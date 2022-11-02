Wednesday, 2 November 2022, 12:17 HKT/SGT Share: 富通保險舉辦【大加開心Power Up】活動 向大眾送上豐富禮物包

香港, 2022年11月2日 - (亞太商訊) - 世事一息之間千變萬化，我們控制不到人生的旅途會出現怎樣的狀況，但是我們可以選擇用怎樣的心態去面對。



富通保險有限公司（「富通保險」）於第四季向大眾呈獻【大加開心Power Up】，連環注入開心正能量，一起笑著過每一天！



第一浪由11月4日起，一連三個星期五、六、日，各保單持有人及準客戶親臨K11 MUSEA 3樓位於Big Steps樓梯旁的富通保險【大加開心Power Up】 Pop up 攤位，只要依照簡易步驟，便可免費獲得豐富禮物包乙個，內含超過15款食、買、玩、健康及保險優惠，包括「新世界生態圈」商戶及「 K11 MUSEA」的禮遇^。每天首100位參加者更可獲贈50 K Dollar*!



若親臨攤位參與活動後，拍攝並上載照片到富通保險Facebook專頁指定帖文留言位置及加上指定Hashtag ，即有機會獲得「富通森林特別版」口罩一盒（數量有限，先到先得，送完即止）; 於活動期內首10位獲最多讚好的照片，更可獲贈天王黎明於12月舉行之「DRIVE IN ULTRA: LOVFINITY VIVIENNE TAM X LEON LAI FASHION CONCERT」演唱會HK$980門票一套兩張（總值$1,960）。詳情請參閱富通保險 Facebook 專頁。



【大加開心Power Up】活動詳情如下：

日期 : 2022年11月4至6日、11至13日及18至20日（星期五至日）

地點 : 尖沙咀K11 MUSEA （維港文化匯） 3樓Big Steps 樓梯旁

時間 : 中午12時至晚上8時



是次活動彰顯富通保險與新世界集團之協同效應，並將生態圈與客戶聯成一線，突顯富通保險於行業的獨特優勢。



【大加開心Power Up】 快樂呈獻一浪接一浪，富通保險於12月份，全力贊助於K11 Art Mall購物藝術館舉辦之「年輕打造」音樂節，一眾人氣歌手與大家一起迎接及歡渡聖誕，詳情請密切留意稍後公佈!



^食、買、玩、健康及保險電子現金券及優惠包括 : 富通保險港幣500元保費折扣優惠券 (現有客戶專享) 、周大福珠寶、Free Duty 網店、Baby Kingdom網店、Cetaphil 舒特膚、UMP聯合醫務、Concord Insurance、新世界口罩、i-CABLE網店、MoMA 、Legoland、王家沙及Greyhound Café、GCDS、位元堂。活動禮品名額有限，先到先得，送完即止。



* K Dollar是一種於K11 MUSEA、K11 Art Mall、K11 ARTUS、香港瑰麗酒店、指定周大福分店、D·Park、THE FOREST及FREE DUTY等使用的付款模式。您可憑消費賺取K Dollar，於超過600間參與商戶作即時現金消費。



是次活動受有關條款及細則約束



傳媒聯絡



縱橫財經公關顧問有限公司

李希彤 (Yoko Li)

+852 2864 4813 / 9495 9675

yoko.li@sprg.com.hk



富通保險有限公司

鄺淑儀 (Suki Kwong)

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富通保險有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司）





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