香港董事學會的《施政報告》回應 施政看重結果



香港, 2022年10月20日 - (亞太商訊) - 2022年10月19日，香港訊 - 香港董事學會就2022年10月19日發表之《施政報告》作出回應。



新任行政長官李家超先生今早發表施政報告，進一步交代政策目標和措施，落實選舉期間提出的政綱和理念，整體令人滿意。



行政長官標榜施政「以結果為目標」。政策目標和措施，不管説來如何宏大宏遠，最終是否有效，都待有實際結果出來方可驗證。我們願意相信，行政長官的心意，其實比較類近英語所講的result-oriented。倘如是，我們更希望行政長官可以透過他積極完善的「治理體系」，推行政策遇到障礙能靈活彈性，迅速應對，調整優化，達到想要的結果。



提升治理能力方面，行政長官承諾於今年成立特首政策組，提升政府對長遠策略性議題的研究和倡議能力。另外，將引入紅隊概念，由red team扮演批判、反對角色，協助全面檢視和執行計劃的效果。這方面，我們認同。



行政長官也提出優化公務員管理制度，强化賞罰，想法合理。如果能做就政府變得更靈動，多點agility，少一點官僚，應該不錯。



政府服務電子化 建設智慧香港

施政報告提出，在兩年後政府服務全面電子化。建設智慧香港，可以提升市民生活質素。近年政府確實銳意促進經濟數字化發展。除了商業應用範疇，政府服務也是數碼轉型的一個戰場。這方面，香港大概已經落後不少，必須趕上。



搶人才

行政長官提出數項措施，力圖吸引外來人才來港留港。其中，向合資格外來人才退還在港置業額外印花稅，使得他們的印花稅負擔與購置第一居所的香港永久居民看齊。我們覺得做法合適，有助吸引人才而不應對整體樓市有太大影響。



搶企業

發展經濟方面，對接國家戰略，融入大灣區建設和吸取一帶一路倡議所能帶來的紅利是提供發展動能的主要來源。打算成立的「引進重點企業辦公室」，可以協同駐内地辦事處、海外經貿辦甚至商會、專業團體等，向外説好香港故事，吸引更多人來港經商、投資，發展事業，展現香港在國内國際雙循環的角色。



創新科技 再工業化

施政報告中對創新科技發展以及再工業化路向的描述，可能是亮點。



設立 100 億元「產學研1+計劃」，以配對形式資助有潛質成為初創企業的大學研發團隊，有助科研成果轉化成商品。



聯同「引進重點企業辦公室」，配合 50 億元「策略性創科基金」，以及港深創科園的土地和空間等配套，可以吸引具潛力或代表性的創科企業落戶香港或擴充在港業務。聚焦於生命健康科技、人工智能與數據科學，以及先進製造與新能源科技等產業，做法合適。



設立「工業專員」專責制訂「再工業化」政策，推動先進製造業發展，並在「再工業化資助計劃」下資助在港設立的智能生產線在五年間累計增至超過130條，可以讓工業在香港從新出發。



北部都會區

行政長官指出，北部都會區將以「國際創科新城」為主題，集優質生活、新興經濟和文化休閑於一體。我們期待北部都會區真正可以如行政長官所願，成爲策略發展的據點，驅動香港再創高峰的新引擎。



我們過去曾提到，新界北部的規劃，過去存在太多以香港為中心的視角而做出的構想，但隨著十四-五規劃佈局、大灣區社會經濟融合的大勢，原來的邊鄙，越來越具備經濟發展戰略的中心位置。正如我們在今年的施政報告建議中提到，北部都會區的規劃發展，是特區政府有否能力打造對香港經濟發展有戰略作用而又理想宜居的新都會的測試。



施政報告又提到，會有運輸基建驅動發展的舉措，落實三幹道三鐵路的建設拉動發展。我們相信，形成的網絡系統，能連接香港北部都會區與舊市區，便利交通流動，有利香港舊市區，北部都會區和大灣區以致全國的人員往來。



土地與房屋

解決香港民生問題，撇不開土地與房屋供應。



施政報告提出措施，以簡約公屋及傳統公屋，務求將公屋輪候時間從目的6年「封頂」並在4年内縮短到4年半。這個做法和目標或許合符目前現實情況所能許諾，但不少市民會想更快見到輪候時間回復到3年（或更短）的結果。



新推出的簡約公屋，是否只是將過渡房屋恆常化， 長遠無助提升市民生活居住質素，政府或需要多解釋。



壓縮「生地」變「熟地」程序，加大公私營合作，采用「組裝合成」和「設計及建造模式」，都可以加快建屋。



長遠而言，更如行政長官所說，需要認真增加土地儲備，重奪供應主導權，擺脫追落後的困局。



青年vs老年

行政長官有不少篇幅提及培養青年成爲興盛香港的新一代。相比之下，通篇施政報告對安老養老政策的敘述就不算多，沒太多新意。我們期望政府在關注青年人的同時，不要忽略老齡人口的需要。



抗疫不走回頭路 香港需要再出發

行政長官在篇末就抗疫情措施與通關的問題作出解釋。行政長官表示，不能操之過急，否則欲速反而不能達。但要復興香港經濟，香港需要再出發，而香港人真的需要感覺到出門便利才可以去尋找商機，家庭團聚。我們希望特區政府更盡努力，與中央政府協商，爭取儘快通關復常。



香港董事學會簡介

香港董事學會（簡稱“HKIoD”或「學會」）為香港代表專業董事的首要組織，其宗旨是促進所有公司的持久成就；為達成使命，學會致力提倡優秀企業管治與釐訂相關標準，以及協助董事的專業發展。憑藉由來自上市公司及非上市公司的董事組成之會員基礎，學會致力為董事提供教育項目及資訊服務，並代表董事發聲。學會具國際視野及多元文化，採用兩文三語經營業務。香港董事學會為「環球董事學會聯盟」即Global Network of Director Institutes的成員，該聯盟匯集世界各地代表董事的翹楚學會。

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