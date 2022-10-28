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來源 Avance Clinical Avance Clinical贊助全球Scrip獎項的中國生物製藥獎

阿德萊德，澳大利亞/聖地亞哥，美國, 2022年10月27日 - (亞太商訊) - Avance Clinical 將出席下個月在倫敦舉辦的全球生物科技Scrip獎項頒獎典禮，並且贊助頒發中國生物製藥獎。



Avance Clinical對進入中國生物製藥獎最終候選名單的公司表示祝賀，它們分別是：



- 安泰康賽

- 百濟神州

- 騰盛博藥

- 三葉草生物製藥

- 雲頂新耀



Avance Clinical的首席執行官Yvonne Lungershausen女士將在2022年11月30日舉行的頒獎典禮上親自頒發該獎項，全球商務拓展總監 Liahna Toy女士也將參加該典禮。據悉，將有超過400家生物科技公司參加此次頒獎典禮。



關於中國生物製藥獎， Yvonne Lungershausen發表了自己的想法：



“我們有超過20%的客戶來自中國，親眼看到中國生物製藥的在全球製藥創新舞台上大放異彩，贊助該獎項也是為了表達我們對中國生物製藥公司的敬意。目前，Avance Clinical的很多中國客戶都計劃獲得FDA的監管審批。我們已經正式啟動北美本地運營模式，為客戶提供全新的GlobalReady服務。 與我們合作，既滿足了他們在澳洲提前開啟早期臨床試驗的時間戰略需求，也滿足了其後期研發進入美國市場，獲取更多中心以及患者資源的地域戰略需求，同時做到研發週期以及研發地區的無縫銜接。



Avance Clinical在澳大利亞的運營模式可以幫助客戶獲得43.5%的稅務補助以及滿足全球臨床監管要求的臨床數據。 GlobalReady服務將滿足客戶在研發後期獲得美國FDA審批的需求。我們規模的迅速擴張以及高“回頭客”率已經很好的證明了我們有能力幫助客戶實現臨床研發的最終成功。 ”



今年是Scrip獎成立的第十八個年頭，此次頒獎典禮讓全球製藥行業的領導者們齊聚一堂，慶祝整個行業的最佳創新以及個人和公司獲得的成就。典禮上將公佈15個不同獎項的最終獲獎單位以及個人。



Avance Clinical是一家擁有北美運營模式的澳大利亞本土CRO公司，致力於為本地以及國際生物製藥公司提供符合國際標準的臨床研究服務，服務範圍橫跨各個臨床研究階段。



同時，Avance Clinical也是一家被澳大利亞基因科技監管辦公室（OGTR）認證的基因科技CRO，這使其有資格進行疫苗以及基因修飾生物體相關的臨床研究。



首席執行官Yvonne談到，“我們有著非常高的回頭業務率，這足以證明我們的技術以及以客戶為本的臨床專家可以在快節奏和強競爭的環境中脫穎而出，滿足我們客戶的需求。”



Avance Clinical在過去兩年連續被Frost & Sullivan評為“CRO最佳實踐獎”。



更多信息：

- 了解澳大利亞臨床試驗優勢https://www.avancecro.com/the-australian-advantage/

- 了解Avance Clinical在細胞和基因療法領域的經驗www.avancecro.com/avance-clinical-featured-in-endpoints-news-on-cell-gene-therapy-capabilities/

- 了解更多Avance Clinical執行臨床試驗的優勢: enquiries@avancecro.com



關於Avance Clinical

Avance Clinical是澳大利亞和新西蘭地區最大的一站式CRO公司。我們為客戶提供高質量的臨床研究服務以及符合國際標準的臨床研究數據。我們的客戶主要是處於早期研發階段的生物科技公司，他們需要快捷靈活的臨床研究服務。



Frost & Sullivan獎

Avance Clinical作為一家具有24年曆史的CRO公司在過去兩年連續被評為Frost & Sullivan亞太地區市場領袖 。



臨床前到臨床一期和二期

Avance Clinical經驗豐富的ClinicReady團隊可提供精準的臨床前服務。澳大利亞政府的研發稅務補助政策，讓我們可以更經濟，精準並靈活的幫助客戶完成臨床一期和二期的項目。客戶有機會享受43.5%的政府現金補助，同時快速的監管審批政策使其能更早更快的開展臨床研究。我們的解決方案以及客戶為本，靈活多變，經手的臨床研究覆蓋超過105個適應症。我們的數據質量被國際監管機構廣泛認可，包括美國FDA以及歐洲EMA。



技術

我們使用的系統多元化並且功能豐富，有最高效的以及客戶所信任的執行力。 Medidata、Oracle和Medrio都是我們的系統長期供應商。



媒體聯繫方式：

Avance Clinical

Chris Thompson

media@avancecro.com



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