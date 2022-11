Tuesday, 1 November 2022, 15:43 HKT/SGT Share: 澳門11月1日起為非澳居民提供復必泰疫苗自費接種服務

香港, 2022年11月1日 - (亞太商訊) - 10月31日,國家移民管理局發佈消息,為進一步便利內地居民申辦赴澳門旅遊簽注,中華人民共和國出入境管理局決定,自11月1日起在全國公安機關出入境窗口啟用智能簽注設備受理內地居民赴澳門旅遊簽注申請。



澳門近年積極推行「醫療+旅遊」發展路向

早期,澳門衛生局正式發佈針對旅行團組織者的防疫指引,內地四省一市恢復赴澳旅行團在即。各界翹首以盼,澳門旅遊局表示,將加強團隊遊名單管理及行程規劃管理,對接好熔斷機制,希望十一月初有廣東團隊遊率先到澳。澳門旅遊局提及,近期客量徘徊18,000人次水平,希望隨著疫情緩和、恢復電子簽證、團隊遊客量逐步增加,又認為在周邊地區疫情穩定情況下,日均40,000人次客量是當局目標。



事實上,澳門特區政府近年積極推行「醫療+旅遊」的發展路線。除了精彩紛呈的本地旅遊項目外,澳門政府近年來也在積極發展醫療產業,配合「+旅遊」吸引大灣區、東南亞旅客來澳門享受高素質醫療服務,有助大健康產業的發展。



近日,澳門科大醫院公佈了自費mRNA疫苗復必泰接種服務的最新安排,據悉,其自費復必泰mRNA疫苗接種服務自2022年11月1日起正式運營。客戶如欲自費接種復必泰mRNA疫苗,須透過供應商雅各臣藥業(香港)有限公司指定的醫臣健康GoSmart線上平台進行預約及繳費。(預約連結:https://gosmarthk.com/vaccine-booking.html)。



相信該舉措未來可方便希望有需求的旅客接種mRNA新冠疫苗。預期此服務除可提高更多赴澳旅客接種疫苗以加強社會整體的抗疫能力外,也可帶動更多旅客赴澳門以帶動本地消費。



澳門科大醫院此前在公眾號上指,復必泰mRNA新冠疫苗已得到澳門藥物監督管理局的批准上市,雅各臣科研藥業有限公司作為藥品代理商,科大醫院具備提供及使用藥品的資質,是可以向有需要的人士提供醫療服務。因此,在澳門特區政府的認可及支持下,雅各臣科研藥業有限公司和科大醫院開展合作,為符合新冠疫苗接種條件的人群進行疫苗接種。



關於非本地居民接種疫苗流程方面,科大醫院稱會按照一般疫苗的接種流程,醫生會根據接種者當時的身體狀況及其自訴的疾病史、疫苗接種史和疫苗的禁忌症進行評估,符合接種條件的人士,才會獲安排接種。科大醫院強調,提供的服務一直受澳門衛生當局規管,所有疫苗及藥物均在政府衛生部門的監管下向合資格的代理商/供應商進行採購,而關於疫苗價格也是代理商的統一建議售價。



政府及專家均呼籲第3針溝針接種,加強保護

7月底澳門科技大學醫學院的一項研究發現,在接種過兩劑滅活病毒疫苗的人群中,選擇mRNA疫苗作為加強劑的人群會產生更多有效對抗奧密克戎(Omicron)的中和抗體,這表示第三劑溝針能更有效提高抗體水平以降低感染Omicron的風險,因此補針應選擇mRNA疫苗。



澳門衛生局傳染病防控處較早前指出,根據世衛的資料顯示,已接種兩劑滅活疫苗的人士,若第3劑選擇mRNA疫苗的話,能提供更好的保護;國家疾病預防控制中心早前也指出,倘已接種兩劑滅活疫苗的人士,第3劑轉而接種其他技術路線的疫苗,所產生的免疫效果會較好。



澳門特別行政區政府一直積極呼籲市民要全民接種疫苗,做好預防措施。新冠病毒感染應變協調中心也特別強調,長者及免疫力抑制能力較低的人士,更應儘快接種新冠疫苗加強劑,以降低感染病毒後出現重症、住院、甚至死亡的風險。



為個人健康防護著想,接種新冠疫苗加強劑仍是最有效預防重症及長新冠的方法。此外,醫學界預料冬季流感高峰今年底將會出現,而有機會導致雙重感染的問題。香港醫務衛生局局長盧寵茂表示,新一波冬季流感令人擔憂,因為數據顯示,同時感染新冠和流感病毒會提高出現重症和死亡的機會,他呼籲市民在冬季流感高峰期來臨前,儘早完成接種政府建議的新冠疫苗劑量和流感疫苗。





話題 Press release summary



部門 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network