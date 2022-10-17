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來源 EC Healthcare 醫思健康料23上半財年銷售額創新高至不少於18億港元 按年升不少於17% 恢復態勢明顯 邁向疫情新常態

香港, 2022年10月17日 - (亞太商訊) - 香港最大非醫院醫療服務機構* ── 醫思健康（「公司」，連同附屬公司，總稱「集團」；香港聯交所股份編號：2138）欣然宣佈，集團預計截至2022年4月至9月（「期內」）之銷售額創新高。



市場對集團提供的醫療服務的需求維持強勁，集團業務日益多元化亦呈現出韌性及良好動能。董事會預計，期內集團將錄得不少於18億港元的創新高整體銷售額，按年上升不少於17%；期內醫療服務銷售額按年上升不少於30%。受益於集團早前收購之獸醫業務，其他服務分部銷售額按年上升不少於95%。



醫思健康主席、執行董事兼行政總裁鄧志輝先生表示︰「集團一直致力於打造多樣化的大健康生態系統，最大化客戶的生命週期價值。第五波疫情以來累計已有約181萬宗呈報個案，截至10月13日已有80.2%的市民接種三針疫苗，現時香港市民已逐步構築免疫屏障。市民消費意願亦逐步回升，預計將有利於集團的業務拓展。 展望未來，集團對業務發展持樂觀態度，香港政府持續推動社會復常，早前已進一步放寬海外抵港人士的檢疫安排，市場情緒進一步回暖。集團將持續通過內生增長及併購雙策略並行，配套資訊科技，品牌和服務，不斷豐富多樣化的閉環式的大健康生態系統，提升業務韌性及抗週期性，進一步進行大健康市場的整合。 」



關於醫思健康

香港最大非醫院醫療服務供應商*醫思健康以預防及精準醫療為業務核心，透過多元服務整合發展醫療人工智慧，配套高端品牌及優質客戶服務，致力為客戶提供最專業、安全、有效的醫療健康服務。集團為恆生綜合指數成份股及MSCI香港小型股指數。



集團目前直營的診所／服務中心主要位於大灣區，提供一站式醫療及健康服務。服務涵蓋面極廣，旗下主要知名服務品牌包括連續多年榮膺全港第一的一站式醫學美容解決方案DR REBORN、專業健髮中心髮森及多元化多維度的醫學服務包括：健康管理中心香港仁和體檢中心、疫苗中心香港安苗醫療中心、普通科門診未來醫生、全港最大一站式痛症管理平台紐約脊骨物理治療中心、全方位牙科服務中心庇利積臣牙科醫務所，EC DENTAL CARE及恆健牙科醫務所、高端影像中心博思醫學診斷中心、仁生腫瘤及癌症中心、內視鏡及日間醫療中心仁輝專科中心、專科中心進匯醫務中心，聯匯專科，新醫療中心、兒科專科匯兒兒科醫務中心、婦產科專科卓越醫務中心及產前診斷中心、栢立醫學化驗所、眼科中心唯視眼科和醫思獸醫醫院及影像中心。



*根據弗若斯特沙利文公司按2020年及2021年收入計算進行的獨立研究



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