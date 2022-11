Saturday, 5 November 2022, 18:35 HKT/SGT Share: 巴西出口投資促進局引薦十四家企業參與中國國際進口博覽會 推廣巴西優質食品飲料企業 促進中巴兩地經貿繁榮

香港, 2022年11月5日 - (亞太商訊) - 巴西出口投資促進局(「ApexBrasil」)連續第五年在中國最大型的跨行業貿易展覽——中國國際進口博覽會(「進博會」)中成為重要合作單位之一。博覽會將於2022年11月5日至10日在上海舉行。巴西出口投資促進局今年將帶領14家巴西食品飲料企業,於食品及農產品展區參展,並設有特色廚房體驗巴西風味。



ApexBrasil多年來積極拓展巴西企業在中國的發展平台及機遇。這次,巴西參展商透過進博會的展位招商引資,展示本土優質產品,包括酒類、飲料、咖啡、水果、蜂蜜、肉類等,尋求合作機遇,與潛在商業夥伴以及中國消費者建立長期關係,深化兩地經貿來往,佈局中國市場,共同促進世界經濟和貿易共同繁榮。



參展商不只在展位陳列產品,更會使用設備齊全的廚房、會議室和樣品儲藏室,以作全面的商談體驗。其中,ApexBrasil與巴西駐上海領事館合作舉辦 「巴西咖啡日」和「巴西烹飪展」,旨在展現最真實的巴西咖啡獨特風味,以及確保消費者充分體驗巴西佳餚的魅力。同時,進博會首次為參展商提供數字化平台(e-CIIE)。受中國商務部邀請,ApexBrasil設立了線上巴西國家館,宣傳巴西的國家文化特色,體驗來自南美的視聽盛宴。ApexBrasil還助力巴西駐上海總領事館在展會上設立巴西高科技館,成功讓 19 家巴西初創企業參展。



2021年,巴西出口創歷史新高,達到2806 億美元,同比增長34%,對中國出口是巴西出口大幅增長的主要原因,2021年巴西對中國出口占其出口總額的比重從2019 年的28.7%上升到31.3%,進口則占21.7%。2021年兩國貿易額也創歷史新高達1355億美元,其中巴西順差402.5億美元。同年巴西對華食品飲料出口總額為81.7億美元。食物類出口的主要產品是牛肉、糖以及豬肉。



巴西出口投資促進局業務總監Lucas Fiuza表示: 「中國消費者對食物品質及安全要求越來越高,需求結構漸多元化,中國進口市場持續擴容,食物飲料市場充滿商機和活力。今年是我們第五年參與進博會,過去我們在進博會獲得巨大成功,未來我們將繼續加大對中國市場的投入,借助更多渠道打造巴西優秀食品形象,更好滿足中國消費者的食品需求,並推動兩國貿易多元化和高品質發展。」





