因地制宜調整戰略安排，翠華控股（1314.HK）品牌價值持續釋放

香港, 2022年11月1日 - (亞太商訊) - 「民以食為天」,餐飲行業不僅涵蓋了人們的剛需,而且還適配經濟發展所伴隨的消費升級,無疑是一個經久不衰的永恆產業。雖然餐飲行業受到疫情影響蟄伏許久,但是其長期向上的趨勢始終未變。

圖1:翠華茶餐廳的部分招牌菜品。資料來源:翠華控股官網

圖2:翠華在中國香港的其他品牌。資料來源:大眾點評

無論是從宏觀數據還是從政策力度等方面來看,餐飲行業近期的復蘇勢頭愈加強烈。據國家統計局顯示,8月社零數據中餐飲收入同比增長8.4%,自3月以來首次恢復正增長,傳遞出十分積極的信號。而且,全國各地更是紛紛推出促進餐飲恢復的政策,例如深圳各區發放多輪數以億計的消費券提振消費者信心。



隨著疫情負面效應的邊際遞減以及促消費政策的不斷加碼,餐飲行業正處於持續復蘇的階段,而在這一過程中往往孕育著巨大的投資機會。筆者認為一些前期受大環境影響而虧損但自身實力仍舊強勁的餐飲公司尤其值得關注,一旦市場有所好轉,這些公司的業績有望扭虧為盈,基本面也將大幅改善。



基於這樣的思路,筆者發現在港股上市的一家公司——翠華控股(1314.HK),在疫情嚴峻時能夠及時調整經營戰略,不斷釋放品牌價值,積極推廣外賣業務,並逆勢發力新加坡、中國內地和中國澳門市場。那麼,這家公司的資質究竟如何?



一.弘揚「老字型大小」,堅守品牌長期發展



在疫情影響下,餐飲界不斷分化並迎來了新變局。這些年來,不少網紅餐飲店一炮而紅,但絕大多數只能風靡一時,落得「來去如風」的結局。究其原因,這些網紅店往往拿不出經得起時間考驗的產品,只是蹭上了互聯網時代下的流量熱度。



而翠華控股旗下的品牌與之不同,翠華茶餐廳的歷史悠久底蘊豐富,「翠華」品牌甚至可以追溯至1967年。數十年如一日的高品質以及極具特色的港式風格,「翠華」已經成為名副其實的香港老字號,是一代又一代人的味蕾回憶。不僅如此,翠華還致力於在全球各地推廣港式茶餐廳文化,將奶油豬、港式奶茶、鳳梨油等招牌菜品深深地打入人心,給消費者留下了良好的口碑並樹立品牌形象。



既然翠華已經歷經了時間的檢驗,在如今的互聯網時代,那麼可以試想一下,老字型大小與網紅的碰撞會產生什麼?筆者認為,兼具二者特色的「國潮風」或許是未來餐飲發展的重中之重,而這背後又代表了包羅萬象的文化融合思想。



翠華正是沿著這條道路,根據消費者偏好及時調整品牌戰略,利用網紅、社交媒體等新管道弘揚「老字號」,充分發揮其品牌價值。在市場選擇方面,翠華未來將重點發力中國內地、澳門以及新加坡等市場,進一步促進港式茶餐廳文化與當地文化的交融,讓翠華的品牌價值長久釋放。尤其是在新加坡市場中,翠華取得了十分亮眼的成績,儘管在疫情嚴峻的2021年,公司依然實現了逆勢擴張,餐廳數量從1間增至4間,有望成為公司業績增長的關鍵一環。



二.多元化戰略安排初顯成效,翠華控股價值回歸可期



翠華根據外部形勢和行業趨勢及時調整發展戰略,未來業績修復可期,公司也將大有可為。在中國內地以及新加坡,翠華將真正實現品牌創新與價值釋放,煥發成長活力,開闢「第二增長曲線」。而在中國香港,翠華則主要採取的是多品牌策略,走多元化的戰略路線。目前,公司已推出堅信號上海生煎皇、機器人餐廳等其他品牌,據公司年報顯示,2021年翠華在中國香港共開設4間堅信號上海生煎皇、川辣堂及From Seed to Wish品牌的餐廳。



不難發現,翠華通過在中國香港的多元化戰略安排,在豐富公司的產品矩陣的同時,直接擴大了公司的受眾群體。而且,翠華引進地道的中國內陸美食,獲得市場的廣泛好評,成功虜獲消費者的芳心。



另外在消費場景方面,翠華也保持著與時俱進,不斷完善外賣速遞團隊快翠送,並加強與第三方平臺合作的外賣業務,如香港的lalamove、戶戶送、foodpanda和中國內地的美團、餓了麼等。通過此舉,翠華拓展了線上消費場景,公司的線上外賣銷售額大幅增加,有效降低疫情所帶來的負面影響。



從翠華的業績方面來看,公司的多元化戰略安排已初顯成效。據公司公告顯示,2022年一季度公司的營業收入小有增長,虧損幅度有所減少。筆者認為,翠華的多元化戰略安排是完全正確的,未來還將進一步催動業績回暖。可以預見,隨著公司基本面的逐步改善,其價值回歸也是指日可待。



三.小結



總體而言,翠華如今重點發展的中國內地和新加坡等市場將會成為業績增長的爆發點,在這些地方公司的品牌價值將持續釋放。此外,翠華的多元化戰略安排也為公司的業績增添韌性,在大環境如此艱難的背景下依舊保持正常經營。展望未來,消費回暖餐飲復蘇是接下來較具確定性的大趨勢,翠華控股已經度過了最艱難的時刻,自身實力強勁長期價值仍在,未來觸底反轉值得期待。





