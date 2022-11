Tuesday, 1 November 2022, 09:32 HKT/SGT Share: 申萬宏源披露三季度業績 在服務國家戰略中提升自身發展質量

香港, 2022年11月1日 - (亞太商訊) - 2022年前三季度,申萬宏源繼續將金融「三大任務」融入滲透到公司經營管理全過程,積極發揮綜合金融服務優勢,深入推進服務「科技自立自強」「碳達峰、碳中和」等國家戰略實踐,深入服務實體經濟直接融資,多措並舉落實穩經濟大盤要求,在踐行國有企業社會責任的同時,各項業務發展勢頭穩健向好。



(一) 強化「投資+投行」協同特色,支持實體企業做優做強

全面深化重點區域、重點客戶的服務,「投資+投行」協同助力戰略性新興產業發展:設立多隻「專精特新」重要產業基金,推進總規模 50.1 億元的綿陽重大產業基金設立工作;發揮「投資+投行」協同效應,持續推動多家被投中小企業進入資本市場,不斷強化對戰略性新興產業的金融支持力度。



持續深化綠色金融產品和服務創新,多渠道服務「碳達峰」「碳中和」目標:助力成功發行全國規模最大的「碳中和」CMBS產品,累計完成「碳中和」領域多單股權融資、低碳轉型綠色債券、綠色資產支持專項計劃等項目。公司所屬上海申銀萬國證券研究所有限公司當選中國綠色碳匯基金會副理事長單位。



(二) 投行業務發揮專業優勢,多渠道助力創新發展

助力直接融資、IPO規模提升鞏固收入增長級:2022年前三季度,公司實現投資銀行業務淨收入13.84億元,同比增長18.67%,保持較好增長勢頭。完成股權承銷總規模人民幣261億元,承銷家數21家,承銷規模行業排名第9。其中,IPO承銷規模112億元,承銷家數11家,承銷規模行業排名第8;完成4家北交所項目上市,排名行業第1;再融資項目10個,募集資金149億元(WIND, 發行日口徑),排名行業第8。在助力大批科技型企業和綠色環保企業在科創板、創業板、北交所上市或再融資的同時,實現公司投行核心競爭力的提升,促進公司輕資本、重資本業務均衡發展。



踐行普惠金融、北交所及新三板業務穩居前列:截至2022年三季度,申萬宏源新三板持續督導數量576家,排名行業第二,北交所累計過會數量排名穩居行業前列;累計服務3000餘家中小微企業,助力國家級專精特新「小巨人」企業、各領域高新技術企業及服務商等在新三板掛牌;積極創設資管、公募基金等普惠金融產品,促進資金直達市場主體。



緊抓風口業務、債券融資市場影響力顯著增加:2022年前三季度,申萬宏源債券全口徑(公司債、金融債、企業債)承銷規模排名升至行業第7,其中金融債承銷規模850.53億元,行業排名第6。主承銷服務國家科技自強戰略相關債券20餘隻、承銷規模超過65億元。



(三) 資產管理業務全面轉型,滿足居民財富管理新需求

申萬宏源資產管理業務繼續圍繞專業化改革和主動管理能力提升轉型,不斷完善產品圖譜、持續推進投研體系建設、拓展銷售網絡,整體資產管理規模和主動管理規模穩步提升;豐富具有申萬宏源「全資產配置商、數量化精品店」特色的基礎產品圖譜,產品結構不斷優化,資產管理規模和投資業績迎來明顯提升。2022年前三季度,公司實現資產管理業務及基金管理業務手續費淨收入9.72億元,同比增長3.67%。



據悉,申萬宏源以推進資產管理子公司設立工作為契機,優化調整組織架構、擴充優化員工隊伍、進一步鞏固完善投研體系,實現投資策略多元化、提升專業運營能力;大力發揮分支機搆優勢,拓展優化銷售網絡。同時,財富管理業務進一步夯實基礎客戶資產,強化金融科技賦能,深入推進向買方投顧模式轉型,持續打造申萬宏源財富管理特色品牌。公司將充分發揮整體優勢,加強資產管理與財富管理等各條線協同,為未來資管進入公募新賽道,推動券商資管公募化做好準備。



(四) 衍生品業務有序開展,積極把握風險管理和多元化投融資需求

應對市場挑戰,申萬宏源準確把握衍生品業務服務實體經濟和國家發展改革大局、服務資本市場體系建設的核心定位,力爭為實體經濟、實體企業發展創造價值。夯實場外業務、場內做市、產品發行業務基本盤,跨境交易、系統建設突破進展不斷,各項業務持續穩健蓄力。公司通過投研賦能和金融科技賦能不斷提升定價和對沖交易能力,持續向客戶提供差異化的產品創設,助力客戶在不利市場環境中進行組合管理,平滑市場波動,憑藉行業領先的衍生品業務優勢及先進的風險管理能力,榮獲AsiaRisk2022年度最佳券商大獎。



日前,申萬宏源披露了2022年前三季度業績。公司實現合併營業收入180.57億元,實現歸屬於母公司股東淨利潤42.79億元。基於前述申萬宏源業務發展的分析,觀察到公司投行、資管、機構等輕資本業務勢頭向好,特別投行收入增幅連續跑贏市場,衍生品等特色業務優勢鞏固。總體認為,受三季度境內外市場波動影響,行業平均業績下滑;公司對歷史持有的金融資產在本季度增提了撥備,一方面進一步夯實了財務報表質量,增強盈利穩定性,另一方面,剔除這一因素後的業績波動與市場持平,反映整體經營情況穩健。



申萬宏源第一時間深入學習貫徹黨的二十大精神,牢記「國之大者」,保持戰略定力、強化經營舉措,積極發揮資本中介作用,加大金融對脫貧攻堅、小微企業、科技創新、綠色發展、鄉村振興、製造業強國等國家重大戰略、經濟社會發展的重點領域和薄弱環節支持力度,在助力實體經濟高質量發展中實現自身健康發展,以更加優異的業績回報廣大股東。





