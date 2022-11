Wednesday, 9 November 2022, 09:48 HKT/SGT Share: 「益心華泰 一個長江」四年記:凝聚多方力量,探索多樣濕地保護範本

中國武漢, 2022年11月9日 - (亞太商訊) - 2022年11月8日,《濕地公約》第十四屆締約方大會的重要邊會——「共建生命長江 傳承大河文明」長江大保護論壇在武漢舉辦。本次論壇分享了「長江江豚保護」、「長江十年禁漁」等長江大保護經典案例,展示了中國加入《濕地公約》30年的保護成果,交流河流流域濕地保護經驗,向世界輸出中國「大河保護」樣板。華泰證券(股份代號:6886.HK)「益心華泰 一個長江」環境保護公益項目團隊應邀參會,與合作夥伴復旦大學王放團隊、南京市紅山森林動物園共同分享「一個長江 多方參與」的經典案例。



2018年,華泰證券啟動「益心華泰 一個長江」生態保護項目,攜手政府部門、專業環保公益機構、高校等保護長江流域生物多樣性。2022年,華泰證券捐資發起成立華泰公益基金會並設立「一個長江」環境保護專項基金,希望為相關在地工作提供更加專業、持續的支持。



長江流域濕地是世界生物多樣性最豐富的地區之一,在四年多的探索中,「益心華泰 一個長江」項目覆蓋了長江源區、長江中下游、長江入海口等不同區域的濕地,針對各地面臨的不同問題,開展生物多樣性調查、監測巡護、社區共管、棲息地改善和公眾教育等工作。



社區保護守護長江源的生息



長江源區地處青藏高原腹地,分佈著森林、高山落岩、高寒草原、濕地等多樣的生態系統,雖然氣候嚴寒,但仍然孕育了豐富而獨特的生物多樣性。其中就有黑頸鶴,這種世界上唯一生長、繁殖在高原的鶴。春天,它們遷徙到青藏高原孕育新的生命,在冬天到來之前,再帶著幼崽飛往南方過冬,周而復始,從不間斷。位於青海省玉樹州稱多縣的嘉塘草原平均海拔4200米,這裏的濕地是許多黑頸鶴的家。春分前後,從第一批黑頸鶴抵達開始,生活在嘉塘草原的牧民監測員就在記錄表上,每天更新著黑頸鶴的監測訊息。



作為高原濕地生態系統的指示物種及保護行動的旗艦物種,黑頸鶴備受關注。自2018年起,在「益心華泰 一個長江」項目的支持下,環保NGO山水自然保護中心培訓了超過200位當地牧民,共同參與黑頸鶴等物種的調查和保護。2018-2022年間,累計進行了307次黑頸鶴調查,記錄鶴類66627隻次,單次觀測的黑頸鶴最高數量逐年增加,已達687隻,證實了嘉塘草原作為黑頸鶴遷徙停歇地以及亞成體集散地的重要意義。2019年,在當地政府、山水和華泰證券三方的推動下,「稱多嘉塘社區保護地」成立,鼓勵當地牧民依照社區的習慣法規保護當地的生態環境,探索社區保護為主體的濕地保護模式。



現在,「益心華泰 一個長江」項目在長江源區支持建立的社區保護地已達4000平方公里,覆蓋包括濕地在內的多種高原生態系統。除了不斷完善生態保護和社區均衡發展的解決方案,還支持北京大學等科研機構開展研究,通過400多部紅外相機組成的監測網絡開展物種監測工作,填補氣候變化、雪豹和金錢豹共存關係等國內生態學研究空白。其中,在嘉塘草原首次記錄到荒漠猫的繁殖巢穴和育幼行為,受到了包括《Nature》在內的眾多學術和大眾媒體的關注;在通天河沿岸的玉樹市哈秀鄉雲塔村進行的長期雪豹監測成果近期也在學術期刊發表,這是國內首次對雪豹進行較為長期的種群動態監測和分析, 填補了國內雪豹種群動態研究的空白,也顯示出以當地社區為主體開展生物多樣性監測的可行性和重要性。



凝聚市民力量 在城市裏給珍稀物種留個「家」



青頭潛鴨,因雄性頭頸有著青色金屬光澤且喜好潛水捕食而得名,經歷高強度狩獵和濕地破壞,目前全球已僅剩不足1000隻。其中相當數量的種群每年都會遷徙到武漢這一長江流域特大城市的近郊越冬。2018年冬季,武漢市觀鳥協會在城市東郊三十公里外的牛山湖驚喜地發現了青頭潛鴨,同時發現牛山湖一帶居民垂釣和莊稼防護網搭建等人類活動,都會影響青頭潛鴨和其他候鳥在此越冬安家。通過爭取政府相關部門支持,並多年堅持不懈地面向居民開展宣傳教育,居民們也漸漸認識到水鳥對濕地生態系統的價值,牛山湖一帶的棲息地環境不斷改善,相當數量的青頭潛鴨種群正在這座特大城市形成。



