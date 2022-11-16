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來源 Kingsoft Corporation Limited 金山軟件公佈2022年第三季度業績 金山辦公集團辦公軟件及服務業務收益錄得顯著增長

遊戲業務維持精品化戰略 持續優化玩家體驗

香港, 2022年11月15日 - (亞太商訊) - 中國領先的軟件及互聯網服務公司金山軟件有限公司（「金山軟件」或「公司」，香港聯交所股份代號：03888）公佈截至2022年9月30日止三個月（「回顧期」）未經審核之第三季度業績。



回顧期內，金山軟件錄得收益人民幣1,837.1百萬元，按年增長22%，與上季度持平。其中，來自辦公軟件及服務，以及網絡遊戲及其他的收益分別佔總收益的55%和45%。毛利為人民幣1,466.2百萬元，按年增長18%。扣除股份酬金成本前的營運溢利為人民幣395.3百萬元，按年增長10%。



金山軟件主席雷軍先生表示：「我們堅持『技術立業』，聚焦核心產品和技術，本季度核心業務彰顯發展韌性。金山辦公集團充分發揮多年積累的產品技術優勢，圍繞『多屏、內容、雲、AI、協作』戰略，持續完善產品及服務解決方案，不斷提升用户在雲和協作辦公場景的黏性。遊戲業務聚焦精品化戰略，長線運營核心遊戲。」



金山軟件首席執行官鄒濤先生補充道：「本集團第三季度總收益為人民幣1,837.1百萬元，同比增長22%。憑藉個人及機構訂閱業務的持續增長，第三季度辦公軟件及服務業務收益人民幣1,004.7百萬元，同比增長25%。」



業務回顧



辦公軟件及服務

2022年第三季度，辦公軟件及服務的收益錄得人民幣1,004.7百萬元，按年增長25%，較上季度增長9%，錄得同比增長主要得益於金山辦公集團的個人及機構訂閱業務持續增長。



回顧期内，隨著個人使用者基數不斷擴大，金山辦公集團繼續推進雲服務，豐富產品功能，提升服務體驗，增強使用者的活躍度及使用黏性，促使使用者屬性持續向長期轉化。在政企訂閱業務方面，金山辦公集團持續滿足政企用户效率提升、數據管理、信息安全、行業場景應用等需求，其企業級產品「金山數字辦公平台」的滲透率持續提升。對於機構授權業務，正版化產品滲透率隨政企使用者對國產辦公軟件的需求增長而持續提升，部分抵消了上年同期高基數及當期信創產業發展節奏不明朗帶來的業績影響。近期，我們面向黨政機關用戶發佈了WPS公文版，在WPS專業版的基礎上，提供業內領先的公文模式、公文模板、公文轉換等輔助功能，助力提升公文場景的寫作效率。



網絡遊戲業務及其它

第三季度，網絡遊戲及其它業務錄得收益人民幣832.4百萬元，按年增長18%，較去年同期錄得同比增長主要得益於二零二一年第四季度公司成功推出了多款手遊。



回顧期内，遊戲業務長線精細化運營核心IP，持續豐富遊戲內容，並利用技術革新提升品質，持續優化玩家體驗。旗艦端遊《劍網3》於八月舉辦其十三周年慶典，並於十月推出年度資料片「橫刀斷浪」與新門派「刀宗」。七月，其系列動畫作品《劍網3·俠肝義膽沈劍心》第三部在B站開播，並受用戶喜愛，評分再創新高，持續拓展IP影響力。八月，《劍俠世界3》手遊於國内全平台公測並發佈新資料片，提升用戶參與度， 拓展用戶圈層，為未來的長期發展奠定基礎。



雷軍先生總結道：「展望未來，我們將保持研發投入，進一步強化雲和協作的辦公服務體驗，拓展新的遊戲品類。我們將堅持技術創新、產品升級，構築長期競爭力，並提升運營效率，實現集團長期可持續發展。」



關於金山軟件有限公司

金山軟件 (3888.HK) 是一家於香港聯交所上市的中國領先的軟件及互聯網服務公司，旗下擁有金山辦公、西山居及金山世遊三家主要子公司。隨著「移動互聯網轉型」的戰略實施，金山軟件在整體業務及管理模式等方面已完成全面轉型，並形成以辦公軟件及互動娛樂為支柱、以雲服務和人工智能為新起點的戰略佈局。公司在全球範圍內有超過7,000多名員工，在國內享有重要的市場份額。更多詳情，請瀏覽http://www.kingsoft.com。



金山軟件投資者關係:

呂 歐 電話：(86) 10 6292 7777 電郵：ir@kingsoft.com



如有垂詢，請聯絡偉達公共關係顧問：

朱奧文 電話：(852) 2894 6315 電郵：kingsoft@hkstrategies.com





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