來源 Prenetics Global Limited Prenetics 2022年第三季度財務業績創紀錄 上調2022年全年收入及經調整稅息折舊及攤銷前利潤指引

倫敦和香港 , 2022年11月10日 - (亞太商訊) - 全球領先的基因及診斷檢測公司Prenetics Global Limited(納斯達克:PRE)(「Prenetics」或「公司」)今日公佈截至2022年9月30日止第三季度之未經審核財務業績。



2022年第三季度之財務及近期摘要:



-- 2022年第三季度收入為8,000萬美元

-- 2022年第三季度錄得的營運虧損為900萬美元,經調整溢利1 為2,100萬美元及經調整稅息折舊及攤銷前利潤2 為2,700萬美元

-- 2022年第三季度的毛利率達59%

-- 委任英國最大的全科診所之一Lakeside Healthcare Group 的創辦人及前首席執行官Robert Harris教授為Prenetics 歐洲、中東和非洲地區的執行主席

-- 截至第三季度,現金及其他短期資產3 約為2.5億美元

-- 獲得來自香港上海滙豐銀行有限公司總值5,000萬美元的銀行融資,將用於一般企業用途及用作潛在收購的流動資金,可見金融機構對公司的信心



Prenetics行政總裁兼聯合創始人楊聖武先生表示:「對於公司取得強勁業績,我感到非常自豪,如此佳績顯示我們的業務持續增長。迄今為止,我們已進行了超過2,600萬個實驗室及在家COVID-19快速測試,成績有目共睹。展望未來,我們預期COVID-19測試的需求將持續增長,將推動公司的短期收入。加上我們推出更多測試到其他診所,我們很興幸公司的全球臨床策略已逐漸成形。為重組英國業務、我們近期委任了Robert Harris教授成為Prenetics 歐洲、中東和非洲地區的執行主席。他將Lakeside Healthcare發展成為英國最大的全科診所之一,我們很高興能夠將他在作為Lakeside Healthcare聯合創始人及前首席執行官時的知識和經驗,用於重組業務上。我們相信,隨著Robert Harris教授的加入和新的英國策略,我們的目標是在2025年前向100萬人提供臨床護理服務。此外,我們現正就臨床癌症基因組學、遠程醫療和基礎護理診所領域的多項收購進行最後討論,我們相信這些收購將為Prenetics致力構建端到端健康生態系統的願景提供高協同效應和增值。我期待於未來數月向你們提供最新情況。」



Prenetics 歐洲、中東和非洲地區的執行主席Robert Harris教授表示:「有見公司不斷擴展業務及把握令人振奮的合作機會,我很高興能夠加入Prenetics。儘管我曾建立其中一家英國最大的全科診所,並處理過無數患者,Prenetics的預防和診斷測試組合以及致力向患者提供更高水準的護理目標令我留下了深刻的印象。」



財務指引



Prenetics根據當前的市場狀況及對收入和經調整稅息折舊及攤銷前利潤(按非國際財務報告準則)的預測提供指引。



Prenetics將2022年全年收入指引上調至2.7億美元至2.8億美元範圍內,並將全年經調整稅息折舊及攤銷前利潤指引上調至4,700萬美元至5,300萬美元之間。



關於Prenetics Global Limited (納斯達克:PRE)

成立於2014年,Prenetics是全球主要的基因及診斷檢測公司,透過專注於預防疾病、診斷測試和個性化護理服務的三大支柱,致力實踐去中心化醫療保健行業的使命,把健康帶到全球數以百萬計的群眾身邊,無論何時何地,任何人士都會得到全面並且簡易的相關服務。在具遠見的創業家楊聖武先生的領導下,Prenetics業務跨越全球九個地區,包括英國、香港、印度、南非和東南亞等。Prenetics開發了消費版基因檢測產品和早期大腸癌篩查測試;提供新型冠狀病毒核酸測試、快速在家診斷檢測和醫學基因檢測。如欲瞭解更多有關Prenetics的資訊,請參閱: www.prenetics.com



前瞻性陳述



本文件包含屬於經修訂的《美國證券法》第27A條及經修訂的《美國證券交易法》第21E條含義內的前瞻性陳述,這些前瞻性陳述基於信念、假設以及Artisan和Prenetics目前可獲得的信息作出,同時也包含某些財務預測和預估。



