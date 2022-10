Thursday, 20 October 2022, 14:58 HKT/SGT Share:

來源 Gotion High-tech 儲能再下一城!國軒高科獲中國電力600MWh訂單

香港, 2022年10月20日 - (亞太商訊) - 10月20日,國軒高科發佈公告:旗下全資子公司合肥國軒高科動力能源有限公司(以下簡稱合肥國軒)收到中國電力國際發展有限公司發來的中標通知書,合肥國軒成功中標新源智儲2022年度儲能設備第二次框架招標專案——儲能電池預製艙2,訂單規模為300MWh-600MWh,預計將對公司2022年及以後年度經營業績產生積極影響。



中標專案為600MWh儲能電池訂單



根據公告,新源智儲2022年度儲能設備第二次框架招標專案由中國電力國際發展有限公司委託中電國瑞供應鏈管理有限公司作為招標代理機構採用公開招標方式進行。招標容量為500MWh-1000MWh,其中採購容量500MWh,備用容量500MWh。



其中,該招標專案份額的60%,由合肥國軒成功中標,即300MWh-600MWh儲能電池訂單,根據中標份額及專案報價進行測算,預計此次中標金額合計約8億元。該項目預計2022年底完成施工交付,2023年第一季度完成訂單交付。該項目的中標和實施,預計將對公司2022年及以後年度經營業績產生積極影響,有助於深化公司與國內大型電力公司的戰略合作,進一步提升公司在儲能市場影響力,對公司持續拓展儲能業務產生積極作用,符合公司長遠發展戰略和全體股東的利益。



上半年公司儲能營收12.79億元



“做大儲能”是國軒高科經營戰略之一。國軒高科儲能業務佈局早、發展快、技術領先。公司于2014年開始探索儲能業務,產品主要包括集中式電池模組及電池簇、集裝箱儲能系統、分散式微網儲能戶外櫃和家用儲能系統等,並已通過加拿大CSA、美國 UL、南德 IEC等多項國際標準認證。



目前公司儲能業務發展迅速。國內與國家電網、華能集團、皖能集團、蘇美達等公司達成戰略合作,在海外,公司和Invenergy、Jinko、 Borrego等公司建立了全方位戰略合作夥伴關係。今年上半年,公司儲能業務放量明顯。根據財報數據披露,上半年公司儲能業務實現營收12.79億元,占總收入比重14.8%。





話題 Press release summary



部門 替代能源

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network