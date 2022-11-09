Tuesday, 8 November 2022, 15:46 HKT/SGT Share: 優然牧業賽科星克隆奶牛“優優”、“星星”誕生 克隆胚胎生產效率提升30%

香港, 2022年11月8日 - (亞太商訊) - 近日，優然牧業賽科星研究院技術團隊聯合西北農林科技大學張湧院士團隊，在賽科星國家級育種場成功培育2頭克隆奶牛，實現奶牛克隆胚胎生產效率和移植受體妊娠率等主要技術指標的突破性提升，為培育適宜我國的、具有傳統基因優勢的世界級種牛做出貢獻。



動物克隆對於種質資源挖掘與保護不可或缺。早在2008年，優然牧業賽科星研究院就開始了奶牛克隆技術研究，是國內較早開展克隆奶牛研究的企業，並成功培育十多頭克隆奶牛，包括種用公牛和高產母牛。此次出生的“優優”、“星星”兩頭克隆牛的供體細胞，來源於優然牧業賽科星綜合育種值表現優異的種公牛皮膚組織建立的細胞系，克隆胚胎的生產效率提升了30%以上，移植受體妊娠率較國內技術平均效率提升1倍，達到業內領先水準。



目前，優然牧業賽科星已經建立了包括牛、鹿、奶山羊等動物的高效克隆技術體系，為保護內蒙古高原動物生物多樣性與種質資源提供了技術支援。優然牧業賽科星研究院與內蒙古大學合作建立了種質資源庫，並已經收集蒙古高原地區特有、適應性強、抗病抗逆優勢明顯的牛、羊、馬等家畜、野生動物品種資源168個、超過3萬個資源樣品（包括細胞、精液、胚胎等)，同時重點收集並養殖了蒙古牛、蒙古羊、蒙古馬等20餘種特有家畜品種，開展相關遺傳與育種應用研究。家畜高效克隆新技術開發，將為後期利用幹細胞基因編輯、克隆繁育等現代生物育種技術應用，創新培育具有特定生產性能、抗病抗逆性能和適應特定環境的功能強化奶牛新品系，以及保護該地區生物多樣性提供基礎遺傳物質材料和關鍵技術支撐。



一直以來，優然牧業賽科星圍繞以奶牛為主的家畜育種與繁殖關鍵技術等方向開展科技創新與技術成果轉化應用研究。未來，優然牧業賽科星將積極探索家畜育種與繁殖生物技術領域的前沿科技，將全基因組檢測、幹細胞基因編輯、克隆繁育等現代生物育種技術應用於奶牛、奶山羊、肉牛及其它家畜種業，培育出適宜我國的有傳統基因優勢的世界級種牛，解決困擾我國家畜種業的“卡脖子”問題，為推進國家“種業振興”做出貢獻。





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