與長江源區相比,長江中下游人口稠密、經濟發達,密集的人類活動會讓很多人忽視與其共生的珍稀瀕危物種。2019年,華泰證券與世界自然基金會(WWF)、深圳市一個地球自然基金會合作,發起「一個長江.野生動植物保護小額基金」物種保護項目,包括武漢市觀鳥協會在內的一批保護組織和專業團隊獲得資助,在長江中下游地區開展生物多樣性的實地保護工作。武漢市觀鳥協會作為受資助的團體之一,推動主管部門將洪山區長江天興洲黑鸛越冬地納入野生鳥類重要棲息地保護範圍,組建長江天興洲鳥類保護志願者服務隊,帶領社會公眾參與青頭潛鴨繁殖保護和黑鸛越冬保護,協助政府有關部門消除威脅因素,為青頭潛鴨種群復壯和黑鸛安全越冬做出貢獻。



類似的變化也在上海發生。復旦大學生命科學學院研究員王放帶領團隊在項目的資助下,研究城市獸類對人類活動的響應,參與特大城市在城市生物多樣性方面的保護與管理。在三年時間內,吸引了超過200位市民志願者建立民間貉調查團隊,建立上海城市生物多樣性數據庫,相關科普文章閱讀量超過3000萬,數篇論文得到《Nature》、《Science》等關注和引用。



培養長江大保護的青年力量



長江江豚,圓腦袋、圓嘴巴,俗稱「江豬」,是長江中僅存的淡水鯨類哺乳動物。由於受到非法漁業、繁忙航運、無序採砂、水質和噪聲污染等人類活動的影響,其種群數量從上世紀90年代的2700多頭已下降到現在的約1000頭,極度瀕危。長江下游的鎮江段有江豚穩定的棲息地,不少鎮江市民都見過江豚呼吸時露出水面的鉛灰色身影,當然也包括江蘇科技大學環保協會的學生們。



長江大保護不是一朝一夕,需要源源不斷的新生力量持續加入。「一個長江.野生動植物保護小額基金」除了提供經費支持,還提供技術和項目規劃支持,希望在填補部分受威脅物種的保護空白時,也能推動科研院校、基層管理單位、高校社團、本地NGO等一批多元本土保護力量的成長。在小額基金的支持下,江蘇科技大學環保協會的學生們憑著滿腔熱情,帶動了7省14所高校加入長江江豚科普團,培訓了500餘名大學生志願者講師,在全國開展江豚保護及公眾教育活動。協會還開發了江豚綫上交流小程序,近三年的時間裏訪問量已突破300萬。2022年4月,鎮江市京口區江豚保護協會正式成立,其骨幹成員就來自江蘇科技大學環保協會。



今年9月,華泰證券支持華泰公益基金會與合一綠色基金會發起「涓流行動——一個長江大學生環保活動資助計劃」,第一階段為25支大學生團隊提供小額資助支持和配套的專家指導,引導更科學、理性地開展環保行動,為環保行業貢獻青年力量的同時,也有效提升自身綜合能力。



引導資本向善為保護注入動力



位於長江入海口的江蘇濱海濕地是全球眾多遷徙水鳥的繁育、停歇和越冬重要場所,其所屬地中國黃(渤)海候鳥棲息地(第一期)入選《世界遺產名錄》,成為我國第54處世界遺產。這裏不僅為許多珍稀鳥類提供了覓食場等重要棲息地功能,還為周邊的漁民社區提供了採集和收穫漁業產品的場所,為當地居民的食物供給和生計就業提供了保障。在「益心華泰 一個長江」項目的倡導下,華泰證券資管推出「華泰益心系列」集合資產管理計劃,為綠色產業提供融資服務,收取的管理費按一定比例捐贈給環保公益組織,支持「一個長江」項目區域的保護行動。2021年通過與阿拉善SEE合作,開展了江蘇濱海濕地生態修復及可持續漁業試點項目,為遷飛鳥類提供更加安全的停歇地和越冬場所。



「益心華泰 一個長江」項目以ESG為紐帶,積極促進保護機構與資本市場對話合作,引導資本向善。2020年12月,華泰證券攜手中華環境保護基金會、山水自然保護中心等機構舉辦「一個長江」可持續發展論壇,探討ESG投資和生態保護之間的關係,上海證券交易所、MSCI、資產管理行業、上市公司與中科院、北京大學、IUCN(世界自然保護聯盟)等機構一起,推動ESG評級、投資與生物多樣性保護的深度掛勾,助力資本向善。2021年9月,「益心華泰 一個長江」生態保護公益項目入選聯合國《生物多樣性公約》締約方大會第十五次會議(CBD COP15)非政府組織論壇「全球特別推薦案例」。



從長江源、長江中下游到長江入海口,「一個長江」推動人與自然和諧共生不會止步,也期待帶動更多保護力量如涓涓細流一般匯入長江。







