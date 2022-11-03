Thursday, 3 November 2022, 14:32 HKT/SGT Share: 研發實力強勁業績增長亮眼 百奧賽圖捷報頻傳未來可期

香港, 2022年11月3日 - (亞太商訊) - 今年下半年以來，港股持續下挫，相較於低迷的大市，9月港股IPO則保持增勢，共迎來8只新股上市。從市場表現來看，9月新股首日大多破發或收平，百奧賽圖(2315.HK)則大幅走高，盤中一度上漲超13%，收盤錄得3.09%的漲幅，表現最佳，充分展現出優質標的應有的特徵。



近期，百奧賽圖業務進展利好消息不斷，今年下半年先後與德國默克、日本LiberoThera、美國TRACON、泛恩生物、中科奧格、美國Syncromune、韓國ISU ABXIS等知名生物技術創新公司在抗體開發合作方面取得進展，公司正在向著「成為全球新藥發源地」的戰略目標進發。



業績表現亮眼海外營收持續增長 主營業務競爭壁壘高



同時，百奧賽圖業務進展的成績也隨之體現在財務表現上。根據公司2022年9月26日披露的半年中期業績報告，上半年公司取得收入2.29億元，同比大增74.8%，其中，臨床前CRO服務和產品部分銷售收入1.68億元，同比增長50%，抗體開發業務收入更是達到0.61億元，同比增長260%，此項業務收入占比增長至整體收入的26.8%；毛利為1.67億元，同比大增87.5%；毛利率為72.9%，同比增長7.2%。海外營業收入同比增長66%至0.88億元，占比總營收38.46%，業績增速十分亮眼，展現出快速發展態勢。



據悉，百奧賽圖是目前港股市場上唯一一家既具有臨床前服務收入支撐又能通過原創基因編輯技術開展抗體藥物研發的生物技術公司。公司利用原創基因編輯技術開發出眾多創新動物模型，並進一步拓展出成熟的臨床前藥理藥效CRO服務業務，讓百奧賽圖獲得了穩定且充沛的現金流，進而支撐公司長期穩健發展。



與此同時，百奧賽圖建立起抗體開發業務，其自主開發的全人抗體小鼠RenMice（RenMab和RenLite）平臺，是全球三個原位置換技術全人源轉基因小鼠抗體生成平臺之一，技術優勢顯著。基於RenMice平臺，百奧賽圖建立起全人單抗、雙抗、雙抗ADC、GPCR抗體和類TCR抗體五大平臺，用於不同成藥形式的抗體類藥物開發。尤其雙抗和類TCR抗體技術平臺在領域內優勢明顯。



基於RenMice系列抗體發現平臺和體內藥效平臺，百奧賽圖亦創造性地展開了「千鼠萬抗」計劃。公司通過對1000+潛在的藥物靶點進行抗體發現和體內藥效篩選獲得有潛力的抗體分子，用於合作開發或轉讓授權給全球合作夥伴，共同加速藥物開發進程，致力於成為全球新藥發源地，滿足全球巨大的醫療需求。



百奧賽圖已打造出包括YH003、YH001兩款核心產品在內的12種管線候選產品，聚焦腫瘤、自身免疫等疾病領域。目前，已就5個管線候選產品與國內外藥物企業達成了轉讓/合作開發。未來，將持續與更多藥物研發企業合作，共同加速管線候選產品的研發進程。雄厚的研發及創新能力，側面印證了百奧賽圖獨特的體內藥物篩選模式的可行性，同時亦為公司的業績增長及可持續發展奠定了堅實的基礎。



全球合作表現優異 加快升級全球化戰略佈局



此外，為驅動企業商業化增長，加快升級全球化戰略佈局，百奧賽圖積極與知名跨國製藥公司及領先的生物技術公司訂立協議及試驗合作，進一步完善了全鏈條綜合研發實力，同時也極大提升了公司的國際品牌影響力，進而幫助其在全球範圍內擴展業務版圖，助力公司揚帆起航，逐鹿全球。



綜合來看，百奧賽圖以技術創新為驅動力，以獨特商業模式和創新藥研發為護城河，自登陸港交所以來，公司股價及業績表現亮眼，與國際合作捷報頻傳，未來在資本市場的強大助力下，有望繼續拓寬全球化佈局，擴大業務規模及市場份額，進而實現更高、更遠的戰略目標，值得期待。





話題 Press release summary



部門 制药及生物技术, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

