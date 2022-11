香港, 2022年11月1日 - (亞太商訊) - 香港首間結合網上及大型實體交易所香港數字資產交易所(「交易所」或「HKD.com」)今年連續第二年參與香港金融科技周(Hong Kong Fintech Week),與來自世界各個地區的金融領袖,共同探討金融與科技的界限,以求更多非凡突破與可能。



香港數字資產交易所創辦人及行政總裁楊凱文就加密生態系統的投資價值發表看法。

香港政府現時正大力推動金融科技行業發展,HKD.com將會抓緊機遇,乘勢而上,與業界一同探索金融創新的非凡可能,為本港金融科技業發展肩負著領頭羊的角色。香港數字資產交易所創辦人及行政總裁楊凱文(Kelvin)於主論壇Web3 Stage擔任演講嘉賓,就著「成熟的加密貨幣時代是否已經來臨」(Has Crypto Come of Age: All Grown-up & Ready to Work)這個主題與其他行業領袖進行討論分享。他圍繞著加密貨幣生態系統的投資價值與風險,以及加密貨幣的去中心化金融潛力等發表看法。當議題轉到傳統金融機構加入數字資產託管是否會令顛覆託管行業時,更是引起了激烈的討論,氣氛高漲。



香港金融科技周是亞洲年度金融科技行業盛事,由財經事務及庫務局與投資推廣署主辦,香港金融管理局、證券及期貨事務監察委員會和保險業監管局合辦。香港金融科技周匯聚了環球領袖和各領域的著名贊助商,以及世界頂尖的金融科技先驅。今屆香港金融科技周透過四個主題探討金融科技的未來發展,新興科技Web3(第三代互聯網)及元宇宙更是今年活動的重點之一。



目前,香港數字資產交易所已正式入駐加密香港,未來計劃開設數位貨幣交易元宇宙店。加密香港是一個去中心化的、社區驅動的城市生態系統,基於現實香港依山傍海、文化繁榮多樣、經濟蓬勃的屬性,用前沿技術締造元宇宙數位孿生城市。



關於香港數字資產交易所

香港數字資產交易所(HKD.com)於香港創立,是一個面向全球的世界級數字資產交易平台。HKD.com致力將數字貨幣實體化及普及化,除了保安嚴謹的線上數字貨幣交易平台外,亦於香港核心商業地段設立面積近10,000平方呎的數字資產交易實體店,堪稱香港最具規模的數字資產交易所之一。HKD.com將積極推出以香港為基地的POS終端系統,將數字貨幣推廣至合作的零售夥伴作為嶄新的付款方式,為投資者提供更方便、可靠及具實力的數字金融平台體驗。



網址:https://www.hkd.com/



傳媒垂詢:

香港亞洲文化傳播有限公司

電話:(852)3751 5901





