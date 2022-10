Tuesday, 18 October 2022, 16:27 HKT/SGT Share:

來源 GF Securities 直播「財經盲詞」脫口秀 廣發証券創新探索投教新模式

香港, 2022年10月18日 - (亞太商訊) - 隨著理財工具的普及,95後的Z世代年輕人們,對理財興趣正濃,第一財經財智雲《Z世代投資理財行為偏好調查報告》顯示,在接受調研的95后群體中,有過理財經歷的已經高達88.2%。



面對年輕群體高漲的投資理財需求,近日,廣發証券創新推出了一場「財經盲詞」脫口秀直播,用脫口秀的風趣和專業顧問的激情碰撞,為投資者在線講解了一大批常見卻可能不甚理解的財經「專有名詞」,解鎖投教新姿勢。



此次「財經盲詞」脫口秀直播,廣發証券用非常「1+7」模式,在線演繹了一場歡樂的金融理財互動。 1位脫口秀紅人,負責讓大家「鬆弛」;7位專業顧問,負責「乾貨」輸出。 專業知識與趣味互動齊飛,理財金句與段子交替頻現,讓「那些年搞不懂」的金融知識點都成為了通俗易懂的投資乾貨。



其中,7位專業顧問結合生活中的熱點或常見實例,從基金、股票、債券、期貨、期權等不同專業領域,到T+0、ETF、FOF、風險收益比等細分知識點,來降維講解各自擅長的專有「財經盲詞」,為投資者開啟了一場愉快有趣的「財富加碼」之旅,整場直播獲得現場點讚破6萬次。



本次參與直播的7位專業顧問,都來自廣發証券最新推出的投顧IP項目「投顧星球」。 目前入駐廣發証券「投顧星球」的專業顧問已近50名,內容覆蓋小白理財、基金、股票、期權、交易策略等,形式包括圖文資訊、長圖、短視頻、長視頻課程等。 每位專家專注不同的領域深耕,投資者可以選擇自己喜歡的投資顧問和需要的內容進行學習。



「投顧星球」的成型推出,是廣發証券財富管理團隊多年深耕、持續探索的厚積薄發之作。 據中國證券業協會2022年9月數據顯示,廣發証券擁有投資顧問4,100餘名,在證券行業綜合類券商中排名第一。 2021年,在第四屆新財富最佳投資顧問評選中,廣發証券以強大投顧隊伍實力攬獲全數機構榜單第一名:「2021卓越組織獎」第一名、「股票交易組」第一名、「公募基金配置組」第一名及「私募基金配置組」第一名。



而廣發証券持續多年在投資者教育方面的積累沉澱、創新協作,也為本次活動的成功推出,提供了有力保障。 廣發証券的投資者教育基地是業內第一批獲得中國證監會授牌的互聯網投資者教育基地之一,早在2016年就獲得了中國證監會授予的「全國證券期貨投資者教育基地」稱號。



類似本次脫口秀直播這種以年輕人為目標受眾的創意投教活動,廣發証券還有很多。例如,廣發証券易淘金APP平臺不僅通過打造「投資劇本殺」、「淘金罐頭」等視頻投教內容長期吸引年輕人注意,還曾聯合冰墩墩主創團隊,推出數位藏品「犇犇健將」,成功吸引Z世代的關注。 由廣發証券投教基地成功孵化的「廣發大師姐」、「廣發打工人小楊」等系列IP,則重點科普年輕人關注的熱門投教知識點;自主研發的「小白理財課」,將專業的知識內容和生動活潑的表達方式有機結合,帶領新生代投資者建構基礎理財認知體系。





