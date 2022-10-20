香港通訊業聯會全力支持2022年施政報告中對電訊業界的新政策



香港, 2022年10月19日 - (亞太商訊) - 香港通訊業聯會（CAHK）對行政長官發表的2022年施政報告「國際創新科技中心」一章中，提出「香港創新科技發展藍圖」的策略，重點發展生命健康科技、人工智慧與數據科學，以及先進製造與新能源科技領域予以全力支持。



本會歡迎施政報告中計劃提出的建議：(一) 完善創科生態圈，實現香港「再工業化」、(二) 壯大創科人才庫，重點吸納創科人才、(三) 建設智慧香港，提升市民生活質素、(四) 積極融入國家發展大局，同時鞏固香港國際化優勢。



我們樂見政府接納擴展5G網路的建議，新建樓宇須預留空間裝設流動通訊設施。這有助電訊業界發展5G網絡規劃的架構藍圖，也能作為在金融、零售、教育、藝術等解決方案應用之基石。



另外，施政報告提出通過「引進重點企業辦公室」吸引超高端人才來港發展，透過資助向科技人才提供針對性的特別配套措施，吸引優秀創科人才帶同其業務或科研成果落戶香港。 措施可解決現時本港人才短缺問題，全方位檢視香港現有較具高增值發展潛力產業的人才供求情況。



本會全力支持以上在施政報告提出的政策，相信這些政策將有利協助香港業界應對鄰近國家和地區的競爭和挑戰，迎接更蓬勃的創科發展，為不同行業的企業加快數碼轉型。



關於香港通訊業聯會



香港通訊業聯會（CAHK）是一家非營利性組織，於1983年5月27日宣布取消對本地通訊產品及服務的管制後於香港註冊成立。它是香港通信行業協會，負責廣播，有線和無線通信以及信息通信技術（ICT）領域的其他相關業務部門。



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