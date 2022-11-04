Friday, 4 November 2022, 17:48 HKT/SGT Share:

來源 SinoMab BioScience Limited 中國抗體宣佈委任王善春先生為中國區總裁

香港, 2022年11月4日 - (亞太商訊) - 中國抗體製藥有限公司（「中國抗體」或「公司」，連同其附屬公司，統稱「集團」；股份代號：3681.HK），專注研究、開發、製造及商業化免疫性疾病創新療法的香港生物製藥公司，欣然宣佈，委任王善春先生為中國區總裁。王先生未來將主要負責中國業務。



王善春先生，曾任中國生物製藥有限公司（01177.HK）執行董事、正大天晴藥業集團股份有限公司總裁，於近日加入中國抗體擔任中國區總裁職務。王善春先生在企業戰略管理、組織管理、創新研發和產品商業化等方面有著豐富的經驗和實踐成果，為享受國務院特殊津貼專家，被授予「全國勞動模範」稱號。並先後獲得江蘇省技術進步先進工作者、江蘇省勞動模範、上海市科技進步一等獎、江蘇省優秀企業家、江蘇省有突出貢獻的中青年專家、江蘇製造突出貢獻獎先進個人等榮譽。



王善春先生表示：「梁瑞安博士領導下的中國抗體，匯聚了十分強大的研發力量，擁有獨特的B細胞治療生物技術平台，前瞻性佈局了一系列潛在重磅產品管線，具備真正國際公認的原始創新的實力；同時中國抗體專注深耕自身免疫病領域，『成為免疫性疾病創新療法的全球領先者』的願景，與本人過往服務企業的發展模式非常吻合，這也是我選擇加入中國抗體的重要原因。」



梁瑞安博士表示，「非常榮幸邀請王善春先生加入中國抗體。我們專注深耕自身免疫病領域，並以『成為免疫性疾病創新療法的全球領先者』為願景。我們擁有強大的研發能力，憑藉本集團的B細胞治療平台、警戒素途徑治療平台及選擇性T細胞治療平台，本集團已有策略佈局進一步擴大及多元化產品管線。我們相信，王善春先生在醫藥行業逾三十年的豐富經驗，作為中國生物科技的領導者之一，將幫助公司加快實現從全球藥品研發型企業向具有國際視野的商業化能力的生物製藥公司邁進。王先生加入中國抗體擔任中國區總裁並認購中抗股份，反映了王先生及本公司高級管理人員對本集團長期可持續發展的信心和承諾，以及本公司高級管理人員的持續支持將有利於本集團的長期業務發展。」



此外，中國抗體與王善春先生更於早前跟中國抗體訂立認購協議。根據認購協議，王善春先生有條件同意認購而公司有條件同意配發及發行14,340,000股認購股份，反映其對集團長期可持續增長的信心及承諾。



關於中國抗體製藥有限公司

中國抗體製藥有限公司專注於研究、發展、製造及商業化免疫性疾病療法。公司注重科技研發，其旗艦產品SM03為全球首項用以治療類風濕關節炎的潛在抗CD22單抗，已在中國進入類風濕關節炎三期臨床試驗，並被列為國家十三五重大新藥創制專項重大項目。此外還有多個同類靶點首創（First-in-target）及同類首創（First-in-class）在研藥物，部分已處於臨床階段，適應症覆蓋類風濕性關節炎、系統性紅斑狼瘡、天皰瘡、非霍奇金氏淋巴瘤、哮喘等具有重大未滿足臨床需求的疾病。





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