施政報告2022：推動治理及促進產業多元化，共創繁榮活力之都

中國香港, 2022年10月20日 - (亞太商訊) - 2022年10月19日,行政長官李家超今日發表上任後首份施政報告,就未來五年如何鞏固香港獨特優勢及把握新增長機遇,以提升香港競爭力擬定了內容全面、積極進取的施政藍圖。



報告正值10月16日揭幕的中共第二十次全國代表大會進行期間出爐。國家主席習近平在開幕講話中為國家未來五年的大政方針指明了前進方向,突顯維護國家安全、推動人才及創新建設以促進增長的必要性,同時強調香港在支持國家發展上能夠發揮關鍵作用。



為落實習主席提出的「四個必須」和「四點希望」,行政長官強調第六屆特區政府將以增強經濟發展動能、解決深層次民生問題、提高治理水平,以及維護社會和諧穩定為工作重點。



德勤中國華南區主管合夥人歐振興表示:「本份施政報告積極回應社會各界對香港未來發展的願景,就加快本港經濟轉型和改善民生提出了短中長期政策,相信商界和市民將歡迎今日公布的一系列措施。」



「行政長官重申『以結果為目標』的施政理念,在着力提高治理能力和效能的前提下,由高級官員專責領導重點項目,並建立清晰的績效指標及體系,以便監察各部門的進度和成效,反映新一屆政府銳意改革施政文化,將管治置於制訂和執行政策的核心。」



招攬及培育人才



施政報告涵蓋多項人才措施,包括推出「高端人才通行證計劃」、設立由政務司司長領導的「人才服務窗口」、延長工作簽證逗留期限,及優化「科技人才入境計劃」等,反映特區政府視吸納人才為首要任務。



「高端人才通行證計劃」將提升香港在吸引全球人才方面的競爭力。特區政府也可考慮推出吸引技術學科學者和海外 STEAM 學生的政策,包括提供補貼、稅收優惠和簡化簽證申請程序。



人才保留及共融亦同樣重要。德勤期望政府考慮為留港人才提供醫療、住屋和兒童教育方面的支持措施,以協助留港海外人才融入香港生活。為維持社會平衡和加強凝聚力,政府也可通過實習和進修等方式,持續為本地學生和人才締造新機遇。



施政報告提及在未來五年內,教資會資助大學的學生當中修讀與 STEAM 相關學科的比例達約 35%,修讀與「八大中心」相關學科的比例達約 60%。面對瞬息萬變的全球環境,市場對人才的技能及需求不斷提升,我們建議政府可與教資會資助大學加強合作,確保本地人才保持適度競爭力和滿足不斷變化的市場需求。



創科驅動新增長



為推動「十四五」規劃下的「八大中心」的發展,報告提出為本地經濟增長注入新動力的重點策略,包括多項扶持金融、創科、文化藝術發展的措施。



德勤樂見政府加大支持本地創科生態圈發展和產學研合作的力度,包括壯大創科人才庫和加強創科基建設施等,進一步促進再工業化和科研成果商品化。



隨著「北部都會區」新田科技城和港深創新及科技園的發展,香港正逐步重新定位為國際創新科技中心,與其長期建立的金融中心地位同步增長。展望未來,我們希望看到跨境聯繫和支援得以增強,令本地初創企業更好地融入大灣區網絡,特別是為尋求進入内地或大灣區的初創企業提供法律諮詢和其他專業服務,以助這些企業進軍國際市場。



資本市場多元化發展



德勤歡迎政府提出構思活化GEM的建議,以及引入為具規模但尚未有盈利或業績支持的先進科技企業上市制度。這不僅能因應企業在不同階段的資金需求,提供更多元化、有效的多層次融資平台,同時也有助加快本港創科生態圈發展。為進一步提高效率和效益,並保持香港作為國際上市地點的領先地位,香港應持續應用科技,以促進建設嶄新市場基礎設施,例如即將推行的首次公開招股結算程序現代化。



由於債券市場是香港作為國際金融中心及建設為區內可持續金融樞紐的關鍵,我們亦期望政府考慮推行更多稅收及相關措施,以進一步促進債券市場,加強市場基礎設施、流動性和投資者多樣性。



推動綠色金融



香港擁有特殊優勢去建立高質素和高誠信、獲國際和內地市場廣泛認可的碳排放交易平台,同時可因應國際趨勢,持續加強氣候風險、零排放目標和ESG報告的披露規定。



作為區內綠色金融中心,香港可考慮增加對綠色金融產品成本的減免優惠,並加快建立碳排放交易平台,利用債券通和滬深港通等現有渠道將國際投資者帶進大灣區,同時把內地投資者連接到國際市場。



增強稅收競爭力



德勤樂見施政報告提出招商引資引才的稅收措施,包括退還額外印花稅予合資格外來人才、家族辦公室稅務優惠、加強飛機租賃稅務優惠等。我們也期待有關的稅收措施能吸引高潛質和具有代表性的戰略企業來港。



為保持香港的國際稅收競爭力,政府可以進一步考慮減免知識產權收入的稅收、放寬研發支出的稅收減免,以及降低股票轉讓印花稅到原來的水平,以吸引海外企業來港上市。



邁向碳中和



德勤歡迎政府持續承諾在2035年前將碳排放量減半,以邁向2050年前實現碳中和的目標。有見及此,施政報告中的所有基礎設施建設都應考慮到去碳化目標及納入淨零排放途徑,確保所有發展都融入綠色元素。



香港應盡量採用最佳的碳會計準則和指標,同時確保商業和金融應用領先的氣候風險監測、匯報和驗證措施。這將加強香港作為區內綠色科技、綠色金融和碳市場中心的角色。



由於香港幾乎完全依賴進口食品、消費品、能源、設備和原材料,除了採用基於生產的碳會計外,也可以制訂基於消費的碳排放統計數據,以鼓勵負責任的消費模式並促進本地農業發展。



科技發展帶來的監管挑戰



德勤支持有關促進跨境科技合作的措施,包括為虛擬資產引入新的法定監管制度、研究監管穩定幣的可行性,以及加強對知識產權的保障。



為進一步促進創科發展,我們期望政府持續關注金融科技發展可能引發的監管問題,優化監管框架以解決元宇宙活動或引起的複雜法律問題,並制訂使用人工智能和雲計算的具體數據道德規則和指南。



