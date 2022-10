凱知樂委任仲梅為聯席行政總裁

香港, 2022年10月31日 - (亞太商訊) - 中國內地最大玩具零售及代理商凱知樂國際控股有限公司(「凱知樂」或「公司」,連同其附屬公司「集團」;股份代號:2122)欣然宣布委任公司現任執行董事兼凱知樂中國內地董事總經理仲梅女士(「仲女士」)為公司聯席行政總裁,二零二二年十一月一日起生效。

仲梅女士

仲女士於二零零一年七月加入集團,過去二十年曾擔任多個業務領域的領導職務。她於二零一七年獲委任為執行董事,現為集團中國內地董事總經理,主管當地業務。董事會相信,仲女士於全球玩具市場的豐富經驗及淵博知識將有助集團進一步增強競爭力,並支持集團業務的持續增長及發展。



凱知樂主席兼行政總裁李澄曜先生表示:「我們欣然宣布委任仲女士成為集團的新任聯席行政總裁。仲女士在全球玩具市場的豐富經驗有助推動我們執行業務策略並加強與全球業務夥伴的關係。儘管經濟及市場氣氛仍然不明朗,但我們相信,憑藉集團在行業的穩固基礎及良好聲譽以及在經驗豐富的管理團隊領導下,長遠而言我們將能為持份者帶來豐碩的回報。」



關於凱知樂國際控股有限公司(股份代號:2122)

凱知樂國際控股有限公司(「凱知樂」或「集團」)於中國從事玩具及相關生活形態產品為主的零售、批發、電商及品牌營運,為中國領先的玩具零售及代理商,擁有超過20年的行業經驗及代理經銷一系列世界知名頂尖品牌。集團擁有國內完善的線上、線下融合的銷售網絡。集團線下自營零售體系包括kidsland玩具專賣店、樂高認證專門店、FAO Schwarz旗艦店及kkplus kidsland。





