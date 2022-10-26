Wednesday, 26 October 2022, 17:43 HKT/SGT Share: Nibiru元宇宙助掌握新時代機遇

香港, 2022年10月26日 - (亞太商訊) - 隨著科技及網際網絡應用的不斷發展，網絡世界已由單純網頁呈現的WEB 1.0及我們熟悉的社群平台為主的WEB 2.0邁向於元宇宙WEB 3.0的虛擬世界。元宇宙獨特的虛擬替身、社交性、沉浸式、低延遲、經濟體系、多元化、開放性及永續性等特性讓人們的想像得以實現，可以解決意想不到的難題。



為助各用戶、開發者及企業緊握新時代機遇，Nibiru元宇宙項目應運而生。Nibiru是一個建基於WEB3.0平台及由現實資產支持的信任網絡，致力為WEB 2.0用戶及平台構建一個獨一無二的Nibiru開放世界元宇宙平台，將WEB 3.0環境與現實世界機遇互相連接。



Nibiru 項目擁三大核心部分 致力創建更美好的元宇宙

Nibiru元宇宙項目由「Nibiru基金會」、「Nibiru Open」及「Nibiru手機元宇宙」三部分為核心。項目於初期階段已經獲得部份 WEB 3.0公司及不同界別的投資者表示支持及進行投資。此外，「Nibiru基金會」更擁有一粒價值1.96億美元的天然祖母綠 「The Rising Star One」 為基石，以確保能獨立及穩定地支持Nibiru項目的開發； 除 「Nibiru基金會」 外，Nibiru更會於全球定期舉辦公開比賽 - 「Nibiru Open」以邀請全球優質的開發者加入我們的平台並構建在Nibiru中使用的應用程式以助WEB2.0用戶輕鬆過渡至Nibiru的WEB3.0平台；而「Nibiru手機元宇宙」除提供一切有關Nibiru項目的最新消息及為WEB2.0用戶在Nibiru購買虛擬房產時提供更方便的途徑，更將元宇宙帶至手機，讓人們能一掌進入Nibiru的元宇宙世界。



Nibiru聯合創辦人Trevor John De Pattenden表示：「元宇宙是一個將所有人相互關聯起來的3D虛擬世界，人們在元宇宙擁有自己的數碼身份，可以在這世界內盡情互動，並創造任何想要的東西。隨著元宇宙的開發，再配合人工智能、數據分析等技術，元宇宙將成為穩固的經濟模式，Nibiru將優先與包括房地產、娛樂、藝術及廣告等行業的領導者建立基礎設施以助他們順利過渡由WEB 2.0至WEB 3.0的過程。」



Nibiru 進軍三大行業板塊 獲多家公司肯定及支持

Nibiru元宇宙項目未來將著力房地產、娛樂及市場營銷三大版塊，透過結合現實及虛擬世界的WEB3.0環境，一方面為用戶帶來獨一無二的新體驗，另一方面助企業改善及擴展業務，開拓新機遇。



Nibiru元宇宙項目成立至今已廣獲市場認可，除早前與知名電競娛樂公司Cyber Games Arena簽訂戰略合作協議，近日更與北大資源（控股）有限公司（股份代號：618.HK）訂立諒解備忘錄，根據諒解備忘錄北大資源將向Nibiru投資不超過2百萬美元，以開發及建設以區塊鏈為基礎的元宇宙，作為用戶以數碼身份體驗物業虛擬世界的界面。



Niribu更獲邀出席日前於杜拜舉行的世界第一家族辦公室會議Sir Anthony Ritossa’s Global Family Office Investment Summits 2022 並擔任其中一個主講嘉賓。於會議中，多個中東皇室成員、知名財團及各行業代表均表示對Nibiru項目的高度認可及表達合作意向。



核心團隊遍佈全球 佈局中東頂尖元宇宙項目

Nibiru 的核心團隊以香港為據點，成員遍佈中東、亞洲、歐美及內地市場並覆蓋了營運、技術、美術、行銷、社群及設計等不同範疇；團隊目標是打造 Nibiru 成為全球第一的元宇宙平台，並以杜拜及大中東地區作為核心市場重點發展，務求與 Nibiru 項目的投資者及用戶攜手共同建構更理想的世界。



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傳媒聯絡

Damon Kwok

damonkwok123@gmail.com

9542 0218



關於The Nibiru Global Limited

Nibiru為一間於香港註冊成立之有限公司，主要從事元宇宙項目。Nibiru旨在建立獨一無二之開放世界元宇宙平台，將 WEB 2.0用戶、品牌及機構與 WEB 3.0環境互相連接。元宇宙平台之公民將可進入分為4大區域、設有13個地區之世界地圖，該等地區被劃分成180,000個獨特地塊，每個地塊各自以其獨家NFT系列代表。



傳說來自Nibiru 的人曾經到地球收集原子金以修補星球因戰亂而被破壞的大氣層。為答謝人類的恩情，預視到未來地球將受戰爭及疫症困擾的Nibiru 星人遺下了可以通往 Nibiru 的關鍵之物 – 名為 The Rising Star One 的寶石，讓日後發掘出寶石的持有者可以帶領人類走入 Nibiru 並創建更美好的人生。





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