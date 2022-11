科軒動力與Bimbo簽署有史以來最大的電動配送貨車供應協議

香港, 2022年11月7日 - (亞太商訊) - 領先的新能源汽車開發及生產商科軒動力(控股)有限公司(「公司」;股份代號:476,連同其附屬公司,統稱「科軒動力」或「集團」)已簽署正式協議,向全球最大的烘焙公司Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.(「Bimbo」)供應電動配送貨車。

本年首季交付的首批10輛測試車輛符合Bimbo的所有要求,滿足其每日發貨配送需求。

全球最大烘焙公司Bimbo的配送貨車車身配置在科軒動力的底盤,並在車身展示其自有品牌「 VEKSTAR Electric Vehicles」的標誌。

雙方簽署的合約為期五年,預計首批200輛配送貨車將於2023年第一季度運往Bimbo位於墨西哥城的配送中心,其後的數量將按照另外的採購訂單而定。根據此份總合約,集團預期交付合共不少於1,000輛配送貨車,成為集團有史以來最大的訂單。



此批配送貨車將採用電子平台底盤,包含傳動系統、電池和車輛控制單元以及駕駛室,可配置Bimbo現有配送貨車的車身,向Bimbo位於墨西哥城大都市地區以及墨西哥中部和南部地區的分銷渠道提供服務。



科軒動力行政總裁Miguel Valldecabres Polop表示:「我們很榮幸能夠支持Bimbo對環保解決方案作出的長期堅定承諾。這份與領先跨國公司簽訂的新全球主要供應協議,充分證明我們的B2B新能源汽車解決方案得到認可。通過這批配送貨車,我們的客戶可以大幅降低開發成本,並加快新車設計所需的監管審批,從而能快速調配電動車。」



首批10輛配送貨車於今年第一季度交付後,成功通過測試及滿足Bimbo的日常送貨需要,集團現正專注量產,以確保成為Bimbo的主要電動配送貨車平台供應商。



科軒動力的新電動車為Bimbo提供支持,Bimbo最近宣布承諾於2050年前實現淨零碳排放,並計劃於明年增加4,000輛新能源汽車。目前Bimbo營運墨西哥最大的電動配送車隊及全球其中一個最大分銷網絡,在33個國家設有逾3,300,000個銷售點,擁有超過138,000名員工營運逾55,000條配送路線。



Miguel Valldecabres Polop 續說:「拉丁美洲、亞洲和歐洲對電動車訂制解決方案的需求龐大。憑藉我們提供高科技、可持續及創新電動車解決方案的實力,加上於國際電動車領域擁有獨特優勢,我們對加快推廣業務及銷售取得豐碩成果感到樂觀。」



關於科軒動力(控股)有限公司(股份代號:476)

科軒動力(控股)有限公司為全球新能源商用車市場的先行者和新興主要企業,是專用客車和新能源客車的零部件及整車生產商,在新能源平台發電系統及關鍵零部件方面有著堅實的技術基礎,是出行與物流綜合解決方案的供應商。集團的新能源汽車研發中心位於深圳;生產基地位於中國重慶武隆區,其銷售網絡覆蓋中國內地、香港、亞太區及南美洲。詳情請瀏覽 evdynamics.com。



關於 Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.是全球領先及最大的烘焙公司,亦是零食業務相關企業。該公司在美洲、歐洲、亞洲及非洲的33個國家擁有203家烘焙中心及工廠以及超過1,600個銷售中心。其主要產品線包括切片麵包、圓麵包及捲餅、酥餅、蛋糕、曲奇,吐司麵包、英式鬆餅、貝果、玉米餅及薄餅、鹹味零食及糖果產品等。



Bimbo生產超過10,000種產品,並擁有全球其中一個最大的直接分銷網絡,設有超過3,300,000個銷售點及擁有逾138,000名員工經營逾55,000條路線。其股份在墨西哥證券交易所(BMV)以股份代號BIMBO買賣,同時以一級美國預託證券形式在美國場外交易市場買賣,股份代號為BMBOY。詳情請瀏覽 grupobimbo.com。





