大灣區共同家園青年公益基金「灣區新活新里程」大抽獎 521位得獎者誕生

香港, 2022年10月27日 - (亞太商訊) - 粵港澳大灣區機遇處處,與香港青年未來發展息息相關。為鼓勵香港青年把握大灣區蓬勃的發展機遇,大灣區共同家園青年公益基金(「大灣區青年基金」)於今年4月至9月隆重推出「灣區新活新里程」大抽獎活動(「大抽獎活動」),以支持香港青年於大灣區發展,建立新生活,開拓新里程。是次大抽獎活動吸引不少年滿18至45歲、持有效港澳居民來往內地通行證,並為大灣區青年基金YO PLACE 會員及持有大灣區青年卡的香港青年參加。昨日(25日),大灣區青年基金於YO PLACE即場抽出了521名得獎者。









「大抽獎活動」抽獎儀式邀請到粵港澳大灣區發展專員袁民忠先生、港區全國人大代表陳振彬先生、大灣區共同家園青年公益基金主席黃永光先生擔任抽獎嘉賓,在大灣區共同家園青年公益基金義務法律顧問、翰宇國際律師事務所合夥人陳曉峰律師,以及羅兵咸永道香港會計師事務所合夥人毛英偉先生見證下,合共 521名得獎者誕生。大獎得主(1名)可獲得由黃廷方慈善基金贊助位於大灣區中山市「越秀.天樾灣」建築面積105平方米3+1房連精裝修的住宅單位一套,價值約港幣250萬元,其他送出獎項包括:二獎(20名)每人可獲港幣20,000元灣區生活簽賬額及三獎 (500名)每人可獲港幣1,000元灣區生活簽賬額,總值高達港幣90萬元,而未獲抽中者亦可獲得每人100元的灣區交通津貼 。



大灣區青年基金支持香港青年融入粵港澳大灣區發展



粵港澳大灣區(大灣區)總人口超過8,600萬,總面積約5.6萬平方公里,是國家開放程度最高、經濟活力最強的地區之一,對國家實施創新驅動發展和堅持改革開放肩負重大意義。根據2021年香港貿發局經貿研究數據顯示,粵港澳大灣區本地生產總值已達19,581.4億美元,足見大灣區發展潛力無限;近年,香港致力以大灣區建設作為融入國家發展歷程的新切入點,不僅積極參與到區域經濟協同發展中,更在鞏固優勢產業的同時,突破舊有框架,開拓創新科技和文化藝術等新興領域。



粵港澳大灣區發展專員袁民忠先生表示:「《粵港澳大灣區發展規劃綱要》公布逾三年,大灣區建設持續推進,不少香港青年把握機遇到大灣區內地城市工作及發展事業。最新一份施政報告提出恆常化的『大灣區青年就業計劃』,目的就是推動參與的企業聘請和派駐香港的大學畢業生在香港及另外一個大灣區內地城市工作,更好了解和把握大灣區發展的機遇,加深對國家發展的認識,實現夢想。」



大灣區共同家園青年公益基金主席黃永光先生表示:「國家及香港特區政府都十分重視香港青年在大灣區的發展,上星期剛發表的施政報告中亦宣佈將成立『融入國家發展大局督導組』,以推進、督導跨局工作,加強與內地機構溝通,及深化與其他大灣區內地城市合作,從而對接國家『十四五』規劃和大灣區建設策略。在此機遇下,基金將繼續舉辦多元化活動,鼓勵香港青年利用一國兩制的獨特優勢,於灣區更大的舞台成就夢想,為國家及香港發展作出貢獻。」



詳細得獎名單會於10月26日在基金(www.gbayouth.org.hk)及YO PLACE (http://www.yoplace.org.hk/) 網站公佈。