除歷史事實陳述之外,本文件中的所有陳述,包括但不限於有關Prenetics未來經營業績和財務狀況、新產品的開發和地域擴張計劃、管理層對未來運營的目標、對於市場機會和營收增長的預估、競爭地位、技術和市場趨勢的陳述,均為前瞻性陳述。在某些情形下,閣下可以通過「可能」、「將會」、「或許」、「將」、「應會」、「預期」、「意圖」、「計劃」、「預計」、「相信」、「估計」、「預測」、「預見」、「潛在」、「繼續」、「持續」、「目標」、「尋求」或其否定或複數形式或者其他包含預估或表示未來事件或展望的類似表述等詞彙辨別這些前瞻性陳述,但是並非所有前瞻性陳述都包含上述詞彙。這些前瞻性陳述基於估計和預測作出,反映了Prenetics的觀點、假設、預期與意見,涉及可能導致其實際的業績水平、表現或成就與本前瞻性陳述表達或表示的情況存在重大差異的風險、不確定因素及其他因素。任何該類估計、假設、預期、預測、觀點或意見,無論本文件中是否提及,均應被視為指示性的、初步的和僅用於說明目的,而不應被視為對未來結果有必然的指示性。許多風險和不確定因素可能會導致實際結果與任何前瞻性陳述中的結果有實質性的差異,包括但不限於:適用於Prenetics的法律或法規的變化;與COVID-19大流行病有關的發展;Prenetics經營所在地的監管環境和法律、法規或政策的變化;Prenetics在競爭激烈的行業和市場中成功競爭的能力;Prenetics繼續調整其產品以滿足市場需求的能力;Prenetics吸引客戶選擇其產品和服務並發展其產品系統的能力;Prenetics運營所在司法管轄區的政治不穩定性;Prenetics運營所在司法管轄區的整體經濟環境和市場及經濟狀況;以及 Prenetics在發展過程中執行其戰略、管理增長和維持其企業文化的能力。除了上述因素外,閣下還應該仔細考慮Prenetics不時向美國證券交易委員會(SEC)提交的文件中包含的其他風險和不確定因素。



前瞻性陳述僅在其發表之日有效。 Prenetics不承擔任何更新任何前瞻性陳述的義務,無論是由於新信息、未來發展還是其他原因,除非適用法律要求。



公司網站



Prenetics計劃將其網站作為公司重要資訊的傳播渠道。公司將例行在公司網站(https://www.prenetics.com/)上發佈有關公司的財務資料和其他重要資訊供參閱。因此,我們建議閣下除了關注Prenetics的新聞稿、SEC的文件以及公開電話會議和網絡廣播之外,還請關注我們網站的投資者關係頁面 https://ir.prenetics.com/。此外,閣下可以通過瀏覽我們的投資者關係頁面(https://ir.prenetics.com/)內的「Request Email Alerts」(電郵提醒)部分,並註冊您的電郵地址時,從而自動接收電郵提醒和其他有關本公司的資訊。然而,公司網站內的其他資訊並非Prenetics向SEC提交文件的內容。



呈列基準



未經審計財務資料及非國際財務報告準則指標已於本新聞稿末的財務報表中提供。有關指標的解釋,亦已包括於「未經審計財務資料及非國際財務報告準則指標」一節。 未經審計財務資料及非國際財務報告準則指標



本公司為補充根據國際財務報告準則(「IFRS」)所編制的合併財務報表提供非國際財務報告準則之財務指標,即為經調整後税息折舊及攤銷前利潤。該非國際財務報告準則財務指標並非基於國際財務報告準則規定的任何標準化方法而編制,也並非與其他公司提供的相類似名稱之指標具有可比性。管理層認為此非國際財務報告準則之財務指標乃有助於投資者對本公司的持續經營業績和趨勢之評估。



管理層將其部分或所有非國際財務報告準則經營業績排除在外 (1) 以權益結算之股份支出、(2) 折舊及攤銷、(3) 財務收入及匯兌損益、以及 (4) 其他管理層可自由確定的項目。此非國際財務報告準則之財務指標的參考價值有限因該指標可能未包括某些對本財務報告的結果產生重大影響項目。管理層透過於國際財務報告準則及非國際財務報告準則基礎上分析結果以及在本公司的公開披露中提供國際財務報告準則指標來說明相關局限。



此外,其他公司(包括同產業的公司),可能不會使用相同的非國際財務報告準則指標,或者可能以不同於管理層的方式計算該指標,或者可能使用其他財務指標來評估其業績,以上所有都可能降低該以非國際財務報告準則指標作為衡量措施的可比性。鑒於這些限制,本公司的非國際財務報告準則財務指標不應與根據國際財務報告準則所編制的財務資料分開考慮或將其替代。我們鼓勵投資者細閱文末「營運(虧損)/利潤(國際財務報告準則)及經調整稅息折舊及攤銷前利潤(非國際財務報告準則)之調節表」和「毛利(國際財務報告準則)及經調整毛利(非國際財務報告準則)之調節表」和「Prenetics權益股東應佔虧損(國際財務報告準則)及期內經調整溢利(非國際財務報告準則)之調節表」表格中提供的非國際財務報告準則調節表。



注

1. 經調整溢利(非國際財務報告準則)指扣除以權益結算之股份支出、其他戰略融資、與英國及其業務相關之重組成本、交易及非運營費用及價格調整,根據國際財務報告準則計算的營運(虧損)/利潤。詳情請參閱「未經審計的財務資料和非國際財務報告準則財務指標」一節及「營運(虧損)/利潤(國際財務報告準則)及經調整稅息折舊及攤銷前利潤(非國際財務報告準則)之調節表」表格。

2. 經調整稅息折舊及攤銷前利潤(非國際財務報告準則)指扣除以權益結算之股份支出、折舊及攤銷、其他戰略融資、與英國及其業務相關之重組成本、交易及非運營費用、財務收入及匯兌損益前,根據國際財務報告準則計算的營運(虧損)/利潤。詳情請參閱「未經審計的財務資料和非國際財務報告準則財務指標」一節及「營運(虧損)/利潤(國際財務報告準則)及經調整稅息折舊及攤銷前利潤(非國際財務報告準則)之調節表」表格。

3. 代表流動資產,包括現金及現金等價物、短期金融資產、貿易應收款項、按金、預付款項及其他應收賬款、遞延費用及存貨。





