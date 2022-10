Friday, 14 October 2022, 23:07 HKT/SGT Share:

來源 Kingworld Medicines Group 佈局海外 金活醫藥集團完成收購法國Innopharm公司

香港, 2022年10月14日 - (亞太商訊) - 金活醫藥集團(01110.HK)發布公告,已完成收購法國有限公司Innopharm(「Innopharm」)60%的股權,Innopharm成為集團的間接非全資子公司。



據介紹,Innopharm由法國醫學博士、國際藥物CRO(醫藥研發外包)領域的先鋒之一JACQUES NOURY(諾瑞博士)1983年創建,為當時法國最早的私營CRO公司之一,致力於醫藥和大健康領域的研究和開發及臨床試驗。Inno來源於拉丁語innovare,意思是「革新的」,有改變之意,字首in亦表示向內的/內源的。諾瑞博士三十多年來參與了歐洲眾多藥品及口服營養補充劑、化妝品等大健康產品的配方研發、臨床試驗等,其中眾多產品為歐洲乃至國際其他市場上常年暢銷和好口碑的明星產品。



金活醫藥集團表示,通過收購法國Innopharm,將幫助金活醫藥深入瞭解大健康產品的發展趨勢,更快速地瞭解、分析歐洲市場前沿的大健康產品現狀、規模及前景,助力金活醫藥未來在大健康產品的佈局,加快引進歐洲優質大健康產品及醫藥保健品,亦可尋找更多其他投資機會,助力金活醫藥全球化業務發展。



經過近三十年的發展,金活醫藥集團專注於在大健康產業的發展和投資,致力成為醫藥大健康產業的世界級企業,建立了在大健康領域中的名牌代理、跨境電商、中醫藥產品研發、醫療器械生產等相關多元化業務。近年來,金活醫藥收購了深圳市東迪欣科技有限公司進軍全球醫療器械電子產品市場,拓展大健康領域;2021年,金活醫藥與中華老字號——蘭州佛慈製藥股份有限公司(成立於1929年)簽署合資協議,共同經營香港佛慈岷山牌系列產品,該系列產品已經遠銷全球多個國家,未來將以香港為橋頭堡跟隨一帶一路的路線推動地道「隴藥」佛慈岷山牌走向世界。本次收購法國Innopharm,佈局歐洲市場,將是金活醫藥集團在全球化業務佈局過程中邁出的又一大步。



據悉,未來金活醫藥集團將攜手Innopharm基於歐洲領先的生物技術與製藥領域優勢,使用全球優質原料,結合最新科研成果,研發出創新的大健康產品,服務于全球消費者的生命健康。金活醫藥將繼續持續提高盈利能力,致力於「成為國內領先國際知名的醫藥健康產品服務提供者」,為構建和諧美好的生命共同體而努力奮鬥。





