活牛分配予大灣區的屠宰場，同時向大灣區的餐廳供應及提供水果、蔬菜及海鮮。鑑於深圳豐源在中國擁有成熟的業務網絡和客戶基礎，收購項目將有助集團為客戶提供全面的服務組合和擴闊客戶基礎，加快供應鏈業務發展步伐。



餐飲方面，集團銳意把握大灣區餐飲市場的發展機遇，在大灣區其他城市進一步擴大餐廳網絡，拓展大灣區餐飲業務版圖。憑藉上中下游全産業鏈優勢，集團今年策略性地在中山市人流暢旺的中心地帶開設多家主打生鮮食材的餐廳，逐步打造餐飲品牌「萬天餐飲」。除了在今年6月開設的「香港碼頭」和「炙.HUTAU」外，集團將會在中山市增設兩間餐廳，分別為主打生鮮食材的蒸氣海鮮專門店「爭氣碼頭」和將空間與自然結合的咖啡廳「空想咖啡」，短時間內再在區內擴大「萬天餐飲」業務版圖。四家餐廳均以年輕消費者為主要客戶群，主打的菜餚為熱愛「打卡」、食得健康的食客而設。隨著「萬天餐飲」業務版圖逐步擴大，集團積極提升品牌在大灣區的知名度，務求擴闊客戶基礎及市場佔有率。



環保科技方面，集團積極配合國家「現代農業科技及綠色環保」的發展理念，將農業科技與綠色環保進一步結合，利用天台閒置空間，在屋頂締造良田，增加城市綠化面積，支持大灣區的可持續發展。另一方面，集團亦積極配合國家淨零炭排的願景，成立部門主力於大灣區的中、小學校和企業等推廣現代農業及綠色教育，以推廣綠色環保生活，讓世界變得更綠。



大灣區作為中國開放程度最高、經濟活力最強的區域之一，在國家發展大局中具有重要戰略地位，正迎來前所未有的發展機遇。集團管理層相信，大灣區業務將是集團最大的盈利增長點，長遠可望為集團帶來穩定持續的收入。中國萬天控股銳意擴展業務以提升業務發展策略的多元性，深圳總部的成立僅是集團邁向大灣區戰略的第一步，後續集團將著眼於供應鏈、餐飲及環保科技三大業務之間的協同效應，以創造獨特優勢應對挑戰，奠定強大基礎。



展望未來，憑藉其豐富的商業運營管理經驗及於中國建立的完善業務網絡，集團將持續審閱潛在的業務機遇，並堅守「以人為本、求真務實、開拓創新、誠信擔當」的經營理念，從種植源頭，到食材供應鏈及餐飲等業務，構建一條龍式的食品產業鏈體系，致力成為中國領先的美好生活服務商及大灣區綠色龍頭的企業品牌。



關於中國萬天控股有限公司

中國萬天控股有限公司（01854.HK）為一間投資控股有限公司，集團主要從事採購、加工及供應食材，專為香港餐飲服務經營商提供蔬菜及水果等業務。集團提供逾1,300種食材給逾480家客戶。2022年5月，中國萬天控股在深圳設立大灣區總部，標誌著集團正式進軍潛力龐大的大灣區市場，將發展供應鏈、餐飲及環保科技三大重點業務，積極打造大灣區綠色龍頭品牌，為客戶提供新鮮健康食品，致力成為中國領先的美好生活服務商。



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