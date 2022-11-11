日清食品公布2022年第三季度業績



香港, 2022年11月10日 - (亞太商訊) - 日清食品有限公司（「日清食品」或「公司」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：1475）今天公布截至2022年9月30日止九個月（「報告期」）之財務業績。



集團收入由2,858.6百萬港元按年穩步增長7.8%至3,081.9百萬港元。香港及中國內地業務的收入分別按年增長11.6%及5.7%至1,156.6百萬港元及1,925.2百萬港元。毛利按年增加8.2%至973.5百萬港元（2021年：899.4百萬港元），毛利率增加0.1個百分點至31.6%（2021年：31.5%）。公司擁有人應佔溢利為237.3百萬港元。



集團毛利率及中國內地和香港業務的收入提升主要受益於報告期內實施價格調整策略。此外，市場對即食麵及冷凍食品的殷切需求亦推動香港業務收入增長。中國內地業務方面，報告期內錄得收入增長主要受惠杯裝即食麵銷量的上升。



日清食品執行董事、董事長及首席執行官安藤清隆先生表示：「儘管報告期內全球及區域不確定性因素尚存，但集團採取審慎的節約成本及價格調整策略，使中國內地及香港業務增長仍保持韌性。未來，我們將持續關注經營環境的變化，採取必要的措施以提升生產效率及靈活性，並豐富我們的產品組合以饗消費者，為持份者創造長遠價值。」



有關日清食品有限公司

日清食品有限公司（「集團」；股份編號：1475）為一間在中國内地及香港知名的食品公司，旗下眾多品牌不僅知名度高，且廣受顧客喜愛，並為香港最大的即食麵公司。集團於1984年正式於香港設立營業據點。集團主要生產及銷售兩個核心企業品牌「日清」及「公仔」，以及多元化的家庭食品品牌組合，出品具標誌性和優質的即食麵、冷凍食品及其他食品。集團五個旗艦品牌「合味道」、「出前一丁」、「公仔麵」、「公仔點心」及「福」在香港亦是其各自食品類別中最受歡迎的選擇。中國内地市場方面，集團以創新技術推出「ECO杯」概念，銷售活動主要集中在中國内地的一線及二線城市。



日清食品被納入8項恒生指數，包括恒生綜合指數、恒生消費品製造及服務業指數、恒生港股通指數、恒生港股通中小型股指數、恒生港股通小型股指數、恒生港股通中國内地公司指數、恒生港股通非AH股公司指數及恒生小型股 （可投資） 指數。詳情請瀏覽 www.nissingroup.com.hk。





